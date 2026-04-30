Home / SPETTACOLI & CINEMA / Loredana Lecciso rompe il silenzio dopo l’intervista di Romina a Belve

Romina Power, Al Bano e Loredana Lecciso: cosa è successo in tv

Chi: Romina Power, Al Bano, Loredana Lecciso, Francesca Fagnani, Giovanna Botteri.

Che cosa: botta e risposta pubblico sul passato sentimentale di Al Bano e sul rapporto tra le due donne della sua vita.

Dove: studi Rai di Belve su Rai2 e de La Vita in Diretta su Rai1.

Quando: nell’ultima puntata stagionale di Belve e nella successiva diretta pomeridiana di Rai1.

Perché: le dichiarazioni di Romina sulla fine del matrimonio con Al Bano hanno riacceso il confronto con Loredana Lecciso e il dibattito mediatico sulla storica coppia artistica.

In sintesi:

Romina Power a Belve accusa Al Bano di mancato sostegno nei momenti cruciali.

accusa Al Bano di mancato sostegno nei momenti cruciali. Romina ammette di non essersi più innamorata dopo la fine del matrimonio con Al Bano.

Loredana Lecciso replica in tv: “Lui si è innamorato dopo di lei, questo possiamo dirlo”.

A La Vita in Diretta la Lecciso contesta la narrazione romantica esclusiva su Al Bano e Romina.

Dal racconto di Romina Power alla replica di Loredana Lecciso

Nell’ultima puntata stagionale di Belve, condotta da Francesca Fagnani su Rai2, Romina Power ha ricostruito senza filtri il rapporto con l’ex marito Al Bano. L’artista ha spiegato che uno dei motivi decisivi della separazione sarebbe stato il mancato sostegno del cantante in un momento per lei cruciale, affermando di aver cercato un appoggio e di “non aver trovato niente”.

Nel colloquio, Romina ha aggiunto un dettaglio significativo sul piano emotivo: dopo Al Bano non si sarebbe più innamorata, precisando, con una punta di riluttanza, che *“anche se mi rode ammetterlo”*. Una frase che ha riacceso l’immaginario collettivo sulla storica coppia, amatissima dal pubblico televisivo e musicale italiano.

Dall’altra parte, la vita sentimentale di Al Bano ha preso una direzione diversa. Con Loredana Lecciso, compagna da circa 25 anni, il cantante ha costruito una nuova famiglia, con la nascita di altri due figli. Proprio la Lecciso ha scelto di intervenire in diretta televisiva per marcare una distinzione netta tra passato e presente.

Ospite in collegamento, la Lecciso ha ricordato che *“lui si è innamorato dopo di lei, questo possiamo dirlo”*, rivendicando la solidità del rapporto attuale. Ha anche sottolineato di conoscere una versione dei fatti di Al Bano diversa da quella di Romina, pur evitando scontri frontali: *“Conosco la narrazione di lui ed è differente dalla sua e non lo dico perché è il mio uomo”*. La chiosa è stata un augurio dal retrogusto polemico: *“Le auguro di trovare un grande amore che metta serenità”*.

Il peso del mito romantico e il ruolo dei media

La discussione si è spostata poi nello studio de La Vita in Diretta su Rai1, dove Loredana Lecciso si è trovata a fronteggiare non solo i fan della coppia Al Bano–Romina, ma anche la lettura nostalgica proposta da Giovanna Botteri. La giornalista ha ribadito come il legame tra Al Bano e Romina resti, nell’immaginario collettivo, un paradigma di amore romantico “assoluto”.

La Lecciso ha reagito con fermezza, contestando l’idea che, dopo una grande storia, non possa esserci altro. Rivolgendosi alla Botteri, ha domandato: *“Tu mi stai dicendo che non c’è altro dopo? Non hai ancora metabolizzato questa cosa in 26 anni?”*. Poi ha richiamato il tema della lealtà narrativa: *“So che è tua amica e rispetto questa grande amicizia, però bisogna essere leali e sinceri. Va bene la narrazione, bella poetica, ma c’è altro”*.

Il confronto evidenzia un nodo centrale: la distanza tra il mito di coppia alimentato per decenni da televisione, musica e stampa, e la realtà di una biografia familiare complessa, fatta di rotture, nuovi legami, sentimenti non del tutto risolti. Per il pubblico, la sfida è distinguere tra la storia privata e la “favola” costruita dai media.

Tra nostalgia, nuova famiglia e gestione dell’immagine pubblica

Il caso mediatico attorno a Romina Power, Al Bano e Loredana Lecciso mostra come le grandi coppie dello spettacolo continuino a condizionare il racconto televisivo italiano, anche a distanza di decenni. La nostalgia per il duo artistico e sentimentale Al Bano–Romina convive con la realtà di una nuova famiglia ormai consolidata accanto alla Lecciso.

Per gli stessi protagonisti, ogni dichiarazione pubblica diventa un delicato esercizio di equilibrio tra rispetto del passato, tutela degli affetti presenti e gestione di un brand personale che ancora oggi genera attenzione, ascolti e discussioni social. Le prossime ospitate tv e interviste chiariranno se questo botta e risposta resterà un episodio isolato o l’inizio di una nuova fase, più trasparente e meno mitizzata, del racconto di una delle storie sentimentali più seguite dello spettacolo italiano.

FAQ

Cosa ha detto Romina Power su Al Bano durante l’intervista a Belve?

Romina ha dichiarato di non aver trovato in Al Bano l’appoggio che cercava in un momento cruciale, indicando questo come causa centrale della separazione.

Loredana Lecciso come ha risposto alle dichiarazioni di Romina Power?

Loredana ha ricordato che Al Bano si è innamorato di lei dopo Romina, rivendicando l’esistenza di una nuova, stabile storia d’amore.

Perché Giovanna Botteri è stata coinvolta nel dibattito su Al Bano e Romina?

Giovanna Botteri, ospite a La Vita in Diretta, ha richiamato la forza simbolica della coppia Al Bano–Romina come mito romantico.

Al Bano ha preso posizione pubblicamente su questa nuova polemica?

Al momento non risultano dichiarazioni dirette di Al Bano su questo specifico scambio televisivo, lasciando spazio soprattutto alle ricostruzioni delle due protagoniste.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.