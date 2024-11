Lexia lancia ASSOCASP: la prima associazione per i fornitori di Crypto Asset

### ASSOCASP: Un nuovo riferimento per i provider di servizi crypto

ASSOCASP: Un nuovo riferimento per i provider di servizi crypto

È stata costituita ASSOCASP, l’Associazione Crypto Asset Service Providers, con l’intento di fungere da rappresentante e punto di riferimento per gli operatori attivi nel settore dei crypto asset, sia sul territorio nazionale che all’estero. Questa iniziativa nasce in un periodo cruciale per il panorama italiano delle criptovalute, caratterizzato da un’evoluzione normativa costante e dall’aumento dell’attenzione istituzionale verso il settore. L’associazione si propone di colmare un vuoto di rappresentanza, offrendo supporto e coesione agli attori coinvolti in questo mercato emergente.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Uno degli aspetti fondamentali che motivano la creazione di ASSOCASP è la necessità di un’interlocuzione autorevole con le istituzioni. Le recenti discussioni sulle politiche fiscali e le normative in evoluzione hanno messo in evidenza l’urgenza di un’ente che possa esprimere in modo unitario le esigenze e i dubbi degli operatori del settore. ASSOCASP intende quindi promuovere un ambiente di crescita competitiva e sostenibile, agevolando la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nell’ecosistema crypto.

Con una missione chiara e ben definita, ASSOCASP si posiziona come un interlocutore primario per i provider di servizi crypto, cercando di costruire un ponte tra queste realtà e le istituzioni governative. L’associazione si impegna pertanto a garantire che le necessità del settore vengano adeguatamente rappresentate e che gli operatori possano operare in un contesto normativo chiaro e favorevole allo sviluppo. Questo nuovo soggetto aggregativo potrà essere determinante per la crescita dell’industria dei crypto asset in Italia, sottolineando l’importanza di una rappresentanza unificata e forte.

### Obiettivi e missione dell’associazione

Obiettivi e missione dell’associazione

ASSOCASP ha delineato una missione precisa e ambiziosa, articolata in tre direttrici fondamentali: rappresentare, innovare e crescere. Questa triplice vocazione non solo risponde alle esigenze attuali del panorama crypto italiano, ma si propone di stabilire standard elevati in un settore in rapido sviluppo.

Rappresentare: ASSOCASP si impegna a dare voce alle necessità del settore, agendo come portavoce autorevole nei confronti delle istituzioni e delle autorità di regolamentazione. L’obiettivo è promuovere una normativa chiara e proporzionata, che possa incentivare lo sviluppo del mercato senza ostacolarne le potenzialità. Ciò è particolarmente rilevante in un contesto in cui la chiarezza delle regole è cruciale per garantire la certezza operativa degli operatori.

ASSOCASP si impegna a dare voce alle necessità del settore, agendo come portavoce autorevole nei confronti delle istituzioni e delle autorità di regolamentazione. L’obiettivo è promuovere una normativa chiara e proporzionata, che possa incentivare lo sviluppo del mercato senza ostacolarne le potenzialità. Ciò è particolarmente rilevante in un contesto in cui la chiarezza delle regole è cruciale per garantire la certezza operativa degli operatori. Innovare: Innovare significa non solo adottare tecnologie avanzate, ma anche promuovere pratiche di eccellenza che possano elevare l’intero ecosistema. ASSOCASP si propone di organizzare iniziative formative e di supporto per i membri, orientandoli verso le best practices internazionali e incoraggiando standard elevati in ambito di sicurezza, trasparenza e responsabilità.

Innovare significa non solo adottare tecnologie avanzate, ma anche promuovere pratiche di eccellenza che possano elevare l’intero ecosistema. ASSOCASP si propone di organizzare iniziative formative e di supporto per i membri, orientandoli verso le best practices internazionali e incoraggiando standard elevati in ambito di sicurezza, trasparenza e responsabilità. Crescere: La crescita è vista non solo in termini di espansione del numero di membri, ma anche attraverso l’organizzazione di eventi, conferenze e attività di networking. Tali iniziative saranno fondamentali per consolidare la comunità dei provider di servizi crypto, facilitando lo scambio di idee e la collaborazione tra gli operatori, oltre a creare opportunità per nuove partnership strategiche.

ASSOCASP pone dunque un forte accento su una crescita armoniosa e sostenibile del mercato dei crypto asset, creando una rete di supporto che favorisca l’interazione tra gli operatori e le istituzioni. Questa missione rappresenta un passo significativo verso un ecosistema più coeso e proattivo, in grado di affrontare sfide future e opportunità emergenti in questo panorama dinamico.

### Fondatori e membri chiave

Fondatori e membri chiave

ASSOCASP beneficia della presenza di alcuni dei più influenti attori del settore crypto che hanno scelto di unirsi e condividere le loro competenze e risorse per dare vita a questa nuova associazione. Tra i fondatori, spiccano importanti nomi come Ammer Capital, Cryptosmart, YouHodler, Chainalysis e Across Fiduciaria, oltre allo studio legale LEXIA, che offre una solida base giuridica per l’interpretazione e l’applicazione delle normative attuali e future. La diversità di expertise tra questi membri offre un solido fondamento per l’associazione, garantendo una rappresentanza ampia e variegata delle competenze necessarie per far fronte alle sfide dell’industria dei crypto asset.

La visione condivisa dai membri fondatori è quella di costruire un ambiente di cooperazione e sviluppo, dove ciascun componente porta un contributo unico. Ammer Capital e Cryptosmart, per esempio, sono già noti per le loro attività innovative nel settore della finanza decentralizzata. YouHodler, specializzata nei prestiti crypto, apporta la sua esperienza nella gestione dei rischi, mentre Chainalysis è una forza trainante nel campo delle analisi blockchain, fornendo strumenti di compliance cruciali per l’operatività degli attori del mercato.

LEXIA, in quanto studio legale, è in grado di garantire un supporto cruciale nel navigare le complessità normative e legali che il settore deve affrontare, rendendola un partner strategico nel rappresentare gli interessi legittimi dei membri. La varietà di prospettive e competenze tra i fondatori non solo arricchisce l’associazione, ma consente anche di affrontare le sfide da angolazioni diverse, portando a soluzioni più complete e efficaci.

ASSOCASP è già in fase di ampliamento della propria rete associativa, mirando ad attrarre nuovi membri che possano integrare ulteriormente l’offerta di servizi e competenze. Questo approccio inclusivo è essenziale per garantire che la rappresentanza sia realmente rappresentativa dell’intero ecosistema, comprendendo operatori di diverse dimensioni e ambiti di specializzazione. Ponendo le basi per una comunità forte, l’associazione si propone di creare un’alleanza strategica con tutti gli attori rilevanti del mercato, promuovendo così una crescita sinergica e sostenibile.

### Iniziative e attività programmate

Iniziative e attività programmate

ASSOCASP si impegna a implementare una serie di iniziative strutturate che mirano a rafforzare la comunità dei provider di servizi crypto e a supportare la crescita del settore. Una delle prime attività che l’associazione intende promuovere è l’organizzazione di eventi formativi che approfondiscano temi cruciali sia normativi che pratici. Questi eventi non solo offriranno aggiornamenti sulle ultime regolamentazioni in materia di crypto asset, ma garantiranno anche un’opportunità di networking tra i membri, creando un ambiente propizio per la condivisione delle best practices.

In aggiunta, ASSOCASP programmatizza incontri periodici con esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, favorendo un dialogo costruttivo per l’implementazione di politiche pubbliche adeguate. Tali incontri saranno centrati sull’ascolto delle esigenze dei membri e sull’analisi delle proposte normative in corso, creando un canale efficiente di comunicazione tra i provider di servizi crypto e gli organi decisionali.

Un’altra iniziativa chiave è la promozione di studi e ricerche dedicate al mercato dei crypto asset. ASSOCASP prevede di realizzare rapporti analitici che possano servire da base per la costruzione di politiche più informate e strategie operative efficaci. Questi studi mireranno a evidenziare le caratteristiche uniche dell’industria dei crypto asset in Italia, identificando opportunità e potenziali rischi e proponendo soluzioni pratiche per affrontare le sfide presenti.

Inoltre, l’associazione prevede di collaborare con entità esterne, come università e centri di ricerca, per garantire che i suoi membri abbiano accesso alle ultime novità e innovazioni tecnologiche nel campo dei crypto asset. Grazie a questa rete di collaborazione, ASSOCASP stabilirà programmi di mentoring e progetti pilota che permetteranno ai provider di servizi di rimanere all’avanguardia in un ambiente in rapida evoluzione.

Complessivamente, le attività programmate da ASSOCASP mirano a creare un ecosistema coeso e reattivo che possa rispondere prontamente ai cambiamenti del mercato e contribuire a formare un futuro positivo per tutti gli operatori del settore. La volontà di costruire una comunità forte e attiva rappresenta un passo significativo verso un’evoluzione normativa e operativa che possa favorire un ambiente sicuro e prospero per i crypto asset in Italia.

### Prospettive future e alleanze strategiche

Prospettive future e alleanze strategiche

ASSOCASP si propone di delineare un futuro strategico ben definito per il settore dei crypto asset, puntando a creare alleanze significative che possano rafforzare la sua posizione nel panorama nazionale e internazionale. Il percorso di crescita dell’associazione prevede di stabilire collaborazioni con istituzioni accademiche, enti di ricerca e associazioni internazionali, al fine di facilitare un dialogo concreto sui temi che interessano il mercato dei crypto asset.

Un aspetto cruciale di questa strategia è rappresentato dalla creazione di tavoli di discussione con le autorità governative, che permetteranno di evidenziare le necessità e le proposte degli operatori del settore. Grazie a questi incontri, ASSOCASP intende fungere da intermediario per comunicare istanze e suggerimenti, contribuendo così a una regolamentazione più favorevole. Questo approccio collaborativo non solo mira a tutelare gli interessi dei membri, ma anche a creare un contesto normativo che favorisca l’innovazione e lo sviluppo sostenibile.

Nel corso dei prossimi mesi, un obiettivo prioritario di ASSOCASP sarà quello di dar vita a sinergie con operatori di settori affini, come la fintech e la blockchain, per costruire un fronte comune nell’affrontare le sfide legislative e normative. Tali alleanze strategiche consentiranno di condividere igli obiettivi e le visioni, massimizzando l’impatto delle iniziative promosse dall’associazione. Compatibilmente con gli sviluppi normativi, ASSOCASP prevede di essere attiva nel lobbying per promuovere una legislazione più chiara e prevedibile, che faciliti l’ingresso di nuovi operatori nel mercato e incoraggi investimenti nel settore.

Inoltre, l’associazione punta a sviluppare una rete di supporto tra i suoi membri, facilitando la condivisione di conoscenze, risorse e best practices. La valorizzazione delle esperienze condivise potrà rafforzare il senso di comunità e rendere più efficace l’azione collettiva. Attraverso eventi e seminari, ASSOCASP favorirà anche lo scambio di idee e l’innovazione, sostenendo la crescita di un ecosistema competitivo e all’avanguardia.

La visione di ASSOCASP per il futuro si basa su una solida base di cooperazione e strategia, capace di attrarre nuovi membri e di rispondere efficacemente alle costanti evoluzioni del panorama normativo e di mercato. La connettività con attori chiave a livello nazionale e internazionale si rivelerà fondamentale per garantire il successo e la resilienza dell’associazione e dei suoi membri.