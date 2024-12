Mariotto commenta la sua fuga da Ballando: criticità sui giudizi dei balletti

Mariotto minimizza il suo allontanamento da Ballando

Guillermo Mariotto, noto giudice di Ballando con le Stelle, ha recentemente affrontato le critiche legate alla sua assenza durante alcune puntate del programma, dichiarando di non ritenere giustificato il clamore generato dalla sua fuga con il boa giallo. In un’intervista rilasciata a Diva & Donna, ha affermato: “Sono giudice di Ballando con le Stelle dal 2005 e in tutti questi anni mi sono perso cinque balletti, ed è scoppiato un pandemonio. Mi è parso tutto esagerato.” Il suo contributo alla trasmissione è stato significativo, ma l’attenzione mediatica si è concentrata non solo sulla sua carriera, ma anche sulle circostanze che lo hanno portato a dover abbandonare il programma in un momento critico.

Il giudice ha sostenuto che la sua assenza era motivata da questioni lavorative urgenti, legate alla maison Gattinoni. Secondo Mariotto, un’emergenza di lavoro lo ha costretto a lasciare il programma: “Dovevo andare via per salvare il lavoro di sei mesi della maison Gattinoni”. Questa giustificazione conferma che, dietro le quinte del reality, le responsabilità professionali e gli impegni di lavoro possono sovrapporsi, mettendo in discussione l’impegno degli artisti a causa di esigenze improrogabili.

Il giudice ha inoltre sottolineato di aver dovuto affrontare la situazione in modo proattivo, intervenendo per risolvere un imprevisto che aveva coinvolto la coordinatrice della maison, che aveva accusato un malore, fermando così la progressione lavorativa necessaria per una importante prima di moda. “Abbiamo ripreso a lavorare alle sei di domenica mattina”, ha dichiarato, rivelando i propri sforzi per coniugare la propria carriera con le sfide impreviste.

Scuse e giustificazioni di Mariotto

Guillermo Mariotto ha espresso le sue motivazioni riguardo l’assenza da Ballando con le Stelle, giustificando la sua scelta come necessaria per far fronte a una situazione lavorativa delle maison Gattinoni. “Sono dovuto andare via per salvare il lavoro di sei mesi,” ha spiegato, chiarendo che si trattava di un impegno di vitale importanza, soprattutto in vista di un’importante cerimonia a Riad. La descrizione della situazione ha rivelato la complessità del suo ruolo, bilanciato tra le esigenze del programma e le priorità lavorative.

Durante l’intervista ha inoltre specificato il contesto critico in cui si è trovato, evidenziando un episodio in particolare: una sua coordinatrice era svenuta mentre si preparava per la sfilata, e senza la sua presenza il lavoro era andato in stallo. Mariotto ha sottolineato l’urgenza di riassumere i contatti e riprendere l’attività per rispettare i tempi di consegna degli abiti, che implicavano ben diciassette outfit destinati a delle principesse. “Alle sei di domenica mattina abbiamo ripreso a lavorare,” ha aggiunto, rivelando l’intensità del suo impegno e la dedizione verso la sua professione.

Nonostante queste giustificazioni, un interrogativo rimaneva: perché non ha gestito la situazione alla conclusione della puntata? Mariotto ha accennato alla pressione del tempo, enfatizzando che il termine della trasmissione non sarebbe stato sufficiente a garantire la fluidità organizzativa necessaria. “Lunedì dovevo partire per Riad con tutti gli abiti,” ha riferito, il che sottolinea ulteriormente quanto sia ingente la responsabilità che grava su di lui e come il suo lavoro nella moda possa talvolta sovrapporsi ad altri impegni professionali.”

Il caso del Tapiro e le accuse di molestia

La recente consegna del Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto ha suscitato una serie di polemiche, accentuate da un incidente avvenuto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Mariotto, infatti, ha affrontato l’accusa di molestie in seguito a un’interazione controversa avvenuta durante le prove. Tuttavia, il giudice ha prontamente smentito queste insinuazioni, definendole infondate e affermando: “È stato un incidente, un caso, non me ne sono neanche accorto. Ma quali molestie!” Questa reazione chiarisce il suo intento di ridimensionare quanto accaduto, cercando di ripristinare la sua immagine pubblica minacciata dalla situazione.

Il Tapiro, consegnato dal noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, è diventato simbolo di un malinteso che ha preso piede nei media. Mariotto ha riferito che, al momento della consegna, si trovava in condizioni fisiche precarie, poiché reduce da un lungo viaggio di lavoro dall’Arabia Saudita, dove ha gestito importanti impegni per la maison Gattinoni. Racconta: “Me lo sono trovato all’aeroporto di Roma, ero appena atterrato e mi hanno offerto la sedia a rotelle per via di una sciatica tremenda.” La sua stanchezza, quindi, ha influenzato la sua reazione all’insolito riconoscimento, alimentando ulteriormente le speculazioni sul suo comportamento.

In merito alla consegna del Tapiro, Mariotto non ha risparmiato critiche nei confronti del comportamento di Staffelli, etichettandolo come “maleducato e insolente”. Questo episodio ha messo in luce non solo la sua frustrazione personale ma anche la vulnerabilità che spesso gli artisti affrontano in situazioni pubbliche e mediatiche. La somma di queste controversie ha portato a un dibattito più ampio sulla fama, il rispetto e le aspettative del pubblico nei confronti dei personaggi televisivi, dove ogni gesto può rapidamente essere frainteso e amplificato. Ciononostante, Mariotto sembra determinato a chiarire i fatti e a recuperare la sua credibilità nel panorama televisivo.

La reazione del pubblico e le polemiche sui social

La reazione del pubblico alla controversa situazione di Guillermo Mariotto è stata particolarmente accesa, suscitando un acceso dibattito sui social network. I fan della trasmissione Ballando con le Stelle hanno espresso disappunto e rammarico per l’assenza del giudice nelle puntate finali, creando una vera e propria mobilitazione online. Su Twitter, diversi utenti hanno manifestato il loro dispiacere, affermando che “la finale senza di lui non è la stessa cosa”, sottolineando il suo contributo unico e la sua personalità vivace che ha caratterizzato il programma nel corso degli anni.

Le polemiche non si sono limitate alle assenze, ma si sono ampliate a discussioni più ampie riguardo alla percezione del casi di Mariotto. Alcuni sostenitori hanno sollevato interrogativi sul trattamento riservato al giudice rispetto ad altri concorrenti e giudici nel mondo dello spettacolo, suggerendo un possibile doppio standard nel modo in cui vengono gestiti i problemi correlati all’immagine e alla professionalità. Altri, invece, hanno criticato la sua decisione di allontanarsi, considerandola poco professionale e fuori luogo, specialmente in un momento tanto cruciale come la finale del programma.

Le dichiarazioni di Mariotto e le circostanze che l’hanno portato a lasciare la trasmissione hanno alimentato conversazioni polarizzate. Molti utenti hanno espresso empatia verso la sua situazione professionale, sostenendo che la pressione e le aspettative legate a più ruoli possano essere opprimenti. Tuttavia, la visibilità dei social ha amplificato anche le voci critiche, creando un clima di crescente tensione attorno alla figura del giudice.

In questo contesto, la crisi di Mariotto si è trasformata in un fenomeno mediale, dimostrando quanto le dinamiche tra celebrità e pubblico possano essere fragili e complesse. In un ambiente dove ogni azione è scrutinata e ogni parola pesata, le risposte del pubblico riflettono non solo il supporto nei confronti dell’individuo, ma anche le aspettative riguardo a un certo comportamento nei contesti televisivi e professionali.