Laptop Lenovo: le novità sorprendenti presentate al CES per il futuro della tecnologia

Lenovo: tutti i nuovi laptop annunciati al CES 2025

Durante il CES 2025, Lenovo ha rivelato una vasta gamma di laptop rinnovati, puntando soprattutto su tecnologie innovative in ambito di intelligenza artificiale ed esperienze di gaming avanzate. Questi nuovi dispositivi integrano principalmente i processori Intel Core Ultra di seconda generazione, con alcune opzioni disponibili anche dotate di chip AMD. Nonostante la predominanza dei modelli commerciali, il portafoglio include anche soluzioni pensate per il gaming, supportate dalle nuove unità grafiche NVIDIA RTX 50.

Tra i prodotti presentati, spiccano i nuovi modelli delle gamme ThinkPad e ThinkBook, dedicati in particolare a consumatori aziendali. Lenovo ha introdotto il ThinkPad X9 14 e X9 15 Aura Edition, entrambi caratterizzati da processori Intel Core Ultra, display OLED e conformità agli standard MIL-SPEC 810H3. Un’innovazione interessante è rappresentata dal ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, il primo laptop con un display che può estendersi da 14 pollici a 16,7 pollici, il che offre maggiore versatilità in mobilità, mantenendo un peso contenuto di 1,7 chilogrammi.

Inoltre, Lenovo ha svelato svariate novità nella serie Yoga, rivolta sia ai professionisti che ai consumatori. I modelli come il Lenovo Yoga Book 9i, dotato di due display OLED da 14 pollici e senza tastiera integrata, e il Lenovo Yoga Slim 9i, innovativo con sistema CUD (Camera Under Display), rappresentano solo alcune delle novità tese a migliorare l’esperienza utente attraverso l’innovazione tecnologica. La gamma è completata dai modelli Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition e Yoga Slim 7i, tutti equipaggiati con i più recenti processori Intel Core Ultra e display OLED.

Novità nella gamma di laptop Lenovo

Lenovo ha svelato al CES 2025 una nuova e articolata gamma di laptop, rispondendo così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Tra i modelli presentati, i notebook della serie ThinkPad e ThinkBook si distingue per l’approccio orientato al business, fornendo soluzioni che combinano potenza e robustezza. I nuovi ThinkPad X9 14 e X9 15 Aura Edition sono alimentati da processori Intel Core Ultra e vantano display OLED di alta qualità, offrendo una resa visiva eccezionale. La loro conformità agli standard MIL-SPEC 810H3 garantisce resistenza in ambienti di lavoro avversi, rendendoli ideali per professionisti in movimento.

Un altro modello innovativo è il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, caratterizzato da un display unico che si estende da 14 a 16,7 pollici. Questo notebook, grazie al suo meccanismo di allungamento, offre un’esperienza visiva ampliata senza compromettere la portabilità, mantenendosi sotto i 1,7 chilogrammi di peso. La proposta di Lenovo include anche la serie Yoga, che si rivolge ai consumatori più esigenti. Modelli come il Lenovo Yoga Book 9i sfoggiano un design innovativo, con due display touch OLED Pure Sight da 14 pollici, sostituendo la tastiera tradizionale con una tastiera Bluetooth esterna, garantendo così versatilità e facilità d’uso.

Infine, il Lenovo Yoga Slim 9i, dotato di un sistema di Camera Under Display, offre un’esperienza visiva immersiva e un design moderno. Queste innovazioni si estendono anche ad altri modelli della famiglia Yoga, con lineup che si caratterizza per l’adozione di display OLED e le più recenti tecnologie Intel Core Ultra, portando la qualità e l’affidabilità dei laptop Lenovo ad un livello superiore.

Dettagli sui modelli ThinkPad

I nuovi modelli della serie ThinkPad rappresentano un significativo passo avanti nella proposta di Lenovo per il mercato business. Il ThinkPad X9 14 Aura Edition e il ThinkPad X9 15 Aura Edition sono equipaggiati con le ultime generazioni di processori Intel Core Ultra, che garantiscono prestazioni elevate e una gestione ottimale delle risorse, particolarmente necessaria in ambito aziendale. Con una resa visiva di alta qualità, assicurata dai display OLED, questi modelli offrono colori vividi e contrasti marcati, rilevanti per la visualizzazione di contenuti multimediali e nella progettazione grafica.

Un aspetto distintivo di questi dispositivi è la loro conformità agli standard MIL-SPEC 810H3, che attesta la resistenza agli urti e alle condizioni ambientali estreme, rendendoli ideali per professionisti che operano in situazioni di lavoro variabili e talvolta difficili. La costruzione solida dei ThinkPad permette una durata maggiore, un aspetto cruciale per tutti coloro che necessitano di un laptop robusto e affidabile.

Inoltre, Lenovo ha introdotto una novità significativa con il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, che porta il concetto di versatilità a un nuovo livello. Grazie al suo innovativo display arrotolabile, questo notebook può espandere la sua diagonale da 14 pollici a 16,7 pollici, aumentando l’area utile per il lavoro. Questo modello, pesando solamente 1,7 chilogrammi, combina la praticità di un dispositivo portatile con le funzionalità avanzate necessarie per un lavoro efficiente in mobilità. La capacità di adattare la dimensione dello schermo si traduce in sessioni di lavoro più comode e in una migliore produttività, rispondendo così ai bisogni degli utenti moderni.

Le innovazioni nella linea Yoga

La linea Yoga di Lenovo ha visto l’introduzione di modelli all’avanguardia, pensati per soddisfare le esigenze dell’utenza consumer e rispondere alle attuali sfide tecnologiche. Tra le novità spicca il Lenovo Yoga Book 9i, un dispositivo audace che abbandona la tastiera tradizionale a favore di due display touch OLED Pure Sight da 14 pollici. Questo setup offre una versatilità ineguagliabile, trasformando il laptop in un’estensione del pensiero creativo dell’utente e permettendo di sperimentare metodologie di lavoro più dinamiche. La tastiera Bluetooth esterna, abbinata al dispositivo, permette di mantenere un design pulito e minimalista, pur non compromettendo l’utilizzo pratico. Con un peso di 1,22 chilogrammi e una batteria da 88 Whr, il modello garantisce autonomia e mobilità.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal Lenovo Yoga Slim 9i, caratterizzato da un display OLED e innovative funzionalità come il sistema Camera Under Display. Questa tecnologia all’avanguardia consente una maggiore pulizia estetica del prodotto, senza rinunciare alla qualità delle videochiamate e della fruizione di contenuti. L’utilizzo di processori Intel Core Ultra conferisce al dispositivo prestazioni elevate, in linea con le aspettative del pubblico moderno. La serie Yoga prosegue con il Lenovo Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition e i modelli Yoga Slim 7i, entrambi equipaggiati con display OLED, che promettono un’ottima resa visiva e un’esperienza di utilizzo immersiva.

I nuovi modelli Yoga rappresentano quindi un’importante evoluzione nelle offerte di Lenovo, combinando design innovativo e tecnologie di punta per offrire ai consumatori prodotti che non solo soddisfano le esigenze lavorative quotidiane, ma si trasformano anche in strumenti di creatività e intrattenimento, adatti a ogni occasione.

Aggiornamenti sui notebook da gaming Legion

Lenovo continua a rivoluzionare il panorama del gaming con la presentazione dei nuovi modelli della serie Legion, caratterizzati da prestazioni elevate e soluzioni tecnologiche avanzate. I nuovi Legion Pro 7i, Pro 5i, 7i e 5i sono equipaggiati con i più recenti processori Intel Core Ultra serie HX, il che significa che sono capaci di gestire anche i titoli più impegnativi senza alcun tipo di compromesso. Il top di gamma, il Core Ultra 9 275 HX, promette potenza straordinaria, permettendo sessioni di gioco fluide e reattive.

Accanto alle opzioni Intel, Lenovo ha introdotto anche modelli con processori AMD, come il Legion Pro 5 e 5, che offrono l’opzione di scegliere il potentissimo Ryzen 9 9955HX. Questo non solo amplia le scelte per i gamer, ma offre anche un’eccellente capacità di multitasking, fondamentale per le sessioni di streaming o di creazione di contenuti durante il gioco. A supporto della potenza di calcolo, tutti i modelli Legion sono equipaggiati con le nuovissime schede grafiche NVIDIA RTX 50, appena svelate al CES, che garantiscono una grafica eccezionale e una maggiore efficienza energetica.

I laptop Legion, quindi, non si limitano a offrire solo potenza raw, ma combinano anche le ultime innovazioni tecnologiche per garantire un’esperienza di gioco immersiva. La corretta gestione del calore, la qualità costruttiva e le funzionalità aggiuntive, come tastiere retroilluminate e sistemi audio di alta qualità, sono tutti elementi che fanno dei modelli Legion una scelta prediletta tra i gamer professionisti e quelli occasionali. Con l’arrivo di questi dispositivi, Lenovo ribadisce la sua posizione di leader nel settore dei laptop da gaming, promettendo prestazioni che possono soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Prezzi e disponibilità dei nuovi modelli

Lenovo ha annunciato il listino dei nuovi laptop, con informazioni dettagliate sulle date di disponibilità e sui prezzi dei vari modelli. La gamma si estende dai notebook per uso professionale fino alle opzioni pensate per il gaming, con una diversificazione che permette di rispondere a esigenze specifiche dei consumatori.

Partendo dai modelli di punta, il ThinkPad X9 14 Aura Edition sarà disponibile a partire da febbraio 2025 a un prezzo base di 1.549 euro (IVA esclusa), mentre il ThinkPad X9 15 Aura Edition avrà un prezzo di partenza di 1.689 euro (IVA esclusa). Questi notebook sono progettati per utenti aziendali, offrendo prestazioni elevate e resistenza agli urti secondo gli standard MIL-SPEC 810H3.

Introducendo innovazioni uniche, il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable arriverà invece ad agosto 2025, con un prezzo di partenza di 2.799 euro (IVA esclusa). Questo dispositivo rappresenta una novità assoluta nel panorama dei laptop, grazie al suo display arrotolabile che permette di passare da 14 a 16,7 pollici.

Per quanto riguarda la linea Yoga, il Lenovo Yoga Slim 9i sarà disponibile da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 2.199 euro (IVA inclusa), mentre il Lenovo Yoga Book 9i arriverà ad aprile 2025 a partire da 2.699 euro (IVA inclusa). Sono previsti anche altri modelli come il Yoga Slim 7i Aura Edition, che costerà 1.049 euro (IVA inclusa) e il Yoga Slim 7i 2-in-1, che avrà un prezzo che varia tra 1.099 euro per la versione da 14 pollici e 1.299 euro per quella da 16 pollici (IVA inclusa).

Infine, la nuova serie Legion vedrà i modelli disponibili tra marzo e maggio 2025, con un prezzo che parte da 1.199 euro e arriva a 2.799 euro per il top di gamma Legion Pro 7i. Anche i nuovi notebook Lenovo LOQ entreranno sul mercato nello stesso periodo, con prezzi a partire da 1.099 euro. La disponibilità effettiva delle varie configurazioni di questi dispositivi sul mercato italiano sarà comunicata più avanti dalla divisione locale di Lenovo.