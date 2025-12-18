Massimo Lovati racconta Garlasco nel suo nuovo libro con personaggi fedeli e verità sorprendenti

La genesi del libro di Massimo Lovati

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha intrapreso un progetto editoriale che mira a svelare dettagli finora inediti riguardo uno dei casi giudiziari più discussi in Italia. La decisione di trasformare conoscenze e riflessioni in un’opera letteraria nasce dalla volontà di mettere ordine e chiarezza su eventi complessi e controversi, attraverso una narrazione che si distacca dalla mera cronaca processuale. Supportato dal suo legale, Fabrizio Gallo, Lovati si impegna a comunicare quella che definisce “l’unica verità” relativa alla vicenda, aprendo così una nuova prospettiva interpretativa.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il percorso che ha portato alla genesi di questo libro si basa su una profonda esigenza di rielaborazione degli eventi da parte di Lovati, che intende restituire un quadro veritiero e completo, al di là delle semplificazioni mediatiche. Il lavoro editoriale si presenta dunque come un atto di chiarezza, in cui ciascun tassello della vicenda verrà collocato nel suo giusto contesto, contribuendo a una comprensione più accurata del caso. Questo libro non vuole essere solo una testimonianza, ma un documento che ripropone le dinamiche investigative e umane che si sono intrecciate intorno al fatto di cronaca di Garlasco.

L’espediente narrativo scelto

Massimo Lovati ha scelto una metodologia narrativa del tutto originale e innovativa per esporre la propria visione sul caso di Garlasco. L’opera assume la forma di un romanzo ambientato in un futuro distante, precisamente nell’anno 2750, dove il protagonista è un giovane studente che si trova ad affrontare un esame di maturità. La traccia dell’esame riguarda un episodio storico ormai remoto: l’omicidio di Chiara Poggi.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Attraverso questa cornice temporale di fantascienza, Lovati si propone di ricostruire e raccontare le informazioni e le conoscenze acquisite nel corso degli anni, intrecciandole con elementi di finzione narrativa. Questo espediente consente di superare i limiti della semplice cronaca giudiziaria tradizionale, offrendo una narrazione coinvolgente e al contempo rigorosa, in cui la verità emerge attraverso una prospettiva inedita e originale.

Il romanzo mescola elementi autobiografici a una dimensione fantascientifica, rendendo la figura di Lovati un personaggio che rivive il caso da una prospettiva futura, con la consapevolezza e la distanza storica necessarie per raccontare “l’unica verità” a suo avviso definitiva. Questo stratagemma narrativo permette inoltre di inserire nella storia persone e fatti con nuovi nomi, pur mantenendo intatti i riferimenti essenziali, facilitando così una lettura più fluida e meno condizionata da pregiudizi o forme di pressione esterna.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

I personaggi e la verità di Garlasco

Il progetto di Massimo Lovati si caratterizza per la volontà di rappresentare fedelmente i protagonisti della vicenda di Garlasco, pur adottando pseudonimi per tutelare le identità e superare ostacoli di natura legale e mediatica. L’intento è di offrire un ritratto preciso e completo dei personaggi implicati nel caso, includendo aspetti spesso trascurati o fraintesi dalla narrazione pubblica.

Attraverso questa operazione letteraria, Lovati mira a ricostruire la complessità umana e investigativa che si cela dietro i vari ruoli ricoperti dagli attori coinvolti, dalle forze dell’ordine agli indagati fino ai familiari della vittima. Ogni figura è restituita con le sue contraddizioni, ambiguità e motivazioni, in una direzione di trasparenza e rigore che evita facili cliché.

Il romanzo, dunque, non si limita a una mera ricostruzione dei fatti, ma vuole essere veicolo di una verità più articolata, dove anche i dettagli minori contribuiscono a definire il quadro complessivo. La scelta di utilizzare nomi alternativi garantisce una narrazione fluida e incisiva, facilitando l’immersione nel racconto pur mantenendo un immediato richiamo alla realtà processuale di Garlasco.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 