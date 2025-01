Leadership americana nella tecnologia finanziaria digitale: strategie per un futuro vincente

Rafforzare la leadership americana nella tecnologia finanziaria digitale

Attraverso l’autorità conferita al Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti, si stanno intraprendendo azioni decisive per consolidare la leadership degli Stati Uniti nel settore degli asset digitali e della tecnologia finanziaria. Questi passaggi mirano non solo a promuovere l’innovazione, ma anche a tutelare la libertà economica dei cittadini americani.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

È essenziale che l’industria degli asset digitali venga considerata un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico. Di conseguenza, la politica dell’Amministrazione si concentra sul supporto della crescita responsabile e sul corretto utilizzo della tecnologia blockchain e degli asset digitali in vari settori. Una delle priorità è garantire che i cittadini e le entità del settore privato abbiano accesso e possano utilizzare reti blockchain aperte pubblicamente, proteggendo al contempo i loro diritti di sviluppare software, partecipare a operazioni di mining e mantenere la custodia autonoma dei propri asset digitali.

Un altro aspetto cruciale è la salvaguardia della sovranità del dollaro statunitense, il che include misure per favorire lo sviluppo di stablecoin legittime ancorate al dollaro in tutto il mondo. Si intende anche garantire un accesso equo ai servizi bancari per tutti i cittadini rispettosi delle leggi. A ciò si aggiungono linee guida per la chiarezza regolatoria, contribuendo a un ambiente che sostenga un’economia digitale vibrante e inclusiva.

Allo stesso modo, vi è una forte attenzione ai rischi derivanti dalle valute digitali delle banche centrali; si attueranno misure per proteggere la stabilità economica, la privacy individuale e la sovranità del Paese. Queste azioni sono imperativi strategici per mantenere la leadership americana nel panorama globale della tecnologia finanziaria digitale.

Politiche e obiettivi strategici

Il settore degli asset digitali rappresenta un elemento vitale per l’innovazione e lo sviluppo economico negli Stati Uniti, nonché un motivo cruciale per il mantenimento della leadership internazionale della nazione. Il governo si impegna a sostenere una crescita responsabile e proattiva in questo ambito, adottando politiche concrete per favorire l’uso benefico e legittimo delle tecnologie blockchain e degli asset digitali.

Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.

Una delle principali priorità è garantire che i cittadini americani e le entità del settore privato possano accedere senza timore a reti blockchain pubbliche, permettendo lo sviluppo di software innovativi e la partecipazione a attività di mining e convalida. È fondamentale che queste interazioni si svolgano in un contesto privo di censure ingiustificate e che gli individui possano esercitare il controllo diretto sui propri asset digitali.

È altresì cruciale promuovere e salvaguardare la sovranità del dollaro statunitense. Questo impegno include azioni dirette per supportare la creazione di stablecoin legate al dollaro e per evitare che meccanismi alternativi mettano in discussione l’autorità monetaria statunitense. L’accesso equo ai servizi bancari è un altro aspetto centrale, garantito per tutti i cittadini rispettosi delle leggi.

La chiarezza normativa sarà garantita attraverso l’adozione di regolamenti neutrali rispetto alla tecnologia, creando un quadro chiaro e accessibile per gli operatori di mercato. È essenziale che tali normative siano flessibili e in grado di adattarsi alle innovazioni emergenti, mantenendo così un ambiente favorevole alla crescita economica e alla competitività globali.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.

La consapevolezza dei rischi connessi alle valute digitali delle banche centrali è fondamentale. Le politiche mirano a proteggere la stabilità economica e la privacy dei cittadini, sottolineando l’importanza di mantenere la sovranità nazionale in questo delicato ecosistema monetario.

Sviluppo e utilizzo responsabile degli asset digitali

L’industria degli asset digitali sta guadagnando crescente importanza come motore di innovazione e crescita economica negli Stati Uniti. La politica attuale si propone di incentivare un ambiente in cui gli asset digitali possano evolversi in modo responsabile. A tal fine, è fondamentale garantire che i cittadini e le aziende abbiano la libertà di accedere e utilizzare le reti blockchain pubbliche. Questo non solo favorirà l’innovazione tecnologica, ma garantirà anche che gli individui possano sviluppare software, partecipare a operazioni di mining e mantenere la custodia dei propri asset digitali senza timori di persecuzione.

Un’altra priorità è il rafforzamento della sovranità del dollaro USA. In questo contesto, si promuoverà lo sviluppo di stablecoin legittime ancorate al dollaro, per garantire non solo stabilità, ma anche competitività nel mercato globale. Inoltre, si opererà per assicurare un accesso equo ai servizi bancari per tutti i cittadini rispettosi delle leggi, in modo da costruire una rete di supporto economico inclusivo.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

La chiarezza regolatoria sarà una pietra angolare nella pianificazione di questo ecosistema. Si intendono sviluppare normative che siano neutrali rispetto alla tecnologia, rendendo il quadro normativo facilmente comprensibile e navigabile per tutte le parti interessate. Tali regolamenti dovranno essere flessibili e aperti ai cambiamenti che le innovazioni porteranno.

È essenziale rimanere vigili riguardo ai rischi associati alle valute digitali delle banche centrali. Si adotteranno misure mirate per proteggere la stabilità del sistema finanziario, rispettare la privacy dei cittadini e preservare la sovranità americana in un contesto in rapida evoluzione nel panorama digitale.

Definizioni chiave nel contesto degli asset digitali

Nel contesto dell’ordine presidenziale riguardante la tecnologia finanziaria digitale, è fondamentale stabilire chiaramente termini e concetti chiave per garantire una comprensione uniforme e un’applicazione coerente delle politiche. In primo luogo, il termine “asset digitale” si riferisce a qualsiasi rappresentazione digitale di valore registrata su un libro mastro distribuito. Questo include vari strumenti come le criptovalute, i token digitali e le stablecoin, che rappresentano risorse economiche che possono essere scambiate e utilizzate in diverse transazioni.

In aggiunta, il concetto di “blockchain” è definito come una tecnologia che consente la condivisione di dati attraverso una rete, creando un registro pubblico di transazioni verificate. Questo processo implica l’uso della crittografia per mantenere l’integrità di tali registri, assicurando che gli aggiornamenti siano distribuiti simultaneamente tra tutti i partecipanti della rete. La composizione di questa tecnologia prevede un codice sorgente accessibile al pubblico, essenziale per garantire trasparenza e fiducia nel suo funzionamento.

In termini di valuta, il concetto di “Central Bank Digital Currency” (CBDC) rappresenta una forma di denaro digitale direttamente collegata a una banca centrale, fungendo da responsabilità diretta di quest’ultima. L’implementazione di questa forma di valuta è soggetta a rigorosi controlli e a considerazioni sulla privacy, sulla stabilità del sistema finanziario e sulla sovranità nazionale.

Queste definizioni formano la base per le politiche e le strategie destinate a rafforzare la leadership americana nella tecnologia delle finanze digitali, garantendo allo stesso tempo un ambiente sicuro e innovativo per tutti gli attori coinvolti nel mercato degli asset digitali.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.

Creazione del gruppo di lavoro presidenziale sui mercati degli asset digitali

Nell’ambito della strategia complessiva per rafforzare la leadership americana nel settore degli asset digitali, è stato creato un organismo decisionale cruciale, chiamato “President’s Working Group on Digital Asset Markets”. Questo gruppo, avente il compito di coordinare le politiche e le normative riguardanti gli asset digitali, è stato istituito sotto l’egida del National Economic Council e presieduto dal Special Advisor for AI and Crypto. Questa struttura mira a garantire una visione armonizzata e strategica riguardo al futuro del mercato degli asset digitali negli Stati Uniti.

Il gruppo di lavoro è composto da funzionari di alto livello, inclusi il Segretario del Tesoro, il Procuratore Generale e il Segretario di Commercio, tra gli altri, il che sottolinea l’importanza interministeriale delle questioni legate agli asset digitali. Entro i primi trenta giorni dalla sua formazione, il gruppo dovrà identificare tutte le normative e i documenti di orientamento esistenti che potrebbero influenzare il settore degli asset digitali, garantendo che si adapti alle esigenze attuali del mercato.

Entro sessanta giorni, ogni agenzia coinvolta sarà tenuta a presentare raccomandazioni su come gestire e, se necessario, modificare o annullare precedenti regolamenti inadeguati.

In particolare, il Working Group dovrà elaborare un rapporto entro 180 giorni, presentando proposte regolamentari e legislative per facilitare l’emergere di una struttura federale che regoli l’emissione e l’operatività degli asset digitali, inclusi le stablecoin.

Un altro tema cruciale del mandato del gruppo è l’eventuale creazione di un “stockpile” nazionale di asset digitali, derivanti da criptovalute sequestrate legalmente. Questa iniziativa avrà l’obiettivo di rafforzare la posizione strategica degli Stati Uniti in un mercato in continua evoluzione.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

È prevista la conduzione di audizioni pubbliche per coinvolgere esperti del settore e raccogliere pareri sulle questioni fondamentali relative agli asset digitali, assicurando che le decisioni future siano informate e allineate con l’innovazione del settore.

Divieto delle valute digitali delle banche centrali

In un contesto globale in rapida evoluzione, il Presidente ha imposto un divieto rigoroso riguardo alla creazione e all’implementazione di valute digitali emesse dalle banche centrali all’interno della giurisdizione degli Stati Uniti. Questa direzione strategica è dettata dalla necessità di salvaguardare la stabilità economica del Paese, preservare la privacy dei cittadini e garantire la sovranità nazionale in un settore sempre più digitale e competitivo.

In particolare, è stato stabilito un divieto esplicito per tutte le agenzie governative di intraprendere qualsiasi azione finalizzata all’istituzione, all’emissione o alla promozione di tali valute digitali CDBCs, sia negli Stati Uniti che all’estero. Questo atto non solo riflette un approccio proattivo nella regolamentazione del settore, ma mira anche a prevenire potenziali rischi associati all’adozione di tecnologie monetarie centralizzate, quali l’erosione della libertà economica e il rischio di gestione della privacy dei consumatori.

Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.

Le agenzie, qualora avessero già intrapreso iniziative relative alle valute digitali delle banche centrali, sono tenute a cessare immediatamente tali attività. Queste misure rigorose sono essenziali per garantire che il sistema finanziario rimanga resiliente e che le innovazioni nel campo degli asset digitali avvengano in un contesto di libertà e responsabilità.

La decisione di vietare le valute digitali delle banche centrali rappresenta un chiaro segnale dell’intento americano di mantenere un ecosistema digitale aperto e decentralizzato, evitando che l’emergere di soluzioni centralizzate comprometta la libertà di scelta dei consumatori e l’equilibrio del mercato. Questa strategia si propone non solo di proteggere gli interessi nazionali ma anche di cementare la posizione degli Stati Uniti come leader globale nel campo della tecnologia finanziaria digitale.