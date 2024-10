Lola Ponce si ispira alle dive e icone senza tempo per la moda

La carriera di Lola Ponce

Lola Ponce, artista poliedrica nata in Argentina nel 1982, ha conquistato il pubblico internazionale con il suo talento e il suo carisma. Famosa soprattutto per il suo ruolo di Esmeralda nel celebre musical “Notre Dame de Paris”, che l’ha vista esibirsi in questa parte straordinaria un numero pressoché inimmaginabile di volte, ha saputo cementare la sua carriera nelle arti performative, intrecciando con successo canto, recitazione e modellistica.

La sua storia artistica ha preso avvio in modo significativo con la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2005, dove ha iniziato a farsi notare grazie alla sua voce potente e al suo fascino innato. Tre anni dopo, il suo talento l’ha portata di nuovo sul palco del festival, questa volta in gara con Giò Di Tonno; i due hanno trionfato con il brano “Colpo di fulmine”, una canzone che fa parte dell’opera “Pia dei Tolomei”, scritta da una delle voci più illustri della musica italiana, Gianna Nannini. Questo successo ha segnato un punto di svolta nella vita di Lola, permettendole di catturare l’attenzione di un pubblico ancora più vasto.

Oltre alla musica, Lola ha costruito una vita familiare insieme al suo compagno, il cantante e attore messicano Aaron Diaz, con cui ha avuto due figlie, Erin e Regina. Questa dimensione familiare, unita a un’intensa vita artistica, ha arricchito la sua esperienza professionale, permettendole di mantenere un legame profondo con le proprie radici mentre naviga tra varie culture e lingue.

Ogni esibizione di Lola sul palcoscenico è un riflesso della sua passione e del suo desiderio di comunicare emozioni. La sua arte è più di una semplice carriera; è una missione che continua a investire di nuove energie. Nonostante le sfide, la sua dedizione alla musica e alla performance rimane indissolubile, rendendola un’icona vivente nel panorama musicale contemporaneo.

Ispirazioni musicali e icone senza tempo

Lola Ponce trae ispirazione dalle grandi figure della musica, icone senza tempo che hanno segnato il panorama artistico italiano e internazionale. Tra queste, nomi storici come Mina, la cui carriera ha influenzato generazioni, occupano un posto speciale nel cuore dell’artista argentina. Per Lola, questo legame con le stelle della musica italiana rappresenta non solo un onore, ma anche una guida nella sua evoluzione artistica, amalgamando le influenze into un sound originale e personale. La sua ammirazione per le “regine della musica italiana”, includendo artisti del calibro di Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia, dimostra un forte rispetto per quel repertorio atemporale che riesce a colpire nel profondo.

In un’intervista, Lola ha affermato: “Siamo stelle cadenti, nate per lasciare il segno in mezzo a questo cielo spento. E tu brilla più forte che puoi”. Questa filosofia di vita viene espressa nel suo nuovo singolo “Stelle cadenti”, un invito a non arrendersi e a inseguire i propri sogni. È un messaggio che si riflette nell’educazione delle sue figlie, che imparano l’italiano attraverso le canzoni di Raffaella Carrà. Lola considera la musica un elemento educativo, capace di connettere le generazioni e di trasmettere valori autentici.

La sua capacità di apprezzare il bel canto non si limita al passato; lei stessa riconosce l’importanza di artisti contemporanei come Andrea Bocelli, da cui traghetta il concetto di melodia e testo al centro della sua creazione musicale. La cantante chiarisce che, per lei, la melodia e il testo sono caratteristiche imprescindibili per una canzone di valore. In un’industria musicale affollata, dove i generi moderni come trap e rap predominano, Lola si distingue per la sua ricerca di una musica che comunichi emozioni vere e messaggi significativi.

In un mondo dove spesso il superficialismo sembra prevalere, Lola Ponce si adopera affinché la sua musica trasmetta contenuti profondi e duraturi. “Bisogna sempre cercare di fare la differenza,” ha sottolineato. “Credo nella bella musica. La gente la cerca sempre, nonostante le mode.” Con queste parole, Lola si pone come una custode di tradizioni musicali preziose, abbracciando al contempo la modernità senza compromessi.

La connessione che stabilisce con il suo pubblico rappresenta un riflesso della sua autenticità. La musica, per Lola, è un linguaggio universale capace di unire le persone, e per questo si sforza di continuare a scrivere canzoni che possano seguire l’eredità delle grandi icone, rimanendo sempre fedele alla sua visione artistica.

Messaggi nella musica: il valore della melodia

Per Lola Ponce, la musica è un veicolo potente di emozioni e messaggi significativi. La sua convinzione che melodia e testo rappresentino elementi fondamentali di una canzone si riflette in ogni sua composizione. L’artista sostiene che un brano non può limitarsi a essere orecchiabile; deve trasmettere un messaggio che risuoni profondamente con l’ascoltatore. Questo approccio è particolarmente importante in un’epoca in cui il panorama musicale è spesso dominato da generi più superficiali che raramente lasciano un’impronta duratura.

“Bisogna sempre cercare di fare la differenza,” afferma con fermezza. “La bella musica esiste e la gente la ricerca.” Con queste parole, Lola riporta l’attenzione su un principio fondamentale di autenticità nella musica. La sua predilezione per melodie che resistono alla prova del tempo la porta a cercare l’ispirazione nei grandi maestri italiani, da Domenico Modugno a Fiorella Mannoia, artisti che hanno fatto della loro arte un messaggio universale.

Un esempio tangibile di questo credo è il suo ultimo singolo, “Stelle cadenti”. In questo brano, Lola invita l’ascoltatore a rincorrere i propri sogni, a brillare nonostante le avversità. “Siamo stelle cadenti, nate per lasciare il segno in mezzo a questo cielo spento… E tu brilla più forte che puoi” è un verso che racchiude la sua filosofia di vita e la volontà di motivare gli altri. Sottolineando l’importanza della positività, Lola si pone come una fonte di ispirazione per le nuove generazioni, desiderosa di generare una connessione emotiva autentica attraverso la sua musica.

In un’epoca in cui il rap e la trap dominano le classifiche, Lola riconosce il merito di questi generi, ma non nasconde la sua preferenza per un tipo di musica che possa comunicare e lasciare un segno. “L’autotune? Mi fa male alle orecchie,” dice, evidenziando la sua avversione per le tendenze che offuscano l’originalità e la qualità integralmente musicale. “C’è spazio per tutti, ma io credo nella potenza della melodia ben scritta e dell’interpretazione sentita,” afferma con determinazione.

La musica per Lola Ponce va oltre le mode del momento; è un mezzo per comunicare esperienze, sfide e conquiste. Mentre si impegna a realizzare un repertorio che rappresenti le sue radici e il suo percorso personale, l’artista trova anche gioia nel dedicarsi alla crescita delle sue figlie, che imparano l’italiano attraverso le canzoni dei grandi del passato. Per Lola, ogni nota e ogni parola hanno il potere di insegnare e unire, contribuendo a creare legami tra le persone attraverso il linguaggio universale della musica.

Nuovo album e progetti futuri

Lola Ponce si prepara a presentare al pubblico il suo attesissimo nuovo album, che conterrà almeno dieci inediti frutto di un lavoro intenso e creativo svolto negli ultimi due anni. Ogni brano è concepito per riflettere la sua personalità artistica, le sue esperienze e il suo amore per la musica che va oltre le mere tendenze del momento. La cantante ha promesso ai suoi fan che questa nuova produzione non deluderà, rivelando sorprese che verranno svelate gradualmente nei concerti e nelle esibizioni che intraprenderà.

Il lancio di “Stelle cadenti” segna una nuova era nella sua carriera, dando un assaggio di ciò che i fan possono aspettarsi dal prossimo progetto musicale. Il mantra di Lotus è chiaro: promuovere sogni e aspirazioni attraverso melodie evocative e testi significativi. Questo nuovo singolo non è solo una canzone, è un invito a sognare, a perseverare e a non arrendersi mai. Lola intende che ogni ascoltatore possa trovare un pezzettino di se stesso nella sua musica, un messaggio che spera di diffondere con tutto il cuore.

In concomitanza con il rilascio del suo album, l’artista ha in programma un tour che toccherà “i posti più belli e iconici d’Italia”. Questi concerti non saranno semplici esibizioni; saranno eventi unici in cui Lola intende creare una connessione profonda con il suo pubblico. La magia di cantare dal vivo, secondo l’artista, non ha eguali e l’energia scaturita dall’interazione con le persone è un evento irripetibile e indescrivibile. “Amo cantare dal vivo perché si produce una sinergia magica con il pubblico,” afferma, sottolineando come questa prossimità e connessione siano cruciali per la sua espressione artistica.

Durante il tour, Lola ha annunciato che alcuni amici la accompagneranno sul palco, portando un elemento di convivialità e sorpresa a ogni performance. Questa scelta non è casuale, in quanto riflette il desiderio dell’artista di condividere momenti speciali e intensi con le persone che la circondano, creando un’atmosfera calorosa e accogliente per tutti i partecipanti.

Grazie alla sua partecipazione come coach nel programma “Io canto generation” su Canale 5, Lola ha alimentato la sua passione per la televisione, riscoprendo il valore dell’arte performativa in un contesto che unisce giovani talenti. In questa esperienza, ha potuto assistere alla crescita e alla gioia di cantare dei ragazzi, una purezza e una spontaneità che l’hanno profondamente colpita. La sua intenzione è quella di ispirare le nuove generazioni, trasmettendo valori e passione attraverso la musica, una missione per lei fondamentale.

Oltre alla musica e ai concerti, Lola Ponce nutre sogni più grandi. Un desiderio spicca tra gli altri: duettare con Jovanotti. Quest’artista, ammirato da Lola per la sua energia e positività, rappresenterebbe per lei una realizzazione di un sogno, un’opportunità per unire le forze e creare qualcosa di unico. La sua musica, capace di superare lebarriere linguistiche e culturali, continua a essere una fonte d’ispirazione per Lola, che la considera uno dei cantanti più significativi in circolazione. Con il suo nuovo album e i progetti futuri, Lola è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

Incontri memorabili e legame con Sanremo

L’esperienza di Lola Ponce con il Festival di Sanremo rappresenta uno dei capitoli più significativi della sua carriera, un evento che ha segnato una pietra miliare nel suo percorso artistico. La prima partecipazione risale al 2005, quando la giovane artista si è presentata al pubblico italiano con la sua interpretazione emozionante. Questo debutto l’ha catapultata nel cuore degli italiani, avviando un percorso che l’avrebbe vista trionfare tre anni dopo, nel 2008, affiancata da Giò Di Tonno. In quell’edizione, la coppia ha trionfato con il brano “Colpo di fulmine”, una canzone che ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva e che ha ridefinito le sue aspirazioni musicali.

Lola non può fare a meno di menzionare l’importanza del Festival nel suo percorso. “Sanremo è un festival molto amato anche in Argentina,” spiega, evidenziando il legame affettivo non solo con l’evento, ma anche con il Paese che l’ha accolta. Quella passerella prestigiosa è diventata una sorta di secondo palcoscenico per lei, un luogo dove il suo talento è stato non solo riconosciuto, ma celebrato a livello internazionale. “Sarei felicissima se mi chiamasse a Sanremo,” afferma, con una sincerità che trasmette il suo fervido desiderio di tornare in quello che considera un leggio artistico di assoluto prestigio. “Sono più che pronta a portare qualcosa in quel teatro che mi ha lasciato addosso così tante emozioni,” aggiunge, evocando la magia che solo le esibizioni live possono offrire.

Questa connessione con il Festival di Sanremo va oltre il semplice fatto di partecipare a un concorso musicale. È un legame profondo che rispecchia il suo amato viaggio nella musica, che inizia con lo spettacolo e culmina nella connessione con il pubblico. Le performance che ha tenuto all’Ariston hanno sempre rappresentato momenti di grande intensità emotiva, non solo per lei, ma anche per chi l’ha ascoltata. “Sanremo”, sostiene Lola, “è un festival che regala moltissime emozioni a chiunque vi prenda parte.” L’artista ricorda con affetto i numerosi artisti e le esperienze condivise, sottolineando come queste alchimie rendano ogni edizione unica e indimenticabile.

Un altro ricordo significativo per Lola è quello dei suoi incontri con Papa Francesco, un connazionale che ha sempre ammirato. Queste interazioni, oltre a rappresentare un ponte tra le sue origini e la sua carriera italiana, hanno aggiunto una dimensione spirituale alla sua vita. Il Papa, con la sua umanità e la sua infrastruttura etica, ha ispirato Lola in vari aspetti, inclusa la sua musica. Ripensare a questi momenti è come rievocare una fonte di energia che la sostiene nella sua continua evoluzione artistica.

A partire dai suoi inizi e attraverso tutte le esperienze, Lola Ponce è riuscita a creare un legame indissolubile con l’Italia e la sua cultura musicale, facendo di Sanremo un simbolo della sua crescita personale e professionale. La sua carriera continua a brillare, con l’augurio di rivivere altre emozioni preziose su quel palcoscenico che ha segnato il suo debutto in Europa, un palcoscenico dove ogni nota e ogni parola si uniscono per raccontare la sua storia unica e inconfondibile.