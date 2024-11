Marco Terrusi guida il team vendite di Mercedes-Benz Cars verso il successo

Marco Terrusi nuovo head of sales di Mercedes-Benz Cars

A partire dal 1° gennaio 2025, Marco Terrusi assumerà ufficialmente il ruolo di Head of Sales per Mercedes-Benz Cars, succedendo a Maurizio Zaccaria, il quale intraprenderà una nuova avventura professionale in Canada come Vice President, National Sales and Product Management presso Mercedes-Benz Canada. Questa nuova nomina sottolinea non solo il valore della carriera di Terrusi, ma anche la sua capacità di guidare la divisione vendite in un periodo di rapidi cambiamenti all’interno del settore automotive.

Marco Terrusi, con i suoi 50 anni e una laurea in Ingegneria, porta con sé un’enorme esperienza e una storicità nel campo automobilistico che si estende per oltre due decenni. Il suo impegno e la sua dedizione al marchio Mercedes-Benz sono accentuati dalla sua lunga carriera che lo ha visto impegnato in ruoli sempre più importanti e strategici.

La nuova posizione di Terrusi si inserisce in un contesto globale di ampliamento delle sfide e delle opportunità, rispondendo in modo proattivo alle esigenze di mercato, specialmente nei settori della transizione energetica e del nuovo modello distributivo.

Marco Terrusi: profilo professionale

Marco Terrusi rappresenta una figura di spicco nel panorama automotive, con una carriera costellata di successi e traguardi significativi. Laureato in Ingegneria, ha intrapreso il suo percorso professionale nel mondo delle automobili, dimostrando sin dall’inizio di possedere una visione strategica e una comprensione profonda delle dinamiche di mercato. Con 50 anni di esperienza alle spalle, Terrusi ha affinato le sue competenze in vari ambiti, inclusi la gestione delle vendite e le operazioni commerciali.

La sua ascesa in Mercedes-Benz è la naturale conclusione di un percorso che lo ha visto, nel corso degli anni, assumere ruoli sempre più rilevanti. I suoi successi precedenti, uniti a una conoscenza dettagliata del brand e delle sue operazioni, lo pongono come il leader ideale per affrontare le sfide del settore. La combinazione di esperienza pratica e strategie innovative rappresenta un vantaggio fondamentale nel contesto attuale dell’industria automobilistica, caratterizzata da una rapida evoluzione verso modelli di vendita più sostenibili e digitalizzati.

La sua professionalità è ulteriormente dimostrata dall’impatto positivo che ha avuto su ogni organizzazione in cui ha lavorato, facendo di lui un punto di riferimento nel settore. L’approccio pragmatico di Terrusi, unito alla sua passione per l’innovazione, è destinato a favorire la crescita e l’adattamento del marchio Mercedes-Benz alle nuove realtà di mercato.

Transizione al nuovo ruolo

Il passaggio di Marco Terrusi al ruolo di Head of Sales per Mercedes-Benz Cars rappresenta una fase strategica per l’azienda, in un momento di trasformazione radicale del settore automotive. La sua nomina, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, avviene in seguito a una pianificazione attenta e alla ricerca di un leader che sia in grado di navigare attraverso le sfide emergenti, inclusi la crescente domanda di sostenibilità e l’integrazione delle nuove tecnologie di vendita.

Terrusi, forte di una carriera costellata di risultati nell’ambito delle vendite e del customer management, dovrà affrontare la questione cruciale del nuovo modello distributivo. Questo passaggio implica non solo un adeguamento alle attuali dinamiche di mercato, ma anche l’implementazione di strategie innovative che rispondano efficacemente alle aspettative crescenti dei consumatori.

La sua esperienza accumulata nel settore, unita a una solida comprensione delle operazioni commerciali della Mercedes-Benz, lo rende il candidato ideale per garantire una transizione fluida e di successo. Sarà fondamentale anche l’integrazione delle soluzioni digitali nel processo di vendita, aspetto su cui Terrusi ha dimostrato una particolare attitudine, favorendo l’evoluzione del marchio verso un futuro più sostenibile e in linea con le aspettative del mercato.

Inoltre, il compito di assicurarsi che il team di vendita rimanga motivato e allineato con gli obiettivi aziendali sarà uno degli aspetti chiave del suo approccio, consentendo così la continuità dei risultati e una crescita sostenuta della divisione vendite. La leadership di Marco Terrusi si preannuncia dunque cruciale in un momento così rilevante, dove le decisioni strategiche di oggi definiranno il successo di domani per Mercedes-Benz Cars.

Esperienze precedenti in Fiat Auto

Il percorso professionale di Marco Terrusi inizia in Fiat Auto, dove dal 1995 ha avuto modo di sviluppare competenze fondamentali per la sua futura carriera nel settore automotive. Qui, ha intrapreso un cammino nel Product Management, un’area che lo ha visto coinvolto in attività di analisi del mercato e strategia di prodotto, fondamentali per comprendere le dinamiche del settore automobilistico. Grazie alla sua visione strategica e alla sua capacità di analizzare i trend di mercato, Terrusi si è rapidamente distinto per il suo approccio innovativo e orientato ai risultati.

Con il passare degli anni, la sua carriera all’interno di Fiat Auto ha conosciuto un’evoluzione significativa. Dopo aver prestato servizio in ruoli chiave in Sales Operations, Used Cars & Logistics, nel 2005 è stato nominato Head of Direct Sales & Institutional Accounts. Questa posizione gli ha permesso di consolidare la propria expertise nella gestione delle vendite e nella creazione di strategie efficaci, lavorando a stretto contatto con clienti e partner di alto profilo.

Ogni esperienza accumulata in Fiat ha rappresentato un tassello fondamentale nel suo percorso, rafforzando le sue abilità nel creare relazioni di lungo termine e nel garantire elevati standard di servizio al cliente. Questi elementi si sono rivelati cruciali per il suo successivo approdo in Daimler AG, dove ha potuto amplificare ulteriormente le sue competenze e la sua visione nel panorama delle vendite automobilistiche.

Arrivo in Daimler AG e ruoli significativi

Nel 2008, Marco Terrusi entra nell’importante gruppo Daimler AG, un momento decisivo per la sua carriera. Questa transizione non segna solo un cambio di ambiente, ma rappresenta anche un’opportunità unica di ampliare le sue competenze in un contesto internazionale. Come International Key Account Manager, Terrusi ha la responsabilità di gestire relazioni strategiche con clienti chiave a livello globale. Il suo approccio orientato al cliente e la sua capacità di sviluppare soluzioni su misura si rivelano cruciali per costruire relazioni di valore che sosterranno la crescita dell’azienda.

Un anno dopo, il suo talento viene nuovamente riconosciuto e Terrusi ritorna in Italia, dove assume la carica di Responsabile Flotte di Mercedes-Benz Italia. In questo ruolo, dimostra di possedere una notevole capacità nel coordinare le vendite e nel massimizzare l’efficienza operativa, contribuendo ad un’ottimizzazione significativa della gestione del parco auto. La sua visione e il suo profondo know-how si rivelano vitali per affrontare le sfide del mercato locale.

Successivamente, nel 2012, Terrusi accede al team di Mercedes-Benz Roma come Direttore Sales, assumendo in parallelo anche il ruolo di Direttore Customer Services. Qui, riesce a unire le operazioni di vendita con le esigenze del servizio clienti, enfatizzando l’importanza di un’esperienza di acquisto integrata e fluida. Ogni posizione ricoperta in Daimler AG ha arricchito il suo bagaglio professionale, rendendolo un leader capace di combinare strategia e operatività, pronto a guidare Mercedes-Benz Cars verso traguardi ambiziosi.

Leadership in Mercedes-Benz Italia

Durante la sua carriera in Mercedes-Benz Italia, Marco Terrusi ha dimostrato una leadership incisiva e orientata ai risultati, contribuendo significativamente alla crescita e all’affermazione del marchio nel panorama automobilistico italiano. A partire dal 2012, quando è entrato nel team di Mercedes-Benz Roma come Direttore Sales, il suo approccio centrato sul cliente e la sua attitudine alle vendite hanno permesso di raggiungere risultati eccellenti in termini di performance commerciale.

In qualità di Direttore Customer Services e poi come CEO, Terrusi ha saputo integrare vendite e servizio clienti, creando sinergie che hanno migliorato l’esperienza complessiva del consumatore. Sotto la sua guida, l’azienda ha implementato strategie che hanno rafforzato il legame con i clienti, centrando l’attenzione su un servizio post-vendita di alta qualità e sull’ottimizzazione dei processi distributivi.

La sua visione strategica si è tradotta anche nell’introduzione di iniziative innovative, necessarie per affrontare le sfide contemporanee dell’industria automotive, come la transizione verso modelli più sostenibili e l’adozione di tecnologie digitali. Ogni decisione presa è stata guidata da un’analisi accurata delle dinamiche di mercato, posizionando Mercedes-Benz Italia in una posizione competitiva all’interno del settore.

Attraverso un rigoroso monitoraggio delle performance e un orientamento proattivo alle necessità dei consumatori, Terrusi ha cementato il suo status come leader rispettato e riconosciuto nel settore. La sua capacità di coordinare team multidisciplinari e di stimolare la motivazione tra i collaboratori ha portato a una coesione interna che ha amplificato i risultati aziendali, favorendo un ambiente lavorativo innovativo e ispirato.

Impatto delle nuove sfide del settore automotive

Marco Terrusi, nella sua imminente posizione di Head of Sales per Mercedes-Benz Cars, si troverà a fronteggiare un panorama automobilistico in rapida evoluzione, caratterizzato da sfide senza precedenti. Il settore sta attraversando una transizione importante, guidata da una crescente domanda di sostenibilità e dall’emergere di tecnologie avanzate. Terrusi dovrà adattare le strategie commerciali per rispondere a queste dinamiche, con un focus particolare sulla digitalizzazione e sull’offerta di veicoli a basse emissioni.

I cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, che ora privilegiano modelli di acquisto più ecologici, impongono un ripensamento non solo delle linee di prodotto, ma anche delle modalità di interazione con i clienti. La capacità di Terrusi di adattarsi a questa richiesta evolutiva sarà determinante. Fondamentale sarà inoltre l’implementazione di un nuovo modello distributivo che migliori l’efficienza operativa e ottimizzi l’esperienza cliente, tutti elementi cruciali in un contesto competitivo.

In questo scenario complesso, il leader dovrà dotarsi di una visione a lungo termine che comprenda l’analisi costante dei trend di mercato e delle innovazioni tecnologiche. È essenziale costruire un team di vendita motivato e competente, capace di affrontare le sfide della nuova era automotive, puntando su un approccio integrato che unisca vendite dirette, online e offline. La leadership di Terrusi rappresenta una chiave per affrontare queste sfide, garantendo a Mercedes-Benz Cars il posizionamento vantaggioso che il marchio merita.

Marc Langenbrinck, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, ha enfatizzato l’importanza del ritorno di Marco Terrusi e l’impatto che avrà sulla strategia di vendite dell’azienda. Commentando la nomina, Langenbrinck ha affermato: “Il rientro di Marco in un ruolo strategico è motivo di grande soddisfazione per tutto il team. La sua solida esperienza nel mondo retail e la dedizione al nostro marchio saranno fondamentali nell’affrontare le sfide significative che ci attendono in un settore in continua evoluzione.”

Il CEO ha messo in evidenza come la transizione verso nuovi modelli distributivi e la crescente attenzione alla sostenibilità richiedano una leadership forte e visionaria, qualità in cui Terrusi eccelle. Langenbrinck ha sottolineato che la capacità di Terrusi di unire competenze tecniche con una comprensione profonda delle esigenze del cliente rappresenta un valore aggiunto in un contesto di mercato così dinamico.

Inoltre, Langenbrinck ha esteso un sincero ringraziamento a Maurizio Zaccaria, il predecessore di Terrusi, per l’impegno e il contributo significativo al successo di Mercedes-Benz in Italia. “Siamo grati a Maurizio per il suo impegno e il contributo al successo del nostro marchio in Italia. A entrambi auguriamo un futuro pieno di successi nelle nuove sfide professionali che li attendono”, ha affermato Langenbrinck, evidenziando la continuità e la crescita come pilastri fondamentali nell’evoluzione dell’azienda.

Riconoscimenti a Maurizio Zaccaria

La carriera di Maurizio Zaccaria in Mercedes-Benz ha avuto un impatto significativo sia a livello nazionale che internazionale, e la sua partenza per il Canada rappresenta una transizione all’insegna dell’apprezzamento e del riconoscimento. Con una solida esperienza nel settore, ha guidato la divisione vendite in Italia con una visione strategica e una capacità di innovazione che hanno permesso all’azienda di navigare con successo in un mercato in costante cambiamento.

Durante il suo mandato, Zaccaria ha promosso una serie di iniziative che hanno non solo incrementato le vendite, ma hanno anche consolidato il posizionamento di Mercedes-Benz come leader nel settore automotive. La sua capacità di costruire relazioni forti con il personale e con i partner commerciali ha contribuito a creare un ambiente di lavoro stimolante e altamente produttivo. La sua leadership ha non solo migliorato l’efficienza operativa, ma ha anche rafforzato la cultura aziendale, basata su valori di integrità e impegno verso il cliente.

Il riconoscimento del suo operato è tangibile anche attraverso i risultati raggiunti sotto la sua gestione, tra cui un incremento significativo delle vendite e una maggiore soddisfazione del cliente. Questi risultati non sono passati inosservati e sono il frutto di un lavoro di squadra e di una visione chiara orientata all’innovazione. La transizione di Zaccaria verso un’importante posizione in Mercedes-Benz Canada è un ulteriore riconoscimento delle sue capacità e delle sue prestazioni, elementi che saranno senza dubbio li aiuteranno ad affrontare nuove sfide professionali.