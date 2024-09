Kia Optima 2015, il teaser e il lancio a New York

Nel 2010 a New York faceva il suo esordio la prima generazione di Kia Optima il modello che ha segnato l’affermazione globale di Kia nel settore delle berline medie e che ha rappresentato uno dei più grossi successi commerciali negli States. Kia a cinque anni di distanza ripropone sul palcoscenico del New York International Auto Show il debutto di una nuova generazione di Optima.

Kia Optima 2015, il lancio a New York

Kia Optima 2015 è quindi pronta per essere svelata al pubblico dopo che la casa coreana aveva rivelato con la concept Sportspace al Salone di Ginevra 2015 un’anticipazione di quello che sarebbe stato il design della nuova Optima, definito “ancora più entusiasmante nello stile e nei contenuti, frutto di una progettazione condotta con scrupolo maniacale“. Numerose le novità della Kia Optima 2015 si identificano nella parte frontale, su tutte la forma della mascherina che “abbraccia” i gruppi ottici, la diversa inclinazione del muso e la ampie prese d’aria laterali con finitura centrale cromata.

Kia Optima 2015, la prima immagine

La prima immagine teaser relativa alla nuova Optima 2015 è svelata in un bozzetto che ha diramato Kia. La berlina coreana sfrutterà una vasta gamma di propulsori alimentati a benzina e diesel, aspirati e turbo, con cilindrate comprese tra i 1.6 e i 2.4 litri. In un secondo momento debutterà anche una variante ibrida, caratterizzata dall’utilizzo di un motore elettrico abbinato ad un propulsore turbodiesel. L’appuntamento quindi è per mercoledì 1 aprile, quando la nuova Kia Optima 2015 sarà svelata in anteprima alla presenza delle massime personalità del marchio.