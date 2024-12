Liliana Segre protagonista della serata alla Scala con l’inno nazionale in apertura

Apertura con l’inno nazionale

In linea con la tradizione che accompagna ogni Prima della Scala, l’evento di quest’anno si è aperto con l’esecuzione dell’**Inno di Mameli**. La cerimonia ha catturato l’attenzione degli ospiti, mentre l’orchestra, sotto la direzione del maestro **Riccardo Chailly**, ha interpretato il brano carico di significato nazionale. L’atmosfera era elettrica, con il pubblico che ha partecipato attivamente all’esecuzione, creando un momento di intensa emozione collettiva.

Ogni anno, questa tradizione rappresenta non solo un tributo alla cultura italiana, ma anche un simboleggiamento di unità e identità nazionale. Gli applausi scroscianti al termine della performance hanno testimoniato il profondo rispetto e la gratitudine del pubblico nei confronti di questa storica occasione. La serata, quindi, è cominciata sotto i migliori auspici, con l’inno che risuona come un inno alla speranza e alla bellezza dell’arte, elementi che caratterizzano da sempre il prestigioso palcoscenico della **Scala di Milano**.

Ospiti d’onore alla serata

Durante la Prima della Scala, il palco d’onore ha visto la presenza di figure di spicco, tra cui il presidente del Senato, **Ignazio La Russa**, e il sindaco di **Milano**, **Beppe Sala**. La loro partecipazione ha conferito maggiore prestigio all’evento, consolidando la tradizione di unire arte e istituzioni in un abbraccio simbolico che rappresenta l’importanza culturale della manifestazione. Tuttavia, è stata la presenza della senatrice a vita **Liliana Segre** a catalizzare in particolare l’attenzione, non solo per il suo ruolo istituzionale, ma anche per il forte simbolismo che rappresenta nel contesto attuale.

Segre, testimone di uno dei capitoli più bui della storia italiana, ha riscosso un’ammirazione palpabile tra gli spettatori, i quali hanno riconosciuto in lei un simbolo di resilienza e speranza. Le parole e la presenza di figure come **Segre** sono particolarmente significative in una serata che celebra la cultura, fungendo da reminder della necessità di portare avanti i valori di libertà e rispetto. Questo incontro tra eccellenza artistica e dignità istituzionale rappresenta l’essenza stessa della ricorrenza, dove ogni individuo, sia esso un artista, un politico o un semplice spettatore, contribuisce a scrivere una pagina della storia culturale italiana.

Assenze significative

La Prima della Scala di quest’anno si è caratterizzata per l’assenza di due importanti figure istituzionali: il presidente della Repubblica, **Sergio Mattarella**, e la presidente del Consiglio, **Giorgia Meloni**. Entrambi erano presenti a **Parigi** per assistere alla cerimonia di riapertura della storica cattedrale di **Notre Dame**, un evento di indubbio valore simbolico e culturale, che ha giustificato la loro mancanza alla celebrazione milanese. **Beppe Sala**, sindaco di **Milano**, ha commentato tale assenza esprimendo rammarico, ma anche comprensione. In particolare, ha affermato: «Mi dispiace, ma hanno fatto bene. La riapertura di Notre Dame mi pare richiedesse la loro presenza», sottolineando così l’importanza di eventi di portata internazionale.

Tuttavia, la mancanza di queste figure di alto profilo non ha in alcun modo diminuito il significato dell’evento, che ha comunque visto la partecipazione di altre personalità di spicco nel contesto culturale e politico. La presenza della senatrice a vita **Liliana Segre**, in contrapposizione a tali assenze, ha riempito il palco di significato e valore, rendendo omaggio ai principi di solidarietà e umanità che caratterizzano l’arte e la cultura italiana. Questa situazione ha anche riflettuto un aspetto profondo della tradizione della Scala, dove il legame tra arte e impegno sociale continua a essere estremamente rilevante, suggerendo che la cultura è in grado di unire le persone anche in momenti di impossibilità di presenza fisica da parte delle più alte cariche dello Stato.

Selezione dell’opera di quest’anno

Per la Prima della Scala di quest’anno, è stata scelta l’opera **La forza del destino** di **Giuseppe Verdi**, un capolavoro del repertorio operistico che promette di offrire una serata ricca di emozioni e di intensi drammi umani. Questo titolo è emblematico non solo per la sua profondità musicale, ma anche per la complessità dei temi trattati, quali il destino, la vendetta e il conflitto interiore. **Verdi**, con la sua capacità di fondere melodia e narrazione, ha creato un’opera che continua a risuonare con il pubblico moderno, rendendola una scelta significativa per un evento di tale prestigio.

La tradizione legata alla Prima della Scala vuole che opere di questo genere portino un certo alone di jella, una superstizione che tuttavia non frena il fervore e l’entusiasmo degli appassionati. Ogni anno, il 7 dicembre, il palcoscenico milanese diventa un crocevia di cultura e storia, dove ogni nota suonata e ogni attore in scena rispecchiano l’arte italiana. Quest’opera, con il suo vasto panorama emozionale, promette di catturare l’attenzione del pubblico, offrendo spunti di riflessione e momenti di pura bellezza musicale.

In un’epoca in cui il teatro e l’opera sono soggetti a continue trasformazioni, **La forza del destino** rappresenta un richiamo alle radici della bellezza artistica della Scala, mantenendo vive le tradizioni che caratterizzano questa storica istituzione. Con l’eccellente orchestra diretta da **Riccardo Chailly**, gli spettatori possono attendere con impazienza una serata che non solo celebra la musica, ma anche una storia che continua a influenzare e ispirare il panorama culturale italiano e internazionale.

Tradizione e spettacolo alla Scala

La magnifica serata del 7 dicembre, dedicata alla Prima della Scala, incarna in modo emblematico l’intersezione tra tradizione e innovazione. Gli eventi di questo calibro non sono solo spettacoli operistici, ma autentiche celebrazioni che richiamano l’attenzione su ciascun dettaglio del palcoscenico milanese, trasformato per l’occasione in un luogo di grande significato culturale. La scelta di **La forza del destino** di **Giuseppe Verdi** non è casuale; quest’opera rappresenta un viaggio profondo nell’animo umano, explorando temi universali attraverso melodie che rimangono impressa nella memoria collettiva.

Ogni anno, la Scala attira l’attenzione non solo per la sua proposta artistica, ma anche per l’alone di superstizione che circonda la Prima. Infatti, si dice che l’opera possa portare fortuna oppure jella, un elemento che, pur scaturendo da una tradizione popolare, contribuisce a creare un’atmosfera di attesa e mistero. Questo clima di anticipazione serve a sottolineare la ricchezza dell’evento, dove ogni nota suonata dall’orchestra diretta dal Maestro **Riccardo Chailly** è parte integrante di una narrazione collettiva che va oltre il semplice intrattenimento.

In questo contesto, il palcoscenico della Scala si trasforma in un luogo sacro, dove la comunità si riunisce per celebrare non solo l’arte, ma anche un patrimonio culturale che coniuga passato e presente. L’evento diventa così un’occasione per riflettere sull’importanza della cultura italiana nel tessuto sociale, portando a un’esplorazione di ciò che l’opera può significare in un contesto contemporaneo. In una serata dove il panorama musicale si sposa con la storia, la **Scala di Milano** conferma ancora una volta il suo ruolo di custode di tradizioni preziose e di innovazioni artistiche, regalando al pubblico momenti di autentica magia e coinvolgimento emotivo.