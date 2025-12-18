Massimo Lovati racconta Garlasco nel suo nuovo libro con personaggi fedeli e verità sorprendenti

La genesi del libro di Massimo Lovati

Massimo Lovati , ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco , ha intrapreso un progetto editoriale che mira a svelare dettagli finora inediti riguardo uno dei casi giudiziari più discussi in Italia. La decisione di trasformare conoscenze e riflessioni in un’opera letteraria nasce dalla volontà di mettere ordine e chiarezza su eventi complessi e controversi, attraverso una narrazione che si distacca dalla mera cronaca processuale. Supportato dal suo legale, Fabrizio Gallo, Lovati si impegna a comunicare quella che definisce “l’unica verità” relativa alla vicenda, aprendo così una nuova prospettiva interpretativa.

Il percorso che ha portato alla genesi di questo libro si basa su una profonda esigenza di rielaborazione degli eventi da parte di Lovati, che intende restituire un quadro veritiero e completo, al di là delle semplificazioni mediatiche. Il lavoro editoriale si presenta dunque come un atto di chiarezza, in cui ciascun tassello della vicenda verrà collocato nel suo giusto contesto, contribuendo a una comprensione più accurata del caso. Questo libro non vuole essere solo una testimonianza, ma un documento che ripropone le dinamiche investigative e umane che si sono intrecciate intorno al fatto di cronaca di Garlasco.

L’espediente narrativo scelto

Massimo Lovati ha scelto una metodologia narrativa del tutto originale e innovativa per esporre la propria visione sul caso di Garlasco. L’opera assume la forma di un romanzo ambientato in un futuro distante, precisamente nell’anno 2750, dove il protagonista è un giovane studente che si trova ad affrontare un esame di maturità. La traccia dell’esame riguarda un episodio storico ormai remoto: l’omicidio di Chiara Poggi .

Attraverso questa cornice temporale di fantascienza, Lovati si propone di ricostruire e raccontare le informazioni e le conoscenze acquisite nel corso degli anni, intrecciandole con elementi di finzione narrativa. Questo espediente consente di superare i limiti della semplice cronaca giudiziaria tradizionale, offrendo una narrazione coinvolgente e al contempo rigorosa, in cui la verità emerge attraverso una prospettiva inedita e originale.

Il romanzo mescola elementi autobiografici a una dimensione fantascientifica, rendendo la figura di Lovati un personaggio che rivive il caso da una prospettiva futura, con la consapevolezza e la distanza storica necessarie per raccontare “l’unica verità” a suo avviso definitiva. Questo stratagemma narrativo permette inoltre di inserire nella storia persone e fatti con nuovi nomi, pur mantenendo intatti i riferimenti essenziali, facilitando così una lettura più fluida e meno condizionata da pregiudizi o forme di pressione esterna.

I personaggi e la verità di Garlasco

Il progetto di Massimo Lovati si caratterizza per la volontà di rappresentare fedelmente i protagonisti della vicenda di Garlasco, pur adottando pseudonimi per tutelare le identità e superare ostacoli di natura legale e mediatica. L’intento è di offrire un ritratto preciso e completo dei personaggi implicati nel caso, includendo aspetti spesso trascurati o fraintesi dalla narrazione pubblica.

Attraverso questa operazione letteraria, Lovati mira a ricostruire la complessità umana e investigativa che si cela dietro i vari ruoli ricoperti dagli attori coinvolti, dalle forze dell’ordine agli indagati fino ai familiari della vittima. Ogni figura è restituita con le sue contraddizioni, ambiguità e motivazioni, in una direzione di trasparenza e rigore che evita facili cliché.

Il romanzo, dunque, non si limita a una mera ricostruzione dei fatti, ma vuole essere veicolo di una verità più articolata, dove anche i dettagli minori contribuiscono a definire il quadro complessivo. La scelta di utilizzare nomi alternativi garantisce una narrazione fluida e incisiva, facilitando l’immersione nel racconto pur mantenendo un immediato richiamo alla realtà processuale di Garlasco.