Klarna IPO negli USA punta a raccogliere fino a 1,27 miliardi di dollari

Klarna punta a raccogliere fino a 1,27 miliardi di dollari con l’IPO negli Stati Uniti

Klarna è pronta a sbarcare sul mercato azionario statunitense con un’operazione dal valore potenziale di circa 1,27 miliardi di dollari. La società fintech svedese, riconosciuta principalmente per il suo modello buy now, pay later, mira a consolidare la propria posizione globale attraverso un’IPO che potrebbe valutare l’azienda fino a 14 miliardi di dollari. L’offerta sarà un passaggio cruciale non solo per il rafforzamento del capitale, ma anche per attrarre nuovi investitori e ampliare la sua presenza nel mercato finanziario internazionale.

Klarna ha annunciato l’intenzione di mettere sul mercato 34.311.274 azioni ordinarie, con un prezzo stimato tra i 35 e i 37 dollari per azione. Di queste, circa 5,56 milioni saranno offerte direttamente dalla società, mentre la quota più consistente, pari a circa 28,8 milioni di azioni, sarà ceduta dagli azionisti esistenti. La scelta del listino è ricaduta sulla prestigiosa New York Stock Exchange, dove le azioni saranno negoziate con il simbolo “KLAR”.

Dettagli dell’offerta e dei principali azionisti

Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley sono stati designati come joint book runners dell’operazione, confermando l’importanza strategica dell’IPO per Klarna grazie alla loro esperienza consolidata nei mercati finanziari globali. L’ampia partecipazione degli azionisti esistenti nell’offerta riflette una strategia di liquidità per i grandi investitori, che intendono ridurre parzialmente le proprie posizioni senza però abbandonare il progetto a lungo termine della società.

Analizzando la struttura dell’offerta, emerge come l’IPO rappresenti un mix tra capitale fresco per finanziare la crescita e opportunità di cessione per i soci di maggioranza. La quota significativa di azioni offerte da azionisti attuali è indice di un processo di raffinamento della compagine azionaria, finalizzato a bilanciare esigenze di liquidità e stabilità nel controllo societario. Questo approccio potrebbe facilitare un ingresso più fluido sul mercato americano e rafforzare la fiducia degli investitori istituzionali.

La decisione di collocare la maxi-offerta a un prezzo unitario tra 35 e 37 dollari posiziona Klarna in una fascia valutativa coerente con le attuali condizioni di mercato per fintech con modelli innovativi ma ancora in fase di maturazione. La scelta del NYSE e l’operazione concertata dei principali istituti finanziari sottolineano inoltre l’ambizione dell’azienda di affermarsi nella competizione globale tra player del settore dei pagamenti digitali e soluzioni finanziarie integrate.

Performance finanziaria e prospettive future

I dati finanziari recenti di Klarna evidenziano una crescita significativa dei ricavi, con un aumento del 20% nel trimestre concluso a giugno, attestandosi a 823 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, nonostante l’incremento dei fatturati, l’azienda ha riportato una perdita netta di 53 milioni di dollari, un risultato in peggioramento rispetto all’esercizio precedente. Questo andamento riflette le sfide legate all’espansione e agli investimenti necessari per consolidare la posizione nel mercato altamente competitivo dei servizi finanziari digitali.

Dal punto di vista strategico, Klarna sta diversificando il proprio modello di business, spostandosi oltre la tradizionale offerta buy now, pay later e puntando su prodotti complementari come carte di debito e conti deposito, con l’obiettivo di aumentare la fedeltà dei clienti e moltiplicare le fonti di ricavo. Questa evoluzione è cruciale per affrontare le condizioni macroeconomiche attualmente sfavorevoli, aggravate dalla volatilità geopolitica e dalle tensioni sui mercati globali.

Nonostante la perdita netta, il management di Klarna mantiene un’approccio prudente ma ottimista verso il futuro, cercando di bilanciare crescita rapida e sostenibilità finanziaria. L’IPO rappresenta quindi un’importante occasione per incrementare la liquidità necessaria a finanziare le iniziative di sviluppo e a consolidare la leadership nel settore fintech, che continua a mostrare potenziale di espansione nonostante la forte concorrenza e il contesto economico incerto.