L’avvocato Giovanni Bonomo: ponte fra la cultura umanistica-letteraria a quella economica-finanziaria

Intervista a cura di Francesca Lovatelli

In un contesto multimediale ormai caratterizzato dalla scarsa comunicazione tra umanisti e letterati da una parte, e informatici e creativi digitali dall’altra, l’avvocato Giovanni Bonomo emerge come figura di collegamento, unendo due mondi apparentemente distanti. Animato da una profonda passione per la diffusione del sapere, Bonomo ha fondato il Centro Culturale Candide, simbolo di Creatività, Condivisione e Conoscenza, principi guida del suo percorso.

Erede di una tradizione familiare di impegno e sacrificio, segnata dal lascito del padre (www.aldobonomo.it), Bonomo ha vissuto in prima persona le difficoltà di una professione, quella dell’avvocato, che richiede dedizione ma che non deve mai trascendere i limiti umani. La prematura scomparsa del padre, dovuta al superlavoro, lo ha spinto a riconoscere l’imprenditoria come una delle vie più nobili e coraggiose per servire la collettività.

Il Centro Culturale Candide

Le tre C maiuscole del suo Centro Culturale Candide stanno per Creatività, Condivisione, Conoscenza: il Centro Culturale Candide, un tempo ospitato nell’elegante salotto letterario di Brera, tra la chiesa di San Marco, il palazzo del Corriere della Sera e il liceo Parini, è stato luogo d’incontro per letterati, musicisti e pensatori. Sebbene la sede fisica non sia più attiva, l’attività culturale di Bonomo continua in altri contesti, promuovendo artisti emergenti e riscoprendo i molteplici aspetti storici e artistici di Milano, città che fu di Beccaria, Cattaneo e Manzoni.

Seguendo l’eredità del pensiero illuminista, Bonomo si è dedicato alla scrittura e alla divulgazione indipendente, trattando temi complessi e spesso controcorrente. Cultore di poesia, ha dedicato alla madre, la poetessa Lorenza Franco, il sito www.diVinidiVersi.it. Con una presenza attiva sui social media, ha compreso il paradosso della modernità: la solitudine delle folle e la connessione dei solitari. Questo approccio lo ha portato a integrarsi con naturalezza nella trasformazione digitale, come racconta nel suo articolo “La mia vita digitale per condividere il sapere” (https://ilvelodimaya.eu/bulgaria/la-mia-vita-digitale-per-condividere-il-sapere/).

Giurista appassionato, Bonomo ha attraversato la transizione tecnologica che ha visto la nascita del diritto dell’informazione e dell’informatica. Il suo interesse si è poi ampliato verso tecnologie emergenti come la blockchain, la criptofinanza e l’intelligenza artificiale, ambiti che affronta con lo sguardo duplice del giurista e dell’imprenditore.

Giovanni Bonomo ha recentemente ampliato i suoi orizzonti verso Dubai e gli Emirati Arabi, aree in costante evoluzione e proiettate verso il futuro. Qui ha ottenuto la certificazione di Italian Certified Advisor IICUAE, che lo abilita a fornire consulenza legale e fiscale alle aziende italiane interessate all’espansione internazionale, con un focus su Dubai, gli Emirati e l’Arabia Saudita.

Come imprenditore digitale, Bonomo ha imparato a puntare in alto, perseguendo obiettivi ambiziosi nonostante le difficoltà e le critiche. Questo atteggiamento gli consente di raggiungere risultati significativi. L’espressione “to the moon”, che simboleggia l’ascesa vertiginosa del valore delle criptovalute, riflette perfettamente la sua visione di crescita e successo.

Intervista a Giovanni Bonomo

In uno dei Suoi articoli sostiene che così distanti sono la cultura umanistica-letteraria a quella economica-finanziaria e che Lei si pone come ponte tra questi due diversi mondi, ci può spiegare meglio?

“Sembra un dialogo impossibile, in effetti, perché chi è umanista e letterato dimostra una notevole ignoranza tecnologica e, viceversa, chi è aduso a districarsi nel marketing e ha conoscenze digitali dimostra una notevole ignoranza umanistica e letteraria. Questo anche perché prevale, nell’attuale contesto multimediale, il visivo sull’auditivo, perché il video funge da motore del cambiamento, come dimostra il fenomeno di Tik-Tok, sorta di Twitter (che ora si chiama X) visivo con minivideo flash in grado di impressionare e catturare l’attenzione immediata del navigatore in Internet. La mia doppia anima di umanista e di imprenditore digitale mi rende non difficile conciliare la cultura umanistica con quella finanziaria e di marketing, ma per i più purtroppo non è così. Collaborando con riviste di arte e cultura mi rendo conto di questa dicotomia che sembra irrimediabile di chi è dedito alla letteratura e di chi è viceversa dedito alla navigazione in Internet e usa lo smartphone per informarsi: così come Internet distrae dalla lettura dei libri e così i libri possono distrarre dall’approfondimento digitale per usare bene in modo produttivo la Rete. Ma un giusto equilibrio imporrebbe di essere scaltri nell’uso di Internet in mobilità e delle App senza sacrificare quella spiritualità autentica unita alla cultura che solo la lettura di buoni libri può dare”.

Pensa di riaprire il Suo salotto Candide CC prima o poi?

“Non lo escluderei del tutto, se la mia vita avesse una svolta e potendo vivere in una casa accogliente e più ampia di quella attuale, adibita più a studio legale e laboratorio di pensiero critico, una nuova dimora insomma non necessariamente collocata in Brera, e magari nemmeno nell’amata Milano. Ma la quiete di una vita agiata e senza problemi di lavoro, se raggiungessi mai questa meta, non significherebbe mai un’inerzia intellettuale, perché il c.d. tempo libero mi consentirà anzi di dedicarmi a molte attività ora quiescenti o abbandonate da riprendere e sviluppare, tra le quali anche il ricevere artisti e promuovere talenti, ricominciando quindi le mie entrèe des artistes. Del resto il Centro Culturale Candide non si ferma, si reinventa e continua la sua missione nell’attuale trasformazione digitale della società, resta sempre l’officina di pensiero che esprimo sui social e negli articoli non giuridici su fatti di cronaca anche geopolitica per un giornalismo indipendente e non asservito ad alcun editore”.

Cosa è per Lei la curiosità intellettuale?

“Per me curiosità intellettuale significa intelligenza ma anche passione civile. E la passione civile porta necessariamente alla politica. Perché il fare politica dovrebbe essere l’attività più nobile e degna dell’eticità umana per la costruzione di ogni società civile, ma oggi il primato della politica si è tradotto nel primato del certo politico, che umilia le professionalità, le soggettività libere, il lavoro produttivo, a volte la stessa cultura. Per questo anche il giornalista indipendente fa politica, una sana politica, senza essere pennivendolo al servizio di questo o quel potere come purtroppo dobbiamo oggi vedere nella maggior parte del giornalismo soprattutto televisivo. Ma ciascuno di noi può fare politica impegnandosi per quel poco richiesto dalla coscienza civile e dalla nostra Costituzione in una bellissima frase scolpita nell’art. 4 comma 2 che giova ripetere: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” L’importante è, come dice Lei implicitamente nella domanda, avere curiosità intellettuale e, aggiungo io, poter avere pensiero libero e critico”.

Ho letto anche che sostiene la lettura, in particolare Lei dice che solo la lettura di buoni libri può salvare il mondo, in che senso?

“Nella mia visione neoilluministica sostengo che la conoscenza e la cultura non possono convivere con la malvagità, che nasce solo dall’ignoranza.

In https://avvbonomo.blogspot.com/2019/03/lempatia-alla-base-di-ogni-convivenza-e.html sostengo che l’empatia, il sapersi mettere nei panni dell’altro – che è l’opposto del narcisismo, patologia individuale e anche piaga sociale – può salvare il mondo e la umanità dalle guerre e dall’autodistruzione. In un mio post su Facebook proposi di allestire un circolo di lettura in ogni condominio, anche se la custode del nostro stabile non sarà mai come Renée di L’eleganza del riccio, il romanzo di Muriel Barbery: solo la cultura può salvare questo mondo governato da interessi che non hanno nulla a che vedere con l’umanità e la salute dell’anima”.

Che cosa pensa della AI e in particolare di ChatGPT con riferimento alla creatività che prima si pensava essere prerogativa solo umana?

“Penso che viviamo ormai in un mondo dalle infinite possibilità perché dominato dalla tecnologia, per alcuni demonizzata e per altri, come il sottoscritto, esaltata come salvifica, nell’interesse dell’uomo, se non lasciata al controllo di pochi che la usano a discapito di molti. Che le possibilità siano infinite, come gli infiniti mondi di Giordano Bruno, è dimostrato dai cambiamenti inimmaginabili che abbiamo avuto in questi ultimi anni – nella tecnologia, nell’astronomia e in fisica dei quanti – avendo la realtà superato l’immaginazione. De l’infinito, universo e mondi è il terzo dialogo filosofico che Filippo Bruno, in arte Giordano Bruno, pubblica a Londra nel 1584, chiudendo il ciclo dei dialoghi cosmologici londinesi intrapreso con La cena de le ceneri e proseguito con De la causa, principio et uno. Bruno sembra eliminare la differenza tra creato e creatore come lo intende la teologia pur riconoscendo in Dio la “causa” e il “principio” di tutto. Noi siamo invero partecipi della realtà che viviamo ma anche creatori della stessa, ci dice il filosofo nolano. Che ci siano opere originali e creative prodotte dall’Intelligenza Artificiale non ci deve stupire. Dopo il fenomeno di CahtGPT, che ha dato il via un profluvio di nuove AI App che creano video e fanno cose che prima ritenevamo impensabili, l’Intelligenza Artificiale, con i suo algoritmi di machine learning , è in continua evoluzione”.

Siamo entrato in una nuova era di transumanesimo e di superevoluzione umana tramite la AI?

“A differenza delle altre specie viventi, l’evoluzione di Sapiens si è giocata all’interno di una nicchia tecno‐antropo‐ecologica, in cui il dato naturale è stato sottoposto a processi ininterrotti di alterazione e adattamento. Ciò che Madre Natura non ha voluto concederci ce lo stiamo conquistando noi perché stiamo pian piano ricostruendo il progetto del nostro corpo biologico. E quando di un dispositivo si conosce esattamente il funzionamento, è possibile intervenire con efficacia per riparare i guasti. Se poi i singoli pezzi risultano irrimediabilmente compromessi è possibile sostituirli con degli artefatti che ne suppliscano le funzioni. Si apre così si apre il grande tema dello human enhancement: una volta che conosco a fondo una macchina, posso intervenire su di essa non solo per riparare un guasto, ma anche per potenziarne le prestazioni, aggiungendovi migliorie non previste nel progetto iniziale.

Il termine transumanesimo significa che siamo ormai prossimo a una trasformazione radicale che, grazie al progresso scientifico, ci condurrà nel giro di alcuni decenni a trasformarci, andando oltre l’umano, in una nuova specie, come dico nello scritto Il salto oltre la specie. Voglio dire che si sarà una metamorfosi resa possibile dall’alleanza tra una conoscenza scientifica sempre più capace di penetrare i misteri della natura e un’abilità tecnico-manipolativa sempre più sofisticata. Un’umanità infinitamente più intelligente, non più vulnerabile, più longeva, più ricca, dotata di capacità sensoriali estese e di una fisicità potenziata”.

Un Suo articolo parla della politica dell’impossibile, riferendosi al Suo impegno civile e al Suo Candide CC, ci vuole spiegare meglio?

“In un mondo in cui gli allineati e gli schierati, i conformisti e gli omologati, sembrano avere sempre il sopravvento, Candide tiene duro, rivendica i princìpi e l’idealismo che lo animano e hanno sempre contraddistinto il proprio agire – per la cultura, la salute pubblica, il sociale, il libero e critico pensiero – al di FUORI di ogni schieramento e di ogni Parlamento ma DENTRO la società civile. Nel mio dialogo con la scomparsa madre, parlo di ideologia e utopia. https://avvbonomo.blogspot.com/2023/01/ideologia-e-utopia-dialogo-con-lorenza.html. L’uomo tende all’infinito, creando le divinità e le religioni, perché vivi di limiti, dai quali vorrebbe affrancarsi, soprattutto non accetta la fine della vita. Lorenza Franco considerava tutte le ideologie destinate a fallire, riferendosi in particolare al comunismo e la fascismo, perché portano al pensiero assolutista e alle dittature. Ed io le precisavo, di rimando, che gli uomini hanno ancora legittime aspirazioni e nobili ideali, più che ideologie, che hanno segnato la storia, essendo scolpite nelle carte costituzionali e nei trattati. Per quanto mi riguarda preferisco essere visionario e utopista, più che ideologo. L’ideologia condiziona le azioni mentre ľutopia le ispira conferendo loro senso. La dimensione utopica è tanto anti-ideologica quanto anticonformista, come lo era la compianta madre poetessa Lorenza Franco. E per questo risulta molto pratica, contrariamente a quanto si dice. Infatti autorizza molte più azioni di quante ne autorizzi ľideologia e persino ľanarchia. La mia utopia ha ormai più di trent’anni e resta incompiuta, si chiama Creatività, Condivisione, Conoscenza, le stesse tre C di Centro Culturale Candide, corrisponde a quella di coloro che, prima di me, urlarono Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, utopia spesso negata allo stesso tempo in cui viene proclamata.