Malena si ritira dopo la carriera nei film ‘hard’: ecco la sua scelta sorprendente

### La decisione di Malena di lasciare il porn

Filomena Milena Mastromarino, nota come Malena, ha deciso di abbandonare definitivamente il mondo del porn*, chiudendo un capitolo durato circa otto anni. La sua carriera, ricca di successi e segnata da 39 film, ha catturato l’attenzione di molti, grazie alla sua bellezza e al suo carisma indiscutibile. Tuttavia, la scelta di lasciare questo settore non è frutto di un impulso momentaneo; è il risultato di una profonda introspezione e di una presa di coscienza riguardo alle implicazioni della sua professione. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Malena ha espresso la sua volontà di voltare pagina, sottolineando che il porn* è stato un errore nella sua vita. Questa decisione rappresenta non solo un cambiamento professionale, ma anche un tentativo di recuperare una parte di sé che sente di aver trascurato nel corso degli anni.

### Le motivazioni di un addio

In un’intervista esclusiva a Il Giornale, Malena ha rivelato le ragioni che l’hanno spinta a lasciare il porn*. Attraverso le sue parole, emerge un profondo senso di rifiuto verso un mondo che inizialmente le appariva affascinante. Ora comprende di essersi lasciata trasportare da dinamiche che non riflettevano i suoi veri desideri. Ha asserito: “Credo che il porn* sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato”, evidenziando un netto cambiamento di prospettiva. Questo cambiamento è venuto in seguito alla consapevolezza che le sue scelte erano state influenzate da una relazione complicata, in cui si era ritrovata nel ruolo di “altra donna”. La decisione di abbracciare il porn* è stata, secondo le sue stesse parole, un atto di rivendicazione personale, un modo per affermare la propria presenza in un contesto in cui si sentiva esclusa.

Oggi Malena riconosce che l’industria del porn* ha determinato una spirale di autodistruzione, in cui si è resa conto di avere un ruolo nel perpetuare illusioni per altre donne. La trasgressione, inizialmente percepita come un alternativa, si è trasformata in qualcosa di eccessivo e degradante. La sua scelta di ritirarsi è quindi motivata dal desiderio di liberarsi da un sistema che, a suo avviso, non fa altro che sfruttare innocenti aspiranti attrici per adulti, in un contesto che considera pericoloso. Questo abbandono è anche un tentativo di riconnettersi con una parte di sé che, nel corso degli ultimi anni, ha sentito di aver sacrificato a favore di una carriera che ora le appare insoddisfacente e compromettente.

### Riflessioni sul passato e il futuro

Malena, riflettendo sul suo passato, ha ritenuto fondamentale condividere le esperienze che l’hanno portata a prendere una decisione così significativa. Ha riconosciuto come le scelte fatte in gioventù siano state influenzate da fattori esterni e da relazioni personali complesse. “Mi sono sentita male da sola”, ha dichiarato, evidenziando una lotta interna tra felicità personale e pressione sociale. La sua carriera nel porn* era iniziata come una risposta a queste dinamiche, ma col tempo è diventata un peso sempre più difficile da portare.

Guardando al futuro, Malena sente intensamente il bisogno di recuperare una vita più autentica, lontana dall’immagine costruita nel settore per adulti. La sua intenzione è quella di dedicarsi a progetti che rispecchino realmente le sue aspirazioni e i suoi valori. “L’amore e la famiglia contano davvero per me”, ha affermato, sottolineando un cambiamento radicale nelle sue priorità. Questo nuovo capitolo rappresenta non solo una pausa dal passato, ma una vera e propria rinascita, un’opportunità per reinventarsi al di fuori delle aspettative altrui e per costruire un futuro che rispetti la sua vera essenza.