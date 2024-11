Jungfraujoch temperatura di novembre raggiunge un incredibile nuovo record storico

Record temperature al Jungfraujoch

Nel corso del primo fine settimana di novembre 2024, il Jungfraujoch ha registrato temperature straordinarie, segnando un punto di riferimento senza precedenti per il mese. I dati forniti da MeteoSwiss hanno rivelato un picco di 4.8 gradi Celsius a 3571 metri di altezza, un valore eccezionalmente elevato che pone interrogativi sui cambiamenti climatici in atto. Questa situazione insolita si è osservata anche in altre località montane, dove le temperature hanno superato significativamente le attese stagionali.

Particolarmente notevoli sono stati i dati del Weissfluhjoch, che ha registrato 11.8 gradi Celsius a 2691 metri, e del Buffalora, con la temperatura che ha raggiunto i 16.3 gradi a 1971 metri. Questi valori indicano un cambiamento climatico evidente, con impatti significativi sull’ecosistema montano e sulle abitudini meteorologiche locali.

Il superamento delle temperature record preesistenti nel mese di novembre riflette un fenomeno che non può essere trascurato. Con l’avanzare delle stagioni, è fondamentale monitorare queste condizioni in quanto possono avere implicazioni di vasta portata per il clima alpino e per la biodiversità che dipende da esso.

Condizioni meteorologiche eccezionali

Le condizioni meteorologiche che hanno portato a queste temperature straordinarie sono state caratterizzate da un’alta pressione persistente, creando un’ambientazione ideale per temperature anomale nelle regioni montane. L’anticiclone, che ha dominato la scena, ha impedito l’arrivo di fronti freddi e nevosi, elevando le temperature, nonostante sia tuttora novembre, un mese tipicamente associato a un clima più rigido.

Le previsioni nei giorni immediatamente successivi indicano un’ulteriore stabilizzazione del clima, mantenendo cieli grigi nelle pianure, mentre i monti continueranno a godere di sole. Questo fenomeno è caratteristico di un modello meteorologico sempre più influenzato da fattori climatici globali, portando a dubbi e preoccupazioni sulle normali ciclicità stagionali.

