Le multe stradali raggiungono 1,3 miliardi in soli 10 mesi del 2024

Incassi derivanti dalle multe stradali

Nei primi dieci mesi del 2024, gli enti locali italiani hanno registrato incassi derivanti dalle multe stradali per un totale di 1,3 miliardi di euro.Questo dato emerge da un’analisi effettuata dal Codacons, che ha messo in evidenza i proventi dei comuni legati alle violazioni delle norme del Codice della strada.

Contrariamente a quanto si possa pensare, questo valore è in linea con le proiezioni di incasso dello scorso anno. Infatti, nel 2023, le sanzioni avevano già raggiunto la cifra di 1,5 miliardi di euro, evidenziando un incremento del 6,4% rispetto al 2022 e un significativo 23,7% rispetto ai dati riportati nel 2019. È evidente che i comuni continuano a fare affidamento sulle multe stradali come fonte di entrata, soprattutto considerando che il periodo festivo, solitamente caratterizzato da un aumento del traffico veicolare, potrebbe amplificare ulteriormente questi proventi.

Fino al 17 ottobre, le entrate generate dalle sanzioni ammontano esattamente a 1.294.799.772 euro. La Lombardia si conferma la regione con gli incassi più elevati, raggiungendo la notevole cifra di 324 milioni di euro. In seconda posizione si collocano il Lazio, con 130 milioni, e l’Emilia Romagna, con 129 milioni. Discorso opposto per il Molise, che si posiziona in fondo alla classifica con appena 1,4 milioni di euro.

La ripartizione delle entrate è particolarmente interessante se si analizzano le grandi città italiane. Milano guida la classifica delle entrate derivanti dalle multe con 128,7 milioni di euro, seguita da Roma, che si attesta a 88 milioni, e Torino con 43,7 milioni. Questa tendenza dimostra come le metropoli abbiano un carico significativo di violazioni delle norme stradali, portando così ad un aumento delle sanzioni.

Il sistema delle multe stradali continua a generare un flusso crescente di entrate per i comuni italiani, evidenziando non solo l’importanza della sicurezza stradale, ma anche la dipendenza economica di molti enti locali da queste sanzioni.

Analisi della situazione attuale

Ranking regionale degli incassi

Il panorama degli incassi derivanti dalle sanzioni stradali nel 2024 mette in luce significative variazioni tra le diverse regioni italiane. Secondo i dati analizzati dal Codacons, gli incassi totali sinora ammontano a 1.294.799.772 euro, con la Lombardia a dominare la classifica, registrando un importo impressionante di 324 milioni di euro. Questo dato non solo conferma il ruolo centrale della Lombardia nella raccolta di proventi legati alle violazioni stradali, ma anche l’impatto delle politiche locali in materia di sicurezza stradale.

Seguono il Lazio e l’Emilia Romagna, che si attestano rispettivamente a 130 milioni e 129 milioni. Queste regioni non solo si pongono tra le prime posizioni, ma evidenziano anche un buon livello di attuazione delle misure di controllo del traffico. Al contrario, il Molise si colloca decisamente in fondo alla classifica, con un modesto incasso di appena 1,4 milioni di euro, riflettendo le peculiarità locali e, probabilmente, una minore densità di popolazione e traffico rispetto ad altre aree del paese.

La distribuzione degli incassi assume intermini ancora più significativi quando si prendono in considerazione le grandi città italiane con oltre 250 mila abitanti. Milano si riconferma al vertice con la somma di 128,7 milioni di euro, distaccando le concorrenti Roma e Torino, rispettivamente con 88 milioni e 43,7 milioni. Questo quadro mette in evidenza non solo l’intensità del traffico e delle violazioni nelle aree metropolitane, ma anche l’efficacia dei sistemi di monitoraggio e controllo in vigore nelle città più popolate.

In un’analisi più dettagliata si rileva che i piccoli comuni, pur avendo un volume d’incassi inferiore, contribuiscono in modo significativo al totale. I comuni con meno di 5.000 abitanti hanno raccolto ben 72,7 milioni di euro, cifra che cresce a 93 milioni se si considerano quelli con abitanti compresi tra 5.000 e 10.000. Questo suggerisce che anche le amministrazioni meno popolate riescono a sfruttare in modo efficiente il sistema delle multe stradali come fonte di finanziamento.

Infine, analizzando il valore pro-capite delle sanzioni, la Liguria emerge come la regione in cui i cittadini sostengono il carico maggiore, con una media di 40,1 euro a persona. Cadono subito dopo la Toscana e la Lombardia, rispettivamente con 34,9 euro e 32,3 euro a residente. Questa diversa incidenza delle multe a seconda della regione evidenzia non solo le abitudini di guida, ma anche le politiche comunali sulla sicurezza stradale e l’implementazione di sistemi di sanzione.

Comportamento delle sanzioni nei comuni italiani

Nel panorama delle multe stradali emerge un quadro che varia significativamente tra i comuni, specialmente quando si considerano le dimensioni e la densità di popolazione. Gli incassi derivanti dalle sanzioni nel 2024, che raggiungono la cifra complessiva di 1.294.799.772 euro, offrono uno spaccato interessante degli approcci locali alla gestione della sicurezza stradale e delle politiche di controllo del traffico.

Analizzando le entrate raccolte, si osserva che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno ottenuto, in media, 72,7 milioni di euro dalle sanzioni stradali. Questo dato è sintomatico di un’azione molto efficace sul territorio, nonostante la ridotta dimensione delle amministrazioni coinvolte. Elevati volumi di entrate sono generati dalle sanzioni, evidenziando che anche le piccole realtà locali possono beneficiare economicamente di misure atte a garantire la sicurezza stradale.

Se si sposta l’attenzione ai comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, il totale dei proventi cresce sensibilmente a 93 milioni di euro. Questa incrementata capacità di generare incassi potrebbe riflettere una maggiore densità di traffico e un’implementazione più rigorosa di misure di monitoraggio. Tuttavia, è importante notare che nei comuni più piccoli, le sanzioni possono costituire una fonte di reddito cruciale, contribuendo in modo significativo al bilancio comunale.

Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, complessivamente si registrano oltre 410 milioni di euro in sanzioni. Milano, Roma e Torino si posizionano ai primi posti in questa categoria, con incassi rispettivi di 128,7 milioni, 88 milioni e 43,7 milioni. Queste cifre testimoniano non solo l’elevato volume di traffico in aree metropolitane, ma anche la presenza di sistemi di controllo efficaci, come autovelox e pattuglie di polizia stradale, contribuendo così a garantire un maggior rispetto delle normative.

Esaminando il comportamento locale nell’applicazione delle sanzioni, è da rilevare che i comuni con politiche rigorose di monitoraggio tendono ad avere incassi superiori, mentre regioni con approcci meno sistematici mostrano risultati inferiori. Nel complesso, questo scenario evidenzia come le amministrazioni comunali possano sfruttare le multe stradali non solo come una misura punitiva ma anche come un’importante leva per promuovere maggiore responsabilità tra i conducenti e, di conseguenza, migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, i comuni che investono in infrastrutture per la sicurezza stradale possono vedere una diminuzione a lungo termine delle violazioni, con un impatto positivo sulla gestione dei flussi di traffico.