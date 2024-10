Maker Faire Rome 2024: Scopri Innovazione e Creatività dal 25 al 27 Ottobre

Maker Faire Rome 2024: Un evento di innovazione e creatività

Il panorama dell’innovazione tecnologica europea si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di Maker Faire Rome – The European Edition, un evento che si preannuncia imperdibile per tutti coloro che operano nei settori della creatività e della tecnologia. Questo prestigioso appuntamento, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma attraverso l’Azienda speciale Innova Camera, si terrà dal 25 al 27 ottobre presso gli spazi del Gazometro Ostiense e dell’Istituto Superiore Antincendi (ISA). Tale espansione evidenzia un significativo passo avanti nel campo della fiera, tanto in termini di dimensione quanto di qualità dei contenuti proposti.

Maker Faire Rome 2024 vanta un sostegno istituzionale di notevole peso, con il patrocinio di Roma Capitale e dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. La manifestazione si avvale della collaborazione di partner strategici, tra cui Inail, InfoCamere e Tecnopolo Roma, nonché del supporto offerto da sponsor nazionali e internazionali, come Eni, Arduino e STMicroelectronics. Per l’undicesimo anno consecutivo, Eni si conferma main partner, dimostrando un forte impegno nei confronti dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità. Questo evento attira ogni anno migliaia di visitatori, confermandosi come una vetrina privilegiata per l’esplorazione dei confini dell’innovazione.

Quest’anno, il percorso espositivo prevede oltre 350 stand che si articolano in tre principali macro-aree: Innovazione, Creatività e Scoperta. Questi settori guideranno il pubblico attraverso un viaggio interattivo che abbraccia diverse discipline, dalla manifattura digitale e l’Internet of Things alla robotica e all’intelligenza artificiale. In particolare, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare soluzioni all’avanguardia in campo sanitario, metaverso e realtà aumentata, con l’obiettivo di comprendere come la tecnologia stia profondamente influenzando questi ambiti.

In aggiunta agli spazi espositivi, Maker Faire Rome 2024 si distingue per la sua vocazione di networking e collaborazione. Con attività interattive e laboratori pratici, l’evento si propone di stimolare la creatività e l’innovazione tra maker, studenti, imprenditori e semplici appassionati. Le opportunità di scambio e apprendimento sono amplificate dalla partecipazione di esperti e professionisti di fama internazionale, pronti a condividere le loro conoscenze e i loro progetti con un pubblico eterogeneo. Non si tratta quindi di un semplice evento espositivo, ma di un fervente ecosistema di innovazione e scoperta, essenziale per il futuro della tecnologia e della creatività in Europa.

Spazi espositivi e collaborazioni

Con oltre 350 stand espositivi, Maker Faire Rome 2024 si conferma una delle manifestazioni più rilevanti per chi desidera immergersi nel mondo dell’innovazione e della creatività. La fiera si articola in tre macro-aree: Innovazione, Creatività e Scoperta, che offrono un percorso esperienziale ricco e stimolante. Ogni area è progettata per mettere in evidenza le ultime tendenze nel campo della manifattura digitale, dell’Internet of Things, della robotica e dell’intelligenza artificiale, insieme a proposte all’avanguardia nei settori della sanità digitale e della realtà aumentata.

Un’importante novità per questa edizione è l’espansione degli spazi espositivi, che comprende, oltre al Gazometro Ostiense, anche gli spazi dell’Istituto Superiore Antincendi (ISA). Questa collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non solo arricchisce la logistica dell’evento, ma consente anche una maggiore accessibilità per i visitatori. Gli organizzatori sottolineano che questa sinergia contribuisce a rendere Maker Faire Rome 2024 più attrattivo, aprendolo a un numero crescente di partecipanti e ampliando l’offerta di contenuti.

La manifestazione riceve un sostegno significativo da parte di Roma Capitale e dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, sottolineando l’importanza di Maker Faire nel contesto europeo. Partner illustri come Inail, InfoCamere, Dintec – Unioncamere e Tecnopolo Roma si affiancano a sponsor di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Eni, Arduino e STMicroelectronics, tutti protagonisti fondamentali nel panorama dell’innovazione.

Il main partner Eni, ad esempio, allestirà un ampio energy playground dove i visitatori potranno interagire attraverso attività ludiche e scoprire soluzioni innovative nel campo dell’energia. Ci saranno anche visite guidate all’Eni2050Lab, un tecnopolo dedicato alla ricerca e sviluppo, che daranno un’idea delle tecnologie che guideranno il futuro energetico.

Maker Faire non si limita a essere un’esposizione statica, ma si presenta come un dinamico punto di incontro per maker, creativi, professionisti e studenti, favorendo l’interazione e lo scambio di idee. La varietà di workshops, laboratori e talk previsti durante l’evento offre la possibilità di approfondire tematiche e sviluppi attuali, rendendo la fiera un formidabile terreno di crescita e networking per tutti gli attori coinvolti. In questo contesto, gli spazi espositivi diventano non solo un luogo di presentazione, ma un vero e proprio incubatore di innovazione e creatività.

Programma educativo e opportunità formative

Maker Faire Rome 2024 si distingue non solo per la sua offerta espositiva, ma anche per l’ampio programma educativo, caratterizzato da un approccio formativo che coinvolge tutti i partecipanti, dai professionisti ai neofiti del settore. L’area Learn rappresenta il cuore pulsante della manifestazione, con oltre 12 aule per conferenze e 3 palchi dedicati a talk e performance. Questa ricca offerta mira a soddisfare una varietà di interessi, assicurando che tutti i visitatori possano trovare attività stimolanti e istruttive.

Il tema dell’Open Innovation sarà centrale in questa edizione, incentivando la sinergia tra aziende, scuole, studenti e maker. Le conferenze e i laboratori si concentreranno sulle pratiche migliori e sulle innovazioni più recenti, facilitando la condivisione di idee e conoscenze nel campo della tecnologia e della creatività. Maker Faire vuole farsi promotore di un dialogo attivo, dove l’apprendimento diventa un’esperienza condivisa e collaborativa.

Un esempio emblematico di questo spirito innovativo è la partecipazione di STMicroelectronics, un leader mondiale nel settore dei semiconduttori. ST sarà presente con workshop pratici che toccano temi come l’intelligenza artificiale e la mobilità autonoma. Inoltre, i partecipanti potranno accedere a sessioni formative su strumenti per la prototipazione elettronica, scoprendo così come trasformare idee in progetti tangibili. I responsabili del talento di STMicroelectronics presenteranno, infine, opportunità di career development, offrendo agli studenti e ai giovani laureati un accesso privilegiato a informazioni sulle posizioni aperte e sulle possibilità di stage.

Un’altra iniziativa di grande rilevanza è rappresentata dagli Elettronici Entusiasti, un collettivo che unisce tecnici ed esperti del settore. Attraverso dimostrazioni pratiche e workshop, questo gruppo si propone di avvicinare il pubblico all’elettronica e alle culture del fai-da-te, contribuendo così a educare le nuove generazioni sul valore dell’innovazione tecnologica.

Inoltre, l’impegno di Maker Faire nei confronti dell’educazione è evidente nelle attività pensate per i più giovani. Attraverso stimoli pratici e interattivi, i partecipanti più giovani avranno l’opportunità di cimentarsi in esperienze divertenti e formativi che incoraggiano la curiosità e la creatività. L’evento non è quindi solo una piattaforma per mostrare innovazioni, ma si presenta come un ambiente fertile dove nascono idee e competenze, favorendo un’educazione inclusiva e stimolante.

Robotica e innovazioni nel settore medico

La robotica e le innovazioni nel settore medico rappresentano uno dei punti di attrazione principali di Maker Faire Rome 2024. Quest’anno, l’evento avrà il pregio di mettere in risalto le sinergie tra tecnologia avanzata e applicazioni nel campo sanitario, grazie alla collaborazione con l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM) e il Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale del Cini. In un’epoca in cui la salute e la tecnologia si intrecciano sempre più, i visitatori potranno esplorare progetti innovativi e soluzioni emergenti, progettati per migliorare la qualità della vita.

Il programma includerà keynote speaker di spicco, come Yasuhisa Hirata della Tohoku University e Hermano Igo Krebs del MIT, che presenteranno le ultime ricerche sulla robotica umanoide e sulle tecnologie assistive. Queste presentazioni saranno accompagnate da una serie di dimostrazioni pratiche, progettate per aiutare il pubblico a comprendere il potenziale dei robot in contesti assistenziali e riabilitativi. Tali dimostrazioni daranno evidenza alle capacità di interazione e supporto fornite dai robot per aiutare persone con disabilità o in situazioni di fragilità.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla sesta edizione di I-RIM 3D 2024, un evento parallelo che si focalizza sui progressi nel campo delle macchine intelligenti. Ricercatori e professionisti presenteranno i loro progetti, offrendo ai visitatori un’ampia panoramica sulle ultime innovazioni nel settore. Tra questi, le competizioni robotiche, come la Robotic Dog Race e le gare di Robotics in Agriculture, mostreranno le straordinarie capacità di adattamento dei robot in contesti agricoli e in scenari di assistenza.

Nell’ambito della riabilitazione e della protesica, il laboratorio Rehab Technologies IST – Inail esibirà dispositivi all’avanguardia come FloatEVO e Twin. FloatEVO è un esoscheletro per l’arto superiore, mentre Twin è progettato per assistere gli arti inferiori, aiutando persone con disabilità motorie a camminare. Questi progetti, frutto della collaborazione con il Centro Protesi Inail di Budrio, rappresentano un esempio concreto di come la robotic medicine possa avere un impatto significativo sulla vita quotidiana dei pazienti.

Maker Faire Rome 2024 intende quindi fungere da piattaforma dinamica per la condivisione di idee ed esperienze nel campo della robotica medica. I visitatori avranno l’opportunità di interagire con esperti del settore, scoprire le ultime tecnologie e comprendere come queste possano migliorare le pratiche sanitarie. Questo aspetto dell’evento non solo potenzia la consapevolezza tecnologica, ma stimola anche discussioni importanti sulle etiche e le implicazioni dei progressi in robotica e medicina, favorendo una visione complessiva della salute nel futuro prossimo.

Agrifood: tecnologia e sostenibilità

L’area Agrifood di Maker Faire Rome 2024 si propone di evidenziare come l’innovazione tecnologica possa giocare un ruolo cruciale nel promuovere la sostenibilità e migliorare la gestione delle risorse nel settore agroalimentare. Saranno presenti importanti enti di ricerca nazionali come ENEA, CNR e CREA, insieme a numerose aziende del settore che presenteranno le loro soluzioni all’avanguardia.

Tra le innovazioni più rilevanti che verranno messe in mostra, figura Switch Food Explorer, una web app sviluppata da pOsti nell’ambito del progetto europeo Horizon Switch. Questa piattaforma consente di analizzare oltre 400 alimenti, confrontando i loro valori nutrizionali e il loro impatto ambientale. Grazie a Switch Food Explorer, i visitatori potranno esplorare e promuovere ricette sostenibili, facendo di ogni scelta alimentare un passo verso un futuro più verde.

Un’altra iniziativa degna di nota è rappresentata dal Passaporto Digitale, un innovativo strumento realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questo sistema, che sfrutta tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, permette di monitorare l’intero ciclo produttivo degli alimenti. Con il Passaporto Digitale, sarà possibile garantire una maggiore trasparenza nel settore, aumentando la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti agroalimentari.

L’azienda startup Terravionics presenterà un progetto innovativo chiamato Terragrid, una soluzione per il monitoraggio in tempo reale dei vigneti, basata su modelli matematici e metodologie di data science. Attraverso questa applicazione, i produttori di vino potranno ottimizzare le loro pratiche agricole, migliorando sia la qualità dei prodotti che l’efficienza nell’uso delle risorse.

I visitatori avranno l’opportunità di vedere in azione dispositivi all’avanguardia come gli E-Nose e E-Tongue, sviluppati dall’Università di Roma “Tor Vergata”. Questi strumenti, capaci di effettuare analisi sensoriali sugli alimenti, permetteranno di valutare la qualità e la freschezza di prodotti tipici come il vino e l’olio, fornendo un supporto indispensabile per i produttori e i consumatori attenti alla genuinità dei prodotti.

In aggiunta a queste presentazioni, Maker Faire Rome 2024 offrirà spazi interattivi dove i visitatori potranno apprendere e partecipare a dimostrazioni pratiche. Queste attività non solo metteranno in luce le ultime tecnologie applicate all’agroalimentare, ma stimoleranno anche la riflessione su tematiche critiche quali lo spreco alimentare e le pratiche sostenibili. La fiera si propone quindi come un’importante piattaforma di confronto e dialogo, capace di unire la comunità scientifica, le aziende e i cittadini, tutti uniti dall’obiettivo di costruire un futuro agroalimentare più sostenibile e innovativo.