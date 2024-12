Mare d’inverno a Portofino: scoprire la bellezza autentica della stagione fredda

Splendido Mare: Una meta invernale a Portofino

Il fascino di Portofino durante i mesi invernali è un’esperienza unica, amplificata dalla presenza di Splendido Mare, un hotel che si distingue per eleganza e ospitalità. Quest’anno, l’hotel ha deciso di prolungare la sua apertura fino al 6 gennaio, permettendo agli ospiti di godere di un soggiorno immerso in un’atmosfera festiva lontana dal caos estivo. Situato nel cuore della celebre Piazzetta, Splendido Mare offre un accesso ineguagliabile alle meraviglie della riviera ligure.

Il ristorante DaV Mare, parte integrante di questa proposta invernale, ha preparato menù speciali per le festività, creando un perfetto connubio tra tradizione gastronomica e innovazione culinaria. Qui, gli ospiti possono deliziarsi con piatti che celebrano i sapori locali, rendendo omaggio alla ricchezza del mare e alla cultura gastronomica della Liguria.

In questo periodo, Portofino si trasforma in una meta privilegiata per chi cerca non solo relax, ma anche la possibilità di scoprire una dimensione più autentica e tranquilla della località. Le lunghe passeggiate lungo la costa e la dolcezza del clima invernale rappresentano un invito a vivere momenti di riflessione e introspezione, immergendosi nella bellezza naturale che circonda l’hotel.

Storia e importanza di Splendido Mare

La storia di Splendido Mare è intessuta con quella della celebre Piazzetta di Portofino, dove il glamour e la cultura si fondono in un perfetto equilibrio. Inaugurato come meta di lusso durante gli anni della dolce vita, questo hotel ha ospitato alcune delle personalità più influenti del secolo scorso, da Maria Callas a Humphrey Bogart e Ava Gardner. Nel 1997, l’hotel è diventato parte del gruppo Belmond, un marchio riconosciuto a livello mondiale per l’eccellenza dei suoi servizi e la qualità degli ambienti offerti. La ristrutturazione avvenuta nel 2021 ha restituito a questo luogo storico il suo splendore, combinando il fascino del passato con le moderne esigenze di ospitalità.

L’hotel ha rappresentato non solo un rifugio esclusivo, ma anche un simbolo della cultura mediterranea. Splendido Mare si è distinto per la sua capacità di adattarsi alle sfide del tempo, apportando innovazioni senza compromettere l’essenza del suo carattere originario. Questa sinergia tra passato e presente è evidente non solo nei servizi offerti, ma anche negli arredi e nella cura per il dettaglio, tutti elementi che evocano una nostalgia per l’epoca in cui il “jet set” si riuniva qui per festeggiare e socializzare.

La sua importanza va oltre la semplice accoglienza: è un luogo di incontro per artisti, intellettuali e viaggiatori che cercano l’essenza della bellezza mediterranea, avvolto da un’atmosfera di intimità e raffinatezza. Oggi, Splendido Mare continua a essere un punto di riferimento per chi desidera vivere l’autenticità di Portofino anche nella stagione invernale, confermando il suo status di icona del lusso e della cultura ligure.

La cucina del ristorante DaV Mare

Il ristorante DaV Mare rappresenta una delle punte di diamante dell’offerta culinaria di Splendido Mare, con un menù che esalta i sapori autentici della Liguria. Sotto la direzione di chef di fama, il ristorante inizia con una proposta gastronomica che trae ispirazione dal mare circostante, combinando ingredienti freschi e locali per creare piatti che raccontano una storia di passione e tradizione.

Ogni piatto servito al DaV Mare è una celebrazione della ricchezza della cucina ligure, con preparazioni che spaziano dai classici come la frittata di opi de re alle più raffinate pasta al pesto, sempre rispettando la stagionalità degli ingredienti. La selezione di pesce è uno dei punti forti: pesci locali vengono acquistati freschi ogni giorno, garantendo qualità e freschezza.

Il ristorante non si limita a reinterpretare le ricette tradizionali, ma introduce anche innovazioni che si integrano perfettamente con la cultura gastronomica locale. Questo approccio consente agli ospiti di vivere un’esperienza culinaria unica, arricchita da un servizio impeccabile e da un’ambientazione sofisticata che riflette l’eleganza dell’hotel.

Volendo rispondere alle occasioni speciali delle festività, il DaV Mare ha elaborato menù personalizzati per Natale e Capodanno, in cui ogni portata diventa un viaggio nei sapori, accompagnato da una selezione di vini locali che completano perfettamente le creazioni culinarie. Gli ospiti possono quindi contare su un’esperienza gastronomica memorabile, che arricchisce ulteriormente il soggiorno a Portofino durante i mesi invernali.

Design e rinnovamento dell’hotel

Il recente rinnovamento di Splendido Mare non è solo una questione di estetica, ma rappresenta un vero e proprio progetto di valorizzazione del patrimonio italiano. Sotto la direzione di Michela Nicosia, hotel manager, la struttura ha attraversato una fase di rilancio che ha saputo coniugare storia e modernità in una proposta ricettiva di alta gamma. La ristrutturazione, iniziata nel 2020, ha visto un impegno significativo per recuperare il fascino originario, pur introducendo elementi di design contemporaneo.

Affidato agli architetti dello studio Festen di Parigi, il progetto ha puntato a creare uno spazio che riflette l’identità di Portofino. Gli spazi comuni e le camere sono stati ristrutturati utilizzando materiali di alta qualità e arredi su misura prodotti da artigiani locali, con un forte accento sull’artigianato italiano. I pezzi di design, firmati da nomi illustri come Gio Ponti e Paolo Buffa, contribuiscono a ricreare l’eleganza degli anni ’50, reinterpretandola con uno stile fresco e contemporaneo.

In questo contesto, le uniformi del personale, curate dal designer austriaco Arthur Arbesser, si inseriscono perfettamente nell’atmosfera raffinata dell’hotel. Con tonalità che richiamano i colori del mare e dettagli che evocano la tradizione, esse completano l’esperienza di un soggiorno all’insegna dell’eleganza e della cura per il dettaglio. Questo rinnovamento, dunque, non solo ha reso il Splendido Mare un luogo di lusso, ma ha anche fortemente ancorato l’hotel alla sua identità culturale e storica, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica.

Eventi speciali durante le festività

Durante il periodo delle festività, Splendido Mare si trasforma in una vera e propria cornice magica, capace di incantare gli ospiti con eventi pensati per celebrare il Natale e il Capodanno. Il ristorante DaV Mare ha ideato menù festivi che fondono tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza gastronomica unica. Ogni piatto, studiato nei minimi dettagli, è un omaggio alla cucina ligure, arricchita con ingredienti freschi e di stagione, per rendere ogni boccone un momento di gioia e scoperta.

In particolare, il menù della cena di Natale prevede una selezione di specialità locali, preparate con cura per deliziare palati esigenti. Tra le proposte, spiccano piatti simbolo della tradizione ligure, ma rivisitati in chiave moderna, contribuendo a un’esperienza culinaria davvero indimenticabile. Il cenone di Capodanno, invece, è un evento da non perdere, con una celebrazione che si snoda tra le varie portate e una selezione di vini pregiati, il tutto impreziosito da un’atmosfera festosa e raffinata.

Gli eventi non si limitano solo alla sfera gastronomica. Splendido Mare organizza anche momenti di intrattenimento, come concerti live e performance artistiche, per coinvolgere e intrattenere gli ospiti, creando un ambiente vibrante e accogliente. I festeggiamenti culmineranno con un brindisi di mezzanotte, dove il panorama affascinante di Portofino farà da sfondo a una serata memorabile.

Questi eventi speciali, messi a punto per il periodo festivo, non solo mirano a soddisfare le aspettative culinari degli ospiti, ma anche a promuovere un senso di comunità e celebrazione, rendendo Splendido Mare una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza esclusiva nel cuore della Liguria durante l’inverno.

Ospitalità e servizi esclusivi

Presso Splendido Mare, l’ospite è al centro di un’esperienza di accoglienza che unisce lusso e attenzione ai dettagli. La struttura offre una gamma di servizi pensati per garantire il massimo del confort e della comodità. Le camere, elegantemente arredate, spaziano da opzioni standard a suite lussuose con vista sul mare, creando un ambiente di relax e intimità. Ogni spazio è stato progettato con cura, combinando elementi di design contemporaneo a tocchi classici, per rendere ogni soggiorno speciale.

Il personale altamente qualificato si distingue per la sua professionalità e disponibilità, pronto a soddisfare ogni richiesta, dalle prenotazioni ai consigli su attività e ristoranti nei dintorni. La concierge è sempre disponibile per organizzare escursioni, tour in barca o passeggiate panoramiche che permettano di esplorare la bellezza distribuita lungo la riviera ligure. In quest’ottica, l’hotel ha instaurato partnership con fornitori locali per offrire esperienze autentiche e personalizzate.

Un altro punto di forza è senza dubbio il servizio in camera, che permette agli ospiti di gustare i piatti del ristorante DaV Mare nella privacy della propria stanza, mantenendo integra la qualità e la raffinatezza delle proposte gastronomiche. Inoltre, Splendido Mare offre un accesso esclusivo a spa e wellness, dove gli ospiti possono rigenerarsi con trattamenti benessere, massaggi e rilassanti rituali ispirati alla tradizione ligure.

Questo impegno verso un’ospitalità d’eccellenza non si limita al comfort fisico: si riflette anche in eventi mirati e personalizzati che arricchiscono l’esperienza degli ospiti, creando momenti indimenticabili da portare a casa. Con una proposta di servizi che mira a superare le aspettative, Splendido Mare si consolida come l’indirizzo perfetto per coloro che desiderano trascorrere un soggiorno esclusivo nella suggestiva Portofino, anche durante i mesi invernali.