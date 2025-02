JustEat acquista nuova forza grazie all’investimento di un fondo olandese da 4 miliardi

Vendita di Just Eat a Prosus per 4 miliardi di euro

La vendita di **Just Eat** al fondo olandese **Prosus** per un valore di **4 miliardi di euro** segna un’importante fase di transizione per il settore della consegna di cibo. Questa operazione avviene in un contesto nel quale le aziende del food delivery stanno affrontando sfide significative post-pandemia. Il prezzo di acquisizione è notevolmente inferiore ai massimi storici toccati durante il periodo di quarantena, quando il valore delle azioni di **Just Eat** superava i **110 euro**. Adesso, **Prosus** acquisisce i diritti dell’azienda a un costo di circa **20 euro** per azione, evidenziando una riduzione dell’**82%** rispetto ai picchi del mercato. Con questa operazione, Prosus, già attiva nel settore, si posiziona come uno dei principali attori globali nel mercato della consegna di cibo.

Storia dell’acquisizione

La trattativa che ha portato alla vendita di **Just Eat** a **Prosus** ha radici nel contesto turbolento del settore del food delivery, che ha visto un improvviso cambiamento di fortune negli ultimi anni. Dopo aver raggiunto valutazioni stratosferiche durante la pandemia, molte aziende hanno dovuto affrontare un rientro alla realtà. Il consiglio di amministrazione di Just Eat ha raccomandato l’acquisizione come strategia per garantire stabilità in un ambiente di mercato incerto. Questa decisione si inserisce in una serie di azioni correttive, che include il licenziamento di oltre 2.000 dipendenti e l’abbandono della quotazione alla **Borsa di Londra** per ridurre i costi operativi. La transazione è stata presentata come una soluzione per rifocalizzare le risorse e per riposizionare l’azienda in un panorama competitivo in rapido cambiamento, dove l’efficienza costi diventa fondamentale. La chiusura definitiva della trattativa è però subordinata all’approvazione da parte delle autorità competenti e degli azionisti, segnando così un’importante fase di riassetto nel settore.

Impatto economico sul settore del food delivery

L’accordo di vendita di **Just Eat** a **Prosus** ha riflessi significativi sull’intero settore del food delivery, che si trova in un momento di grande trasformazione. L’acquisizione, avvenuta a un prezzo nettamente inferiore rispetto ai picchi raggiunti durante la pandemia, suggerisce un consolidamento delle aziende operanti nel comparto. Negli ultimi anni, le piattaforme di consegna hanno beneficiato di un boom senza precedenti, con una domanda che, purtroppo, non si è stabilizzata una volta riaperti i ristoranti. Secondo le stime, le principali aziende hanno perso complessivamente oltre 20 miliardi di euro a causa dell’aumento dei costi operativi e delle difficoltà nell’acquisire nuovi clienti. In questo contesto, la scalabilità delle operazioni e l’efficienza dei costi sono diventate cruciali. La strategia di **Prosus** di includere **Just Eat** nel proprio portafoglio sembra mirata a ottimizzare queste sfide, creando un’entità più competitiva in un mercato che continua a cambiare rapidamente. Le ripercussioni economiche di questa acquisizione estenderanno inoltre la competizione a livello globale, influenzando le politiche di pricing e di servizio di altre piattaforme, come **Uber Eats**, **Glovo** e **Deliveroo**.

Prospettive future per Just Eat e Prosus

Guardando al futuro, l’acquisizione di **Just Eat** da parte di **Prosus** offre opportunità e sfide significative. Da un lato, Prosus ha l’intento di sfruttare la propria esperienza e le proprie risorse per migliorare le operazioni di Just Eat e innalzare gli standard di servizio. Con una solida presenza in diversi mercati globali, Prosus mira a integrare Just Eat in una strategia più ampia che potenzierà le sinergie operative. Dall’altro, la necessità di affrontare la crescente concorrenza e i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori impone un’accelerazione nell’innovazione e nell’ottimizzazione delle spese. **Just Eat**, in particolare, dovrà affrontare la sfida di recuperare margini di profitto attraverso una gestione più efficiente dei costi e l’adozione di tecnologie avanzate. La crescente pressione sui margini, unita alle aspettative di crescita a lungo termine, richiederà un’attenzione costante a come le operazioni e l’offerta di servizi evolveranno nel contesto di un mercato in trasformazione. La resilienza del modello di business di Just Eat sarà cruciale per determinare il successo dell’unione con Prosus in questo nuovo scenario competitivo.