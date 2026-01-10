Mars Sample Return a rischio: la missione traballa tra tagli, ritardi e dubbi sulla fattibilità

Tagli al budget e stop al programma msr

Casa Bianca e Congresso divergono sui fondi a Nasa, ma il risultato per il Mars Sample Return resta invariato: lo stop. Nella bozza “Fiscal Year 2026 Discretionary Budget Request” del 2 maggio 2025, l’amministrazione Trump propone di tagliare il budget Nasa da 24,8 a 18,8 miliardi di dollari, la riduzione più ampia mai indicata secondo la Planetary Society, con priorità a ritorno sulla Luna e primo sbarco umano su Marte a scapito di gran parte delle scienze.

Nel documento la missione congiunta Nasa–Esa viene bollata come “grossly overbudget”, ritenendo i suoi obiettivi replicabili da future missioni umane. Il piano aggiornato di MSR prevedeva tre segmenti: raccolta già in corso con Perseverance nel cratere Jezero, recupero con Sample Retrieval Lander ed elicotteri tipo Ingenuity, e rientro tramite Mars Ascent Vehicle ed Earth Return Orbiter (fonti: OMB, Nasa).

La Camera inserisce un correttivo: il disegno di legge “Commerce, Justice, Science; Energy and Water Development; and Interior and Environment Appropriations Act, 2026” ripristina il totale a 24,4 miliardi (-1% sul 2025), ma esclude comunque l’attuale MSR, dirottando 110 milioni di dollari su “Mars Future Missions” per preservare capacità chiave utili a scienza ed esplorazione umana (fonte: House Appropriations).

Conseguenze scientifiche e destino dei campioni

Lo stop al Mars Sample Return spezza una filiera scientifica preparata per anni e priva gli studiosi della prima occasione di analizzare in laboratorio campioni incontaminati di Marte, chiave per indizi robusti su eventuali biofirme antiche. Come evidenziato dall’astrobiologo John Robert Brucato (INAF), si tratta di un danno strategico per l’astrobiologia: competenze, protocolli e infrastrutture progettate per la ricezione dei campioni rischiano di rimanere sottoutilizzate, con perdita di impulso transatlantico tra Stati Uniti ed Europa (fonte: Media INAF).

Operativamente, i 28 tubi già caricati da Perseverance e il deposito di backup lasciato sul suolo del cratere Jezero potrebbero restare in situ per decenni. L’alimentazione a MMRTG del rover non garantisce una finestra illimitata: decadimento energetico e usura potrebbero impedirne il trasferimento a un futuro sistema di rientro. La “cache” a terra, tuttavia, offre una via di recupero differito qualora una prossima architettura potesse atterrare, prelevare e decollare con carico scientifico (fonti: Nasa, JPL).

Il vuoto lasciato dall’MSR rafforza l’incentivo competitivo: il programma cinese Tianwen‑3 mira a un sample return marziano nella prossima decade, con il potenziale di arrivare per primo a osservazioni in microscopia su campioni marziani, spostando il baricentro scientifico globale (fonte: CNSA).

FAQ

Perché lo stop a MSR incide sull'astrobiologia?

Perché ritarda l’accesso a campioni marziani in laboratorio, cruciali per cercare biofirme affidabili.

Quanti campioni ha raccolto Perseverance?

Ha sigillato 28 tubi e creato un deposito di backup nel cratere Jezero.

I campioni sono persi?

No, restano su Marte; possono essere recuperati da future missioni.

Perseverance potrà consegnarli più avanti?

Non è garantito: il decadimento energetico può limitarne l’operatività.

Chi potrebbe colmare il vuoto scientifico?

Il programma cinese Tianwen‑3, che punta al ritorno di campioni nella prossima decade.

Le infrastrutture preparate per MSR saranno inutili?

Potranno essere riadattate, ma lo stop riduce l’utilizzo nel breve periodo.

Tecnologie sviluppate e possibili riusi

Lo stop all’MSR non azzera il patrimonio tecnologico maturato da Nasa ed Esa: sistemi di entrata-discesa-atterraggio (EDL) avanzati, il Sample Transfer Arm, il Mars Ascent Vehicle per il decollo da un altro pianeta e l’architettura di rendez‑vous in orbita con Earth Return Orbiter restano asset riutilizzabili. La riallocazione di 110 milioni di dollari su “Mars Future Missions” indicata dalla Camera mira proprio a preservare queste capacità abilitanti per scienza ed esplorazione umana (fonti: House Appropriations, Nasa).

Radar di precisione, spettroscopie e catene di planetary protection sviluppate per gestire campioni incontaminati possono migrare verso missioni su Luna e Marte, supportando atterraggi ad alta accuratezza e la certificazione bio‑sicura dei materiali. L’esperienza con gli elicotteri classe Ingenuity rafforza concetti di logistica leggera e scouting aereo per il recupero autonomo di carichi scientifici in ambienti ostili (fonti: JPL).

La catena completa di sample return – dall’acquisizione con Perseverance al contenimento multilivello fino all’ingresso atmosferico terrestre – crea un blueprint trasferibile ad altre destinazioni, incluse future missioni verso Europa e obiettivi di piccola scala. Anche in assenza del volo MSR, le lezioni su integrazione, test e interfacce tra lander, orbiter e veicoli di ascesa riducono rischio e costi per le prossime campagne robotiche e, a regime, per architetture a supporto dell’esplorazione umana (fonti: OMB, Media INAF).

