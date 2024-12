Malena lascia il porno: Rocco Siffredi parla del trauma e dell’assenza di comunicazione

### La scelta di Malena di lasciare il porno

La scelta di Malena di lasciare il porno

Filomena Mastromarino, conosciuta nel mondo del cinema per adulti come Malena, ha recentemente condiviso le sue riflessioni riguardo il suo ritiro dall’industria del porno. Nella sua intervista rilasciata al Giornale, ha descritto il porno come un “sbaglio” da cui si sente di aver già pagato un pesante prezzo. Ha rivelato che, in retrospettiva, avrebbe dovuto riflettere maggiormente sulla sua decisione di entrare in questo settore, ammettendo di essersi lasciata trasportare dal “gioco” e di essersi danneggiata in quanto donna. Malena ha sottolineato come l’intero sistema del porno le sia apparso “pericoloso”, manifestando un forte rammarico per il cammino intrapreso. Queste dichiarazioni evidenziano un profondo processo di autoanalisi e una coscienza critica delle sue esperienze, segnando un cambio di paradigma nel modo in cui percepisce il suo passato professionale.

### Le parole di Rocco Siffredi

Le parole di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi, figura di spicco nell’industria del porno, ha espresso le sue opinioni sulle recenti dichiarazioni di Malena, facendo trasparire una certa tristezza. “Negli ultimi due anni non abbiamo avuto contatti”, ha rivelato, riferendosi a un’apparente rottura tra i due. Siffredi ha sottolineato il suo affetto nei confronti di Malena, affermando che “le voglio troppo bene per commentare più a fondo la questione”. Secondo lui, l’attrice ha dimostrato una notevole capacità di impegno e professionalità durante la sua carriera, rendendo la sua scelta di allontanarsi dall’industria una sorpresa per molti. Rocco ha anche rivelato di aver ripetutamente chiesto a Malena se fosse sicura della sua decisione di intraprendere questo cammino, un approccio che ha sempre riservato a tutte le aspiranti attrici che desiderano lavorare con lui. “Per le donne in questo settore è fondamentale avere spalle forti”, ha sottolineato, mettendo in evidenza la complessità emotiva e professionale che circonda il mondo del porno.

### Il trauma della perdita e l’appello per Malena

Il trauma della perdita e l’appello per Malena

Rocco Siffredi ha rivelato che un evento tragico potrebbe aver contribuito al cambiamento radicale nella vita di Malena. La morte di un cugino a cui era molto legata, identificato come Gabriele, ha avuto un forte impatto sulla sua stabilità emotiva. Siffredi ha commentato: “La perdita di Gabriele ha destabilizzato molto Malena, questa è la verità”. Apparentemente, l’attrice ha trovato difficile affrontare il lutto, un evento che ha messo in discussione la sua carriera e la sua percezione di sé. Rocco ha esclamato che Malena era sempre stata un esempio di professionalità e dedizione, evidenziando quanto fosse sorpreso e triste per le sue recenti dichiarazioni sull’industria del porno.

In un momento di grande empatia, Siffredi ha lanciato un appello a Malena, invitandola a restare forte e a non rinunciare alla positività. “La vita è bella”, ha affermato, suggerendo che il giudizio altrui non dovrebbe influenzare le scelte personali di Malena. Questo invito a guardare oltre le esperienze negative e a trovare un nuovo significato nella vita rappresenta non solo un supporto personale, ma anche una riflessione su quanto sia complesso il mondo del porno e le sue implicazioni emotive. La speranza è che Malena riesca a ricollegarsi con il suo passato e con le persone che si prendono cura di lei, trovando così una nuova via verso la serenità.