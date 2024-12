Lulù Selassié chiarisce: messaggi ingannevoli non sono stalking verso Bortuzzo

Difesa di Lulù Selassié contro le accuse di stalking

Lulù Selassié, la 26enne coinvolta in una controversa querelle legale con l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, esprime ferma opposizione alle accuse di stalking a suo carico. Attraverso una dichiarazione rilasciata tramite il suo legale, Edoardo Albertario, la giovane ha sostenuto la propria innocenza, indicando che le dinamiche della situazione sono state fraintese. L’avvocato ha chiarito che “la verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune”, accennando a una linea di difesa strategica che è in corso di preparazione.

In particolare, Lulù Selassié ha riconosciuto di aver esagerato in alcune delle sue reazioni, tuttavia ha anche puntualizzato che i messaggi ricevuti da Bortuzzo le avrebbero dato l’impressione che lui avesse ancora sentimenti nei suoi confronti. Secondo il legale, questa percezione potrebbe avere contribuito alla conflittualità e alla conseguente escalation degli eventi. “Auspichiamo che si metta immediatamente fine a questa macchina del fango che non fa bene a nessuno e che può produrre danni, morali e non, di grave ed imprevedibile portata”, ha dichiarato Albertario, enfatizzando l’importanza del rispetto della privacy e della reputazione di Lulù in questo contesto delicato.

La situazione attuale di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, nuotatore di fama e noto per la sua partecipazione al reality show “Grande Fratello”, attraversa un periodo di recupero fisico e psicologico dopo un anno segnato da eventi tumultuosi. Attualmente, il giovane atleta si trova in vacanza alle Seychelles, come confermato da una recentissima dichiarazione del padre, che ha rassicurato sul fatto che il figlio “sta meglio” e desidera lasciarsi alle spalle l’incubo vissuto in seguito alla sua relazione con Lulù Selassié.

La denuncia per stalking presentata nei confronti dell’ex fidanzata ha avuto un impatto significativo sulla vita di Bortuzzo, che ora cerca di ritrovare la serenità. La decisione di prendere una pausa dalla vita pubblica e di rifugiarsi in un luogo paradisiaco è, a quanto pare, un tentativo di recuperare non solo la forma fisica, ma anche il benessere mentale. La procura ha già avviato il processo, e il nuotatore appare determinato a chiudere un capitolo doloroso della sua vita. Tuttavia, le implicazioni legali della situazione sono ancora inesorabilmente presenti e la battaglia legale è appena iniziata.

La storia d’amore tra Bortuzzo e Selassié

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che ha fatto discutere il pubblico e i media, ha avuto inizio durante la loro partecipazione al reality show “Grande Fratello” nel 2022. Fin dall’inizio, la coppia ha attratto l’attenzione per la loro chimica evidente, apparendo come uno dei legami più intensi dello show. Tuttavia, la loro storia si è rivelata ben presto piena di alti e bassi, con momenti di passione alternati a episodi di tensione.

Nonostante le esperienze condivise all’interno del programma, la relazione ha cominciato a deteriorarsi rapidamente una volta tornati alla vita di tutti i giorni, portando a una separazione che Lulù sembra aver trovato difficile accettare. La giovane, secondo le informazioni emerse, non avrebbe mai davvero accettato la decisione di Bortuzzo di porre fine alla loro storia, dando vita a una serie di eventi che avrebbero portato all’attuale situazione legale. L’attrice ha vissuto la rottura in modo particolarmente difficile, sviluppando sentimenti di frustrazione e confusione che, secondo le accuse, l’avrebbero portata a comportamenti considerati prontamente come stalking.

Questa fase di transizione dalla passione all’angoscia ha segnato un profondo cambiamento per entrambi, ponendo le basi per una disputa che ora si svolge nelle aule di giustizia. La procura, dopo aver esaminato la situazione, ha avviato indagini che hanno portato all’accusa formale nei confronti di Selassié. Le autorità hanno ritenuto necessarie misure per affrontare la questione, visto l’aumento delle denunce relative alla possibilità di atti persecutori.

Le dichiarazioni dell’avvocato di Lulù

L’avvocato di Lulù Selassié, Edoardo Albertario, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che chiariscono la posizione della sua assistita in merito alle gravi accuse di stalking mosse dall’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. “Lulù non ha mai avuto intenzione di perseguitare Manuel. La verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune”, ha affermato il legale, suggerendo che esistono elementi che potrebbero giustificare il comportamento della giovane. Secondo Albertario, alcuni messaggi scambiati tra i due avrebbero potuto indurre Lulù a credere che Bortuzzo nutrisse ancora sentimenti per lei, alimentando quindi una reazione emotiva esagerata.

Il legale ha sottolineato che la donna ha avuto il tempo di riflettere sui suoi comportamenti e riconosce che in alcune occasioni il suo atteggiamento potrebbe essere stato eccessivo. “Tuttavia, vogliamo sottolineare che non si è mai trattato di stalking”, ha specificato, evidenziando l’importanza di una gestione corretta della situazione. Albertario ha anche espresso preoccupazione riguardo all’impatto mediatico della vicenda, definendo una “macchina del fango” la diffusione di informazioni non verificate che danneggiano la reputazione di Lulù.

Ha esortato a fermare questa spirale negativa, precisando che le conseguenze di tali accuse possono essere devastanti sia a livello personale che professionale. La difesa di Lulù si prepara così a un lungo e complesso percorso legale, con l’obiettivo di ripristinare il rispetto e la dignità della sua assistita.

Prossimi passi nel processo e implicazioni legali

Il processo contro Lulù Selassié per le accuse di stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo si sta avviando verso una fase cruciale, con l’udienza preliminare fissata per il 13 marzo 2025. Questa data segna un importante momento per entrambe le parti, poiché si inizierà a discutere le prove e le testimonianze che potrebbero influenzare l’esito del caso. Nel frattempo, Lulù, sostenuta dal suo avvocato, ha scelto di avvalersi del rito abbreviato, una strategia che potrebbe favorire una risoluzione più rapida della questione.

Le implicazioni legali di questa situazione sono significative e potrebbero avere un impatto duraturo sulla reputazione di Selassié. Il suo legale, Edoardo Albertario, ha già espresso preoccupazione per l’effetto distruttivo di un processo mediatico, enfatizzando la necessità di far emergere la verità in sede legale piuttosto che nel gossip. Inoltre, Selvaggi ha sottolineato che le accuse non sono da considerarsi come un semplice episodio di conflitto tra ex partner, ma che portano con sé delle conseguenze legali severe, in grado di compromettere seriamente la vita personale e professionale della sua assistita.

In vista della sentenza, entrambi gli avvocati si prepareranno a presentare argomentazioni solide e prove a sostegno delle loro posizioni. La difesa di Lulù mira a confutare le accuse e a ripristinare la sua immagine, dimostrando che non vi è stata intenzione di far del male a Bortuzzo. Seguendo un andamento cristallizzato nella giurisprudenza italiana, le dinamiche del processo potrebbero influenzare non solo il destino di Selassié, ma anche la percezione pubblica di questa controversia.