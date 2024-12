Jovanotti racconta la sua gamba di titanio a CTCF dopo l’incidente in bici e il ritorno in TV

Titolo: Jovanotti torna in tv a CTCF dopo l’incidente in bici: “La mia gamba di titanio suona in aeroporto”

Ritorno in scena dopo l’incidente

Jovanotti ha fatto il suo ritorno televisivo dopo un periodo difficile, dovuto a un grave incidente in bicicletta. Il celebre artista, vittima di una caduta a Buenos Aires oltre un anno fa, ha subito la frattura del femore e della clavicola, che ha comportato un lungo periodo di recupero. Ora, con un sorriso ritrovato, Jovanotti ha avuto l’opportunità di esibirsi dal vivo, cantando il suo nuovo brano intitolato Montecristo durante l’appuntamento con Che forza che fa. Il suo entusiasmo è palpabile, e in merito al suo ritorno in scena ha affermato: “Sono un po’ emozionato. Per me è un ritorno nel giro del rock’n’roll.”

Durante l’intervista, ha ringraziato i suoi fan per il supporto ricevuto, citando la potenza dei social network, che, nonostante le critiche, hanno contribuito a far arrivare l’affetto dei suoi sostenitori in questo periodo difficile. “Grazie, grazie,” ha ribadito, sottolineando l’importanza di sentirsi vicino al suo pubblico.

Dettagli sull’intervista a CTCF

L’intervento di Jovanotti a CTCF ha offerto ai fan uno sguardo intimo sulla sua recente esperienza. L’artista, nonostante le difficoltà legate all’incidente, ha riacquistato la voglia di tornare in sella: “Ho già ripreso a pedalare, sto andando bene,” ha affermato. Ha anche scherzato riguardo alla sua nuova condizione di “bione”, rivelando che la parte sinistra del suo corpo è ora in titanio. “Il chirurgo mi disse che in aeroporto non avrebbe suonato, invece suona. Non fa un bel suono.”

Jovanotti ha condiviso le sue esperienze con una certa ironia, raccontando di come durante la convalescenza abbia dovuto affrontare due interventi chirurgici, uno dei quali descritto come “abbastanza avventuroso”. Ha raccontato di sentire martellate durante il secondo intervento e di come fosse stato informato sul tempo necessario per il recupero. “Mi dissero che in un anno avrei recuperato. Ci sono quasi, a marzo quando debutterò col tour sarò pronto,” ha concluso, trasmettendo un messaggio di determinazione e positività.

Riflessioni sulla convalescenza

Il periodo di convalescenza per Jovanotti è stato lungo e impegnativo, e nel raccontarlo ha messo in evidenza la resilienza della sua determinazione. “Quando il corpo mi ha mollato, le notti non erano buone, ho dovuto reimparare a camminare”, ha raccontato, sottolineando la difficoltà di affrontare una fase così invasiva e richiedente per il suo corpo. La sua capacità di rimodellare il rapporto con la musica è emersa con forza, dicendo: “Il mio corpo è sempre stato il mio alleato, l’animale che ho usato come strumento, più della mia voce.”

Jovanotti ha anche accennato al suo amore per la musica, legando questo sentimento con la forma fisica e il movimento. Dopo un percorso logorante, ora la sua resilienza lo ha portato a riappropriarsi della libertà di esprimersi attraverso il corpo e la moto. Ridendo, ha aggiunto una nota umoristica sulla sua nuova conoscenza in ortopedia e le sue esperienze con il noto chirurgo Mantovani, con cui ha scherzato sulle nozioni legate alle ossa e ai muscoli. Jovanotti si è mostrato sereno e pronto a guardare avanti.

Progetti per il tour del 2025

Il tour di Jovanotti, previsto per marzo 2025, rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera. Durante l’intervista, ha condiviso le sue incertezze riguardo a come si muoverà sul palco, preannunciando che le scenografie saranno pensate per muoversi attorno a lui: “Non so ancora come mi potrò muovere”. Questo approccio riflette la sua continua volontà di adattarsi alle nuove circostanze, mantenendo alta l’energia e la connessione con il pubblico.

Jovanotti ha descritto la bicicletta non solo come un mezzo di trasporto ma come una vera e propria forma di felicità e meditazione per lui. “La bici per me è felicità, meditazione,” ha detto, suggerendo che nonostante le difficoltà fisiche, la sua passione per la musica e la libertà di espressione non sono mai state compromesse. I suoi fan possono aspettarsi uno show inclusivo e coinvolgente, frutto della sua riflessione e del desiderio di creare un’esperienza memorabile per tutti.

La musica e il corpo: una connessione speciale

Per Jovanotti, la musica ha sempre rappresentato una connessione profonda con il proprio corpo. Durante il suo intervento televisivo, ha sottolineato come l’arte esprima emozioni vissute attraverso il movimento e l’energia fisica. “Mi piace cantare, però per me la musica è sempre stata una cosa che si balla, che ho sempre vissuto con il corpo,” ha affermato, evidenziando l’essenza del suo processo creativo.

La sua esperienza traumatica ha rappresentato una lezione di vita, spingendolo a rivedere il legame tra arte e corporeità. “Sette mesi fa per me era impossibile stare con una gamba sola,” ha riflettuto, mostrando come, anche in situazioni critiche, la musica possa servire come una forma di terapia e liberazione. Questa connessione unica continua a guidarlo e a ispirarlo nella scrittura dei suoi brani, compreso il nuovo singolo Montecristo, nato durante il periodo di recupero.

