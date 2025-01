Kenya deve allineare le leggi sulle criptovalute agli standard internazionali secondo l’IMF

Riforma delle normative sulle criptovalute in Kenya

L’International Monetary Fund (IMF) ha suggerito una revisione radicale delle normative obsolete nel settore delle criptovalute in Kenya, evidenziando la necessità di una regolamentazione chiara e prevedibile. Questa azione è vista come essenziale per proteggere i consumatori e affrontare le problematiche legate al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT). In un rapporto di assistenza tecnica pubblicato l’8 gennaio, l’IMF ha risposto a una richiesta della Capital Markets Authority (CMA) del Kenya riguardo alla normativa sulle criptovalute nel paese.

Secondo le osservazioni dell’IMF, gli attuali regolamenti si basano su normative inadeguate per i mercati tradizionali, che offrono “poche e nessuna leva giuridica” nel settore delle criptovalute. Questo lascia il Kenya esposto a una crescente incidenza di truffe e attività criminali legate alle criptovalute. Durante le consultazioni a Nairobi, gli esperti hanno notato una “significativa incertezza e mancanza di consenso” tra i legislatori kenyani riguardo alla regolamentazione degli asset crittografici.

L’IMF ha dunque enfatizzato l’importanza di sviluppare un ambiente normativo per le criptovalute che sia “allineato con i quadri e gli standard internazionali”. Ciò implica la creazione di un sistema robusto e trasparente, capace di stimolare l’innovazione e, al contempo, di tutelare i consumatori e garantire la stabilità finanziaria. Le autorità kenyane devono adottare misure per conformarsi all’Agenda Fintech di Bali e alle raccomandazioni del FATF, assicurando che la regolamentazione delle criptovalute sia efficace e sicura.

Raccomandazioni dell’IMF per la conformità globale

L’IMF ha delineato una serie di raccomandazioni cruciali per aiutare il Kenya a colmare le lacune esistenti e riformare il proprio quadro normativo per le criptovalute. Le raccomandazioni si dividono in misure a breve, medio e lungo termine, ognuna delle quali mira a sviluppare un sistema normativo solido e conforme agli standard internazionali. Tra le raccomandazioni a breve termine, l’IMF ha sottolineato l’importanza di realizzare un’analisi empirica delle dinamiche di mercato e la necessità di promuovere una maggiore collaborazione tra le autorità di regolamentazione. Stabilire una chiara definizione per ciò che costituisce un asset crittografico nel contesto delle leggi finanziarie è fondamentale per garantire coerenza giuridica e evitare termini conflittuali, come “valuta digitale” e “attività virtuali”.

Per quanto riguarda le raccomandazioni a medio e lungo termine, l’IMF ha indicato la necessità di implementare un quadro legale e normativo rigoroso, nonché di rafforzare le risorse di supervisione per garantire che gli operatori del mercato siano adeguatamente monitorati. Ciò include la creazione di un ambiente di licenze che possa garantire la responsabilità e la trasparenza nel settore. L’allineamento delle normative del Kenya con i requisiti internazionali stabiliti dal Financial Action Task Force (FATF) e dagli standard globali del Financial Stability Board (FSB) è essenziale per offrire una protezione appropriata ai consumatori e per mantenere la stabilità del sistema finanziario.

Inoltre, l’IMF ha evidenziato la necessità di un impegno attivo con i regolatori esteri, al fine di gestire i rischi associati alle borse internazionali che operano in Kenya. La promozione della cooperazione transfrontaliera emerge, quindi, come un elemento fondamentale per facilitare l’applicazione di normative efficaci e per migliorare la sicurezza del sistema finanziario nazionale.

Sfide attuali nel quadro normativo kenyano

Il contesto normativo attuale in Kenya si trova in una fase di crisi, caratterizzata da un significativo divario tra le vecchie legislazioni e le esigenze emergenti del dinamico settore delle criptovalute. La mancanza di un quadro giuridico solido ha portato a un incremento allarmante delle attività fraudolente legate alle criptovalute, lasciando i consumatori vulnerabili a raggiri e perdite finanziarie. L’IMF ha sottolineato come gli attuali regolamenti siano basati su un approccio tradizionale e inadeguato, in grado di garantire solo un minimo controllo rispetto a un mercato in continua evoluzione.

È emerso, quindi, che il Kenya deve affrontare un livello di incertezza o di incomprensione tra i legislatori riguardo alla definizione e gestione degli asset crittografici. Questa situazione riflette un’evidente mancanza di competenza e informazione sia tra i funzionari governativi che tra i fruitori del mercato. I colloqui condotti a Nairobi hanno rivelato che i decisori non sono allineati sulle priorità normative e sulle specifiche tecniche necessarie per regolamentare efficacemente le criptovalute.

Inoltre, ciò ha frenato la capacità delle autorità di regolamentazione di attuare misure efficaci contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT), come previsto dagli standard internazionali. La mancanza di un quadro normativo coerente ha, quindi, sollevato interrogativi sulla responsabilità degli operatori di mercato e sull’integrità del sistema finanziario nel suo complesso. Senza interventi urgenti che portino a una revisione e a un chiarimento delle normative sulle criptovalute, il Kenya rischia di restare indietro rispetto ad altri paesi che stanno già adottando misure proattive per regolamentare il settore in modo efficace e responsabile.

Strategie a breve e lungo termine per il settore crypto

Per affrontare le sfide emergenti nel settore delle criptovalute, l’IMF ha delineato una serie di strategie da attuare nel breve e lungo termine, finalizzate a creare un ambiente normativo che faciliti lo sviluppo sostenibile del mercato. Tra le misure suggerite a breve termine, individuato un orizzonte di sei-dodici mesi, c’è la necessità di condurre analisi empiriche specifiche sui vari aspetti del mercato delle criptovalute in Kenya. Questa analisi è fondamentale per comprendere meglio le dinamiche in gioco e le necessità locali.

In aggiunta, l’IMF ha enfatizzato l’importanza di stabilire collaborazioni tra le autorità di regolamentazione e di implementare programmi educativi per i vari attori del settore, al fine di chiarire l’ambito delle normative e garantire una maggiore consapevolezza tra i consumatori e gli operatori. Il miglioramento delle linee guida riguardanti la definizione e la classificazione degli asset crittografici è un altro aspetto cruciale da affrontare, evitando conflitti terminologici che potrebbero compromettere la chiarezza giuridica.

Per quanto riguarda le strategie a lungo termine, che si estendono oltre i dodici mesi, l’IMF ha raccomandato l’implementazione di un quadro legislativo e di licenze solido, che garantisca supervisione adeguata nel settore. Questo implica non solo il rafforzamento delle capacità delle autorità competenti, ma anche l’allineamento delle normative locali con i parametri internazionali, come quelli forniti dal Financial Action Task Force e dal Financial Stability Board. Obiettivo primario rimane quello di offrire una protezione adeguata ai consumatori e assicurare la stabilità del sistema finanziario.

In conclusione, il coinvolgimento attivo del Kenya in dialoghi con regolatori internazionali emerge come fattore chiave per gestire i rischi derivanti dalle piattaforme di scambio estere operanti nel paese. Queste strategie, se attuate rigorosamente, potrebbero porre le basi per un ambiente di mercato più robusto e sicuro, capace di promuovere l’innovazione e la crescita del settore delle criptovalute.

Collaborazione internazionale e gestione dei rischi

Il coinvolgimento attivo del Kenya con le autorità di regolamentazione internazionali si rivela cruciale per affrontare i rischi connessi alle piattaforme di scambio di criptovalute straniere che operano nel paese. L’IMF ha sottolineato l’importanza di stabilire canali di comunicazione efficaci con i regolatori di altri paesi per garantire che i requisiti di conformità e le best practices siano condivisi e implementati, minimizzando così il rischio di operazioni fraudolente e migliorie nella gestione dei dati. Questi scambi devono includere non solo la condivisione di informazioni, ma anche accordi formali per coordinare interventi regolatori in situazioni di emergenza.

Il supporto della comunità internazionale può fornire al Kenya risorse preziose, consentendo ai regolatori di apprendere da esperienze altrui in giurisdizioni che hanno già affrontato le sfide poste dalle criptovalute. La promozione di alleanze strategiche favorisce la cooperazione nell’identificazione delle minacce e nella pianificazione di risposte adeguate. Inoltre, l’IMF raccomanda la creazione di forum regionali o internazionali dove le autorità di regolamentazione possano discutere esperienze e soluzioni, così da rafforzare il quadro normativo globale.

Un altro aspetto fondamentale è l’adozione di tecnologie e pratiche innovative per il monitoraggio delle transazioni e delle attività legate alle criptovalute. In questo contesto, il Kenya potrebbe beneficiare della condivisione di tecnologie avanzate, come strumenti analitici e piattaforme di auditing, che permettano di migliorare la tracciabilità e la trasparenza nel settore delle criptovalute. L’implementazione di sistemi di conformità e monitoraggio, accompagnati dalla formazione adeguata delle risorse, abiliterà le autorità locali a gestire meglio i rischi connessi alle operazioni di exchange.

In sintesi, l’approccio proattivo e collaborativo del Kenya con gli organismi internazionali rappresenta un pilastro fondamentale per il rafforzamento delle normative sulle criptovalute, garantendo così una crescita sicura e sostenibile del settore. Attraverso una gestione prudente e un impegno costante verso la cooperazione transfrontaliera, il Kenya può aspirare a costruire un ecosistema di criptovalute che non solo protegga i consumatori, ma favorisca anche la fiducia e l’innovazione nel mercato globale.