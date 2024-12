Manuela Carriero rivela: Michele Longobardi usa profili fake per contattare corteggiatrici

Le rivelazioni di Manuela Carriero

In una recente intervista con Lorenzo Pugnaloni, Manuela Carriero ha offerto un’affermazione sorprendente riguardo a Michele Longobardi, attualmente tronista di Uomini e Donne. Carriero ha confidato di non essere sorpresa in seguito alle rivelazioni che hanno circolato, dove si accusa Longobardi di aver contattato le sue corteggiatrici utilizzando profili fake su Instagram. L’ex tronista ha ricordato che Longobardi tentò di contattarla attraverso amici in comune a Napoli, cercando di inviare messaggi per esprimere il suo interesse: “Ditele che la penso, ditele di portarmi in esterna, datele la buonanotte.” Questo comportamento, secondo Carriero, mostra una mancanza di autenticità da parte di Longobardi.

I tentativi di contatto tramite profili fake

Manuela Carriero ha dettagliato i tentativi di Michele Longobardi di stabilire un contatto attraverso profili falsi. Durante l’intervista, Carriero ha spiegato che, nonostante le sue origini napoletane e la presenza di amici in comune, Longobardi optò per una via insidiosa, cercando di mettersi in contatto senza rivelare la sua identità. “Lui ha provato a mandarmi messaggi tramite altre persone,” ha rivelato. Questi messaggi contenevano frasi come: “Ditele che la penso” o “statele vicino”. Nonostante i tentativi, Carriero ha deciso di interrompere ogni comunicazione, esprimendo chiaramente il suo disinteresse per la situazione e chiedendo agli amici di non agire da intermediari. La strategia di Longobardi, quindi, risulta non solo discutibile, ma rivela anche la sua incapacità di affrontare la situazione in modo diretto e onesto.

Il rispetto per il programma e le sue regole

Manuela Carriero ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole che governano Uomini e Donne, chiarendo come i comportamenti di Michele Longobardi non solo siano stati inadeguati, ma configurino una vera e propria violazione delle norme stabilite dalla redazione. Nella sua analisi, Carriero ha espresso la convinzione che ogni partecipante al programma debba agire con integrità, poiché le dinamiche che si sviluppano in trasmissione si fondano sulla trasparenza e sull’autenticità. “Avendo dato a Longobardi il beneficio del dubbio, ora mi rendo conto che la sua condotta non è in linea con il rispetto per il programma”, ha dichiarato. La sua fermezza sulla questione dimostra la volontà di mantenere elevati standard di onestà, fondamentali per chi partecipa a un format televisivo di tale rilevanza. Carriero si è augurata che tali comportamenti vengano affrontati e sanzionati, affinché non si ripetano in futuro e non compromettano la credibilità del programma.