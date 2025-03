Lugano esplora l’innovazione tecnologica con l’evento Beyond Blockchain di riferimento

Lugano ospita “Beyond Blockchain”: un impulso per l’innovazione svizzera

Il prossimo 13 marzo 2025, Lugano si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza per il settore bancario e finanziario svizzero: “Beyond Blockchain”. La manifestazione, organizzata dal Comune di Lugano in collaborazione con Lugano Living Lab e i partner strategici coinvolti, intende approfondire l’impatto della blockchain e delle criptovalute nel mondo degli affari. Con un focus specifico su tematiche come la regolamentazione, la sicurezza e lo sviluppo tecnologico, l’evento promette di diventare un punto di riferimento per i professionisti che operano in un contesto in rapida evoluzione. La città di Lugano, grazie all’iniziativa, si posiziona come un hub cruciale per l’innovazione, dimostrando l’impegno della Svizzera nel promuovere l’integrazione tra le tradizionali pratiche finanziarie e le nuove tecnologie digitali.

Ruolo della Svizzera nell’adozione della blockchain

La Svizzera si distingue come un leader nel campo della tecnologia blockchain, supportata dalla forte concentrazione di startup attive nel settore crypto e fintech, localizzate principalmente nei cantoni di Zurigo e Zugo. Questa area è comunemente nota come “Crypto Valley” e rappresenta un ecosistema dinamico dove l’innovazione fiorisce grazie a un ambiente normativo favorevole. Le istituzioni finanziarie svizzere, tra cui banche e gestori patrimoniali, hanno cominciato a integrare i servizi di trading e custodia di asset digitali. Il progetto Plan ₿ lanciato dal Comune di Lugano ha reso la città un esempio di eccellenza, consentendo ai cittadini di effettuare pagamenti di tasse e servizi tramite criptovalute come Bitcoin e il token locale Luga. Questo approccio alla digitalizzazione non solo migliora l’efficienza dei servizi pubblici, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’adozione di strumenti finanziari innovativi, mettendo la Svizzera in una posizione competitiva a livello globale.

Obiettivi e formato dell’evento

“Beyond Blockchain” si propone di diventare una piattaforma strategica per esplorare e discutere le opportunità e le sfide legate all’integrazione delle tecnologie blockchain nel settore finanziario e industriale. **L’obiettivo primario** dell’evento è creare un ambiente di confronto tra esperti, istituzioni e aziende, evidenziando l’importanza della regolamentazione e della sicurezza in questo campo in rapida evoluzione. Durante la giornata, si susseguiranno presentazioni e panel di discussione pratici, incentrati su analisi delle normative attuali e future, nonché su casi d’uso reali che dimostrano come la blockchain sta già influenzando diversi settori. Il formato dell’evento comprenderà interventi di relatori di alto profilo, tavole rotonde e sessioni di networking, che faciliteranno il dialogo e l’innovazione. Saranno create opportunità per il dibattito aperto, in modo da permettere ai partecipanti di porre domande e interagire direttamente con i relatori, favorendo così un approccio collaborativo e costruttivo.

Partecipazione di esperti e interazioni programmate

La manifestazione “Beyond Blockchain” si distingue per la qualità dei relatori e la varietà di esperti contribuenti che animeranno gli incontri. Professionisti di alto profilo nel campo della blockchain e delle criptovalute, insieme a rappresentanti di istituzioni finanziarie e startup innovative, saranno presenti per fornire sostanziali contributi. Gli interventi si articoleranno in sessioni tematiche, permettendo di approfondire argomenti cruciali come la sicurezza informatica, le nuove normative e i percorsi di sviluppo tecnologico. In aggiunta, si prevedono forum di discussione, nei quali i partecipanti potranno interagire direttamente con i relatori, ottenere chiarimenti e condividere esperienze pratiche. Questi momenti di confronto rappresentano un’opportunità preziosa per costruire reti professionali e favorire la collaborazione tra le diverse realtà del settore. Sarà messa in evidenza la necessità di un dialogo costante tra regolatori, innovatori e professionisti, affinché si possa guidare congiuntamente l’evoluzione di questo ambito in continua crescita.