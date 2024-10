Joule e l’AI generativa: rivoluzione nelle soluzioni di Spend Management SAP

L’integrazione di Joule nelle soluzioni di spend management

SAP ha recentemente implementato aggiornamenti fondamentali per le sue soluzioni dedicate alla gestione delle spese, puntando sull’ottimizzazione dei processi aziendali e sul miglioramento della collaborazione interfunzionale. Durante SAP Spend Connect Live, è emersa in modo chiaro l’importanza di Joule, il copilota di AI generativa, che verrà integrato nel portafoglio di soluzioni source-to-pay di SAP Ariba.

Il potenziale di Joule è notevole: la tecnologia è progettata per semplificare la gestione di richieste di routine, incluse operazioni come gli aggiornamenti di stato, i riepiloghi e le risposte a domande frequenti. Questo non solo migliorerà l’efficienza operativa, ma permetterà anche a chi si occupa della gestione delle spese di liberarsi da compiti ripetitivi, concentrando le proprie energie su attività strategiche e a valore aggiunto.

In aggiunta, l’intelligenza artificiale di Joule non si limita a gestire le richieste, ma può anche fornire suggerimenti su pacchetti di acquisto e fornire insight critici sui fornitori. Questa capacità di analisi rappresenta un vantaggio competitivo non indifferente per le aziende che operano in un mercato sempre più dinamico.

Anche le soluzioni SAP Fieldglass trarranno beneficio dall’integrazione con Joule, ottimizzando i processi di assunzione e gestendo le richieste di servizio in modo efficiente. Joule sarà in grado di offrire raccomandazioni per i modelli più appropriati, completando automaticamente informazioni vitali come la data di inizio del contratto e il numero di lavoratori qualificati richiesti.

Un’altra area di applicazione per Joule è rappresentata da SAP Business Network. In questo contesto, l’AI generativa opererà per analizzare e classificare gli errori, trasformando informazioni non strutturate in analisi utili; questo impegno ridurrà significativamente i costi associati alla risoluzione delle eccezioni. Inoltre, sarà in grado di abbinare fornitori a nuove opportunità commerciali attraverso SAP Business Network Discovery, ampliando il raggio di azione delle aziende.

La roadmap prevede che Joule sarà disponibile nelle soluzioni SAP Ariba entro la fine del 2024 e che la sua integrazione con SAP Fieldglass e SAP Business Network avverrà entro il quarto trimestre dello stesso anno. L’ambizione di SAP è chiara: mirare a gestire l’80% delle attività ricorrenti nel settore dello intelligent spend management e business network entro la fine dell’anno.

Le nuove funzionalità di SAP Ariba Intake Management

SAP ha introdotto SAP Ariba Intake Management, una soluzione innovativa che promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende affrontano la gestione delle richieste da parte dei dipendenti. Questa piattaforma offre un punto di accesso centralizzato per le richieste di informazioni, garantendo una visibilità senza precedenti sullo stato dei progressi e sulle interazioni avvenute nel processo di approvvigionamento.

Uno degli obiettivi principali di questa nuova funzionalità è quello di semplificare l’esperienza utente, facilitando l’adozione da parte dei dipendenti e garantendo al contempo una maggiore conformità alle policy interne. I dipendenti possono accedere facilmente alla soluzione per inviare richieste, ottenere aggiornamenti e monitorare lo stato di avanzamento delle loro richieste in tempo reale. Questo approccio non solo migliora il flusso di comunicazione, ma riduce anche i tempi di risposta e il carico di lavoro per i team di approvvigionamento.

La capacità di orchestrare processi in ambienti eterogenei è un altro punto di forza di SAP Ariba Intake Management. La soluzione è in grado di coordinare le attività di diversi reparti e di garantire che ogni richiesta venga gestita nel modo più efficiente possibile. L’implementazione di flussi di lavoro automatizzati permette di eliminare le inefficienze e di rendere il processo di approvvigionamento più agile. Questo approccio non solo contribuisce a una maggiore soddisfazione dei dipendenti, ma porta anche a un uso migliore delle risorse aziendali.

Il lancio di SAP Ariba Intake Management è previsto nel primo trimestre del 2025. In questo contesto, è fondamentale considerare che la creazione di un’infrastruttura di supporto robusta è cruciale per massimizzare il potenziale di questa nuova soluzione. L’integrazione con altre piattaforme di SAP permetterà, inoltre, di ottenere sinergie operative, migliorando ulteriormente l’efficacia delle funzionalità a disposizione degli utenti.

In parallelo, SAP sta pianificando di lanciare un nuovo abbonamento di promozione all’interno di SAP Business Network, sempre nel primo trimestre del 2025. Questo abbonamento includerà funzionalità a valore aggiunto per supportare i fornitori nella differenziazione delle loro offerte e nell’attrazione di nuovi clienti, contribuendo così a stimolare la crescita del loro business. La strategia di SAP si concentra chiaramente sull’ottimizzazione della catena di approvvigionamento e sull’esperienza complessiva degli utenti, evidenziando l’importanza di investire in tecnologie avanzate che facilitino tali miglioramenti.

Impatti sull’efficienza del procurement e gestione dei fornitori

Il settore del procurement sta vivendo una trasformazione significativa, grazie all’implementazione delle soluzioni offerte da SAP e, in particolare, dal supporto dell’AI generativa Joule. La crescente digitalizzazione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale stanno consentendo alle aziende di rilevare e risolvere in modo più efficiente le inefficienze nei loro processi di approvvigionamento. L’approccio orientato ai dati permette di ottenere non solo risparmi monetari, ma anche un miglioramento sostanziale nel modo in cui le informazioni vengono gestite e analizzate.

Le funzionalità di Joule si concentrano sul miglioramento dell’efficienza operativa attraverso un’interazione naturale e intuitiva con gli utenti. Eliminando compiti ripetitivi, come la gestione delle richieste di stato e di informazioni, Joule libera risorse umane che possono dedicarsi ad attività strategiche. La sua capacità di fornire risposte tempestive e precise ha un impatto diretto sulla rapidità con cui le decisioni possono essere prese, contribuendo a una catena di approvvigionamento più reattiva e agile.

Un altro aspetto cruciale è l’efficacia della gestione dei fornitori. Grazie alla potente analisi dei dati realizzata da Joule, le aziende possono identificare rapidamente i fornitori più affidabili e quelli da cui ottenere il massimo valore. Quest’analisi non si limita a un elenco di fornitori, ma si estende anche alla profilazione dettagliata delle loro prestazioni, capacità e opportunità di mercato. Questo comportamento proattivo permette di instaurare relazioni più solide e collaborative con i fornitori, contribuendo così a un ecosistema di approvvigionamento più sano e dinamico.

Inoltre, l’applicazione delle tecnologie AI aiuta a ridurre il tempo impiegato nella risoluzione delle eccezioni. Joule opera in modo da trasformare dati non strutturati in informazioni utilizzabili, calcolando automaticamente le migliori strategie per la gestione delle problematiche che comportano deviazioni dai processi standard. Di conseguenza, la gestione delle eccezioni diventa non solo più rapida, ma anche più accurata, riducendo i costi e migliorando la soddisfazione del cliente.

Alla luce di ciò, le aziende che adottano soluzioni come SAP Ariba e Joule non solo ottimizzano i loro processi interni, ma posizionano anche il loro business in modo vantaggioso nel mercato. L’implementazione di queste tecnologie rappresenta un passo cruciale verso la creazione di un modello di procurement davvero intelligente, in grado di sostenere la crescita a lungo termine e di affrontare le sfide future con maggiore sicurezza e preparazione.

Prospettive future per AI generativa e crescita dei fornitori

Le prospettive future per l’AI generativa, in particolare per Joule di SAP, stanno delineando un quadro rivoluzionario per il settore della gestione delle spese e la crescita dei fornitori. La continua evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale sta fornendo alle aziende strumenti sempre più sofisticati, in grado di ottimizzare non solo le operazioni interne, ma anche le relazioni con i fornitori e le dinamiche di mercato.

SAP ha chiaramente tracciato una roadmap ambiziosa, mirando a un’integrazione dell’AI generativa che possa impattare in modo significativo le attività quotidiane. L’obiettivo di gestire l’80% delle operazioni ricorrenti attraverso Joule entro la fine dell’anno rappresenta una sfida importante e, al contempo, un’opportunità senza precedenti per le aziende che sapranno adattarsi e sfruttare queste funzionalità avanzate. La capacità di Joule di analizzare e sintetizzare enormi masse di dati permette una profonda comprensione delle tendenze di acquisto e delle dinamiche fornitore-cliente, favorendo decisioni più informate e tempestive.

Inoltre, l’introduzione di soluzioni come SAP Ariba Intake Management promette di elevare ulteriormente l’esperienza utente, rendendo la gestione delle richieste di approvvigionamento più efficiente e accessibile. Un setup centralizzato e l’orchestrazione dei processi conferiscono visibilità a tutti i soggetti coinvolti, accrescendo l’efficacia operativa delle organizzazioni. Questa innovazione non si limita solo a migliorare l’approccio interno, ma invita anche i fornitori a sviluppare offerte più competitive e mirate.

Durante SAP Spend Connect Live, le discussioni hanno evidenziato come l’AI possa anche servire a colmare il divario tra aziende e fornitori, facilitando il riconoscimento delle opportunità di mercato. Attraverso SAP Business Network Discovery, Joule non solo identifica i migliori fornitori per specifiche esigenze ma li aiuta anche a costruire relazioni migliori e più durature con i clienti. Questo è fondamentale, poiché una rete di fornitori solide e collaborative rappresenta uno degli asset più importanti per qualsiasi azienda.

I nuovi modelli di abbonamento proposti da SAP Business Network nel primo trimestre del 2025, progettati per supportare la crescita dei fornitori, dimostrano un impegno autentico verso un ecosistema commerciale più dinamico. Offrendo strumenti a valore aggiunto, SAP stimola i fornitori non solo a migliorare le loro offerte, ma anche a proporsi in maniera più attrattiva nel mercato. Queste misure, combinate con l’intelligenza artificiale di Joule, possono portare a risultati duraturi e alla creazione di un ambiente favorevole per l’innovazione e la crescita.