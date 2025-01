Lory Del Santo commenta la lite tra Marcella Bella e il suo marito: fantastico!

Lory Del Santo risponde a Marcella Bella

Durante un recente intervento nel programma La Volta Buona, Lory Del Santo ha voluto chiarire gli eventi che l’hanno vista protagonista in un presunto scontro con Marcella Bella. La showgirl ha descritto la situazione come “allucinante”, affermando che ciò che è stato riportato da Bella è distante dalla realtà. Del Santo ha spiegato che, da quanto appreso sull’intervista, la natura del racconto era talmente fantasiosa da sembrare irreale.

Secondo Lory, la gelosia di Marcella avrebbe influenzato in modo significativo la sua percezione dell’episodio, il quale risalirebbe a circa 40 anni fa. Durante la conversazione, Lory ha ricordato di aver chiesto indicazioni per trovare il proprio posto a teatro e di aver interagito con un uomo, che poi si è rivelato essere il marito di Bella, Mario Merella. “Non conoscevo né Marcella né Mario all’epoca”, ha ribadito Del Santo. “Stavo semplicemente cercando il mio posto, e se qualcuno mi invitava a sedermi altrove, non avrei mai pensato a un’interazione inappropriata.”

Inoltre, Lory ha smentito categoricamente l’accusa di essere stata colpita con una scarpa da Marcella, affermando che una tale azione le sarebbe rimasta impressa nella memoria: “Se fosse accaduto, me lo sarei certamente ricordato. Non posso accusare qualcuno basandomi su un’idea sbagliata. Ritengo che Marcella si sia confusa.” Questo scambio di opinioni mette in luce non solo le divergenze tra le due artiste, ma anche come le emozioni e le percezioni possano distorcere la realtà di eventi passati.

Il racconto di Marcella Bella

Nel corso della sua apparizione nel programma Belve, Marcella Bella ha toccato un tema delicato, parlando di un episodio che la coinvolge direttamente e che ha come protagonista Lory Del Santo. La cantante ha raccontato di una situazione che ha vissuto in un teatro, dove, a suo avviso, la Del Santo avrebbe inopportunamente flirtato con suo marito, Mario Merella. L’evento risale a diversi anni fa, ma il ricordo è rimasto vivido nella mente di Bella, che ha descritto l’episodio con la passione tipica del suo carattere.

Durante l’intervista, Marcella ha rivelato che la tensione era palpabile. La Del Santo, secondo la sua narrazione, si sarebbe avvicinata a Mario più di una volta, parlando all’orecchio del marito in modo provocatorio. Questo comportamento non è passato inosservato alla cantante, che, sentendosi minacciata, ha reagito con la sua naturale possessività. Bella non ha risparmiato dettagli, raccontando di aver impugnato la propria scarpa e di aver colpito Lory sulla schiena per invitare la showgirl a ritirarsi e a non disturbare ulteriormente il compagno.

Questa reazione, descritta da Marcella con ironia e una punta di drammaticità, ha messo in risalto il suo temperamento infuocato. Nonostante il tono ludico con cui ha raccontato l’accaduto, i sentimenti di gelosia e difesa nei confronti del marito sono stati chiari. La cantante ha sottolineato quanto sia importante per lei proteggere il suo legame e la sua famiglia, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come un’interferenza nel proprio matrimonio. Questo racconto ha suscitato l’ilarità del pubblico, ma anche una riflessione sui limiti e le dinamiche delle relazioni personali, specialmente in contesti pubblici e sociali del mondo dello spettacolo.

La versione di Lory Del Santo e la reazione di Caterina Balivo

Nel corso della sua apparizione a La Volta Buona, Lory Del Santo ha offerto una ricostruzione alternativa degli eventi menzionati da Marcella Bella. Secondo l’attrice, la narrazione di un presunto flirt con Mario Merella è priva di fondamento e rappresenta un’esagerazione da parte della collega. Del Santo ha definito la storia “allucinante” e simile a “fantascienza”, sostenendo che il livello di gelosia di Marcella potrebbe aver influenzato in maniera decisiva la sua memoria degli eventi.

Lory ha spiegato che, all’epoca dell’incidente, circa 40 anni fa, non conosceva né Marcella né Mario. Ha delineato il contesto dell’incontro, sottolineando di essere stata in teatro per assistere a uno spettacolo e aver chiesto semplicemente indicazioni riguardo il proprio posto. “Indacciandomi verso un uomo seduto, ho chiesto informazioni sul posto e il signore mi ha invitata a sedermi in un’altra posizione,” ha precisato Del Santo, lasciando intendere che l’interazione era di natura puramente innocente.

In risposta all’accusa di essere stata colpita con una scarpa da Marcella, Del Santo ha negato categoricamente l’episodio, affermando: “Una situazione del genere mi sarebbe rimasta impressa.” Ha anche messo in evidenza quanto sia inappropriato comportarsi in modo aggressivo nei confronti di chi, per quanto occupato, stia semplicemente cercando il proprio posto. A supporto delle affermazioni di Del Santo, Caterina Balivo ha condiviso la propria esperienza personale, rivelando di aver affrontato situazioni simili e affermando che reazioni forti sarebbero comprensibili in circostanze del genere. Questo scambio di opinioni ha accentuato le divergenze tra le due protagoniste, facendo emergere anche la questione più ampia della gelosia e dei ruoli di genere nelle relazioni interpersonali.