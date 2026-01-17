L’avvocato di Cyane svela la verità: pronta una causa ai Moretti per sfruttamento che scuote tutto

Denuncia per sfruttamento e turni massacranti

Cyane Panine, 24 anni, aveva avviato una denuncia al Tribunale del lavoro di Sion nel 2024 contro i titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana, riconducibili alla famiglia Moretti, per presunto sfruttamento. A riferirlo è l’avvocato dei genitori, Jerome e Astrid, in dichiarazioni riportate dalla stampa tedesca. La giovane, secondo il legale, aveva espresso l’intenzione di procedere legalmente contro i datori di lavoro.

Nel 2025 la cameriera avrebbe confidato ai genitori di essere costretta a lavorare senza tregua, con turni estesi dal ristorante Senso durante il giorno fino alle prime ore del mattino al bar Le Constellation. La famiglia sostiene che la figlia si sentisse “sfruttata” e che esistano messaggi a supporto di questa percezione.

Nei giorni precedenti erano emerse anche indicazioni su contatti con i sindacati per tutelare i propri diritti. I genitori hanno ribadito che i rapporti tra la ragazza e i titolari fossero esclusivamente professionali, escludendo altre dinamiche e insistendo sul quadro di pressione lavorativa e carichi orari ritenuti insostenibili.

Contraddizioni nelle versioni dei Moretti

I coniugi Moretti hanno descritto Cyane come “una figlia”, ma agli atti dell’inchiesta della Procura del Cantone Vallese emergono discrasie tra dichiarazioni pubbliche e verbali. In particolare, Jessica Moretti avrebbe attribuito alla giovane la decisione “autonoma” di salire sulle spalle di un collega e di avviare lo spettacolo con fuochi d’artificio.

Questa ricostruzione è stata messa in discussione dalla testimonianza di Camille C., amica della vittima, secondo cui la richiesta di “indossare il casco” sarebbe partita dalla titolare del bar. Un dettaglio che, se confermato, sposterebbe il baricentro delle responsabilità dalla singola iniziativa della dipendente alle scelte della direzione.

La famiglia di Cyane ha inoltre puntualizzato che i rapporti con i titolari fossero soltanto professionali, respingendo narrative confidenziali utili a smussare i profili datoriali. Le divergenze tra versioni interne ed esterne, sommate ai rilievi già acquisiti, delineano un quadro di comunicazioni non allineate e passaggi chiave ancora da verificare nelle sedi competenti.

Testimonianze su sicurezza e responsabilità

L’avvocata della famiglia Panine ha riferito di aver raccolto più testimonianze secondo cui la direzione del Le Constellation incoraggiava l’impiego di dispositivi pirotecnici durante le esibizioni. Secondo il legale, tali pratiche sarebbero state promosse senza un adeguato inquadramento procedurale e senza formazione strutturata ai dipendenti.

A conferma di un contesto di carenze organizzative, lo stesso Moretti avrebbe ammesso l’assenza di corsi specifici su antincendio e regole di sicurezza. Un elemento che, sul piano della prevenzione, solleva rilievi sulla gestione del rischio nei locali e sul rispetto degli obblighi datoriali.

In sede televisiva, l’avvocata ha definito “scioccanti” i tentativi di imputare a Cyane la responsabilità dell’innesco, richiamando il principio di cautela in attesa degli esiti dell’inchiesta della Procura del Cantone Vallese e sottolineando il dovere di rispetto per la memoria della vittima.

