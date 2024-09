Lehigh ospiterà l'Hackathon FinTech questo fine settimana | Articolo di notizie – Lehigh University News

Gli studenti di tutte le maggiori università e università parteciperanno a LFGhacks 2019, l'hackathon FinTech inaugurale ospitata presso Lehigh da Lehigh FinTech Group (LFG).

L'hackathon è la più grande competizione commerciale che si terrà all'università, secondo il sito web di LFG. Si prevede che l'evento attiri circa 250 partecipanti da più di 10 università, compresi studenti di Lehigh, New York University, Columbia e l'Università della Pennsylvania.

"Pensiamo che avere un evento di questa portata che Lehigh possa definire suo proprio sia davvero forte", ha detto il co-presidente della LFG Cyrus Johannes '20. "È eccitante perché siamo un'università d'élite e questo è un evento d'élite per la scuola".

L'evento di 36 ore inizierà alle 16:00 di venerdì 22 marzo e terminerà a mezzogiorno di domenica 24 marzo nell'edificio C del campus di Mountaintop. L'hackathon prenderà il via con una presentazione di presentazione e presentazioni dello sponsor dell'evento Citi Ventures. Gli eventi del sabato consisteranno in workshop opzionali e i partecipanti potranno lavorare all'Edificio C o altrove nel campus. Il giudizio delle presentazioni si svolgerà domenica, dove i vincitori riceveranno più di $ 12.000 in premi.

I partecipanti riceveranno un suggerimento sui dati analitici e sui pagamenti di Citi, ei membri del team lavoreranno insieme per trovare una soluzione proposta che presenteranno. I partecipanti riceveranno maggiori dettagli sul prompt dell'evento.

Oltre al lavoro pratico che gli studenti otterranno, ha detto Johannes, l'hackathon sarà una grande opportunità di networking. I mentori di FinTech di Citi Ventures e le divisioni di venture capital saranno lì per aiutare e consigliare gli studenti. Gli studenti possono anche incontrare altri studenti provenienti da diversi college e università.

Il professor Todd Watkins , direttore esecutivo del Martindale Center e consulente del club, ha dichiarato che l'evento è ottimo per gli studenti, perché FinTech è importante da capire.

"Così tanti studenti a Lehigh sono tecnicamente inclini o interessati alle applicazioni finanziarie e commerciali", ha detto Watkins. "Penso che in questi giorni il business non può funzionare senza FinTech e trovare efficienze e utilizzare la tecnologia per portare servizi alle persone in ambito finanziario, aziendale e persino nello spazio non profit."

Watkins ha definito FinTech come l'applicazione di tecnologie innovative ai servizi finanziari dal trading, alle valutazioni automatizzate dei rischi per applicare l'intelligenza artificiale, per citarne alcuni dei suoi benefici.

Il club FinTech, iniziato nell'autunno 2017, ha partecipato in precedenza ad un FinTech Hackathon. Hanno co-sponsorizzato WUFT Hacks 2018, insieme all'Università della Pennsylvania, in cui le squadre di Lehigh hanno vinto cinque degli otto premi assegnati.

Dopo aver co-ospitato l'evento, il comitato esecutivo FinTech di Lehigh si è interessato a portare il proprio FinTech Hackathon nel campus, ha detto Johannes.

Sebbene ci siano stati degli hackathon a Lehigh nel corso degli anni, sono state concorsi di informatica che richiedevano un certo livello di esperienza nel campo della codifica. Per gli LFGHacks, i partecipanti non hanno bisogno di esperienza di programmazione, ed è aperto a tutti i maggiori. Uno studente su ciascuna squadra riunita il primo giorno deve sapere come codificare. Le squadre saranno composte da due a quattro studenti.

"È un hackathon della FinTech. Non è il tipico hackathon basato sulla programmazione, "ha affermato Johannes. "Questo è davvero uno spazio per studenti di ingegneria, studenti di business, davvero studenti di tutte le major, per incontrarsi e pensare a problemi nel mondo finanziario, pensare a soluzioni creative per loro".

Johannes ha detto che l'attenzione si concentra sulla mentalità creativa e sui diversi modi di affrontare un problema.

"Non devi essere un esperto di informatica per essere creativo e pensare a problemi con diverse angolazioni", ha detto Johannes. "Devi pensare alle cose e mettere lo sforzo, questo è tutto ciò che è richiesto agli studenti durante l'evento."

Johannes ha detto che gli studenti non devono sviluppare un programma di lavoro o un'app entro la fine delle 36 ore. In genere, ha aggiunto Johannes, i gruppi presentano diapositive PowerPoint o qualcosa di equivalente che dimostra la loro creatività e la soluzione delineata.

L'evento sarà durante la notte. Il cibo sarà fornito da ristoranti locali. Durante le 36 ore, ci saranno laboratori didattici e una competizione di videogiochi.

Il gruppo ha pianificato l'evento dall'ottobre 2018.

"Vogliamo essere sicuri che abbiamo pensato a tutto e che [l'evento] sarà vantaggioso per gli studenti", ha detto Johannes. "È accademico e professionalmente stimolante, ma sarà anche un evento divertente e divertente."

Storia di Madison Hoff