Jessica Morlacchi e Helena Prestes: Nikita Pelizon svela la verità sull’invidia

Nikita Pelizon commenta la lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes

La controversa scontro tra **Jessica Morlacchi** e **Helena Prestes** ha suscitato un acceso dibattito all’interno e all’esterno della Casa del Grande Fratello. A esporre il suo punto di vista è stata **Nikita Pelizon**, vincitrice della settima edizione Vip del reality show di **Canale 5**. Durante un’intervista nel programma radiofonico Non Succederà Più, ha voluto chiarire il proprio pensiero sul conflitto, sottolineando l’intenzionalità delle provocazioni messe in atto da Jessica nei confronti di Helena.

Nikita ha messo in evidenza la natura del gioco, definendo il comportamento di Jessica come “allucinante” e “terribile”. Secondo la sua analisi, la tensione tra le due concorrenti era stata alimentata da un continuo scambio di insulti e provocazioni: “Jessica voleva far sbottare Helena, lo ha proprio detto. Dopo mesi di insulti, è chiaro che Helena non riesca ad affrontare la situazione in modo sano,” ha affermato Nikita. Non ha mancato di ricordare il background difficile di Helena, cresciuta nelle favelas, dove la comunicazione e la difesa personale sono state forzatamente distorte dalla lotta quotidiana per la sopravvivenza.

Inoltre, la Pelizon ha analizzato il comportamento di Jessica, suggerendo che il suo atteggiamento non solo fosse mirato a provocare una reazione, ma anche espressione di invidia nei confronti delle qualità e del successo di Helena. Concludendo il suo intervento, Nikita ha messo in evidenza la necessità di una riflessione su come si stiano sviluppando queste dinamiche all’interno del programma e il potere distruttivo di certi comportamenti.»

Nikita Pelizon contro Jessica Morlacchi

In un’intervista rilasciata durante il programma radiofonico Non Succederà Più, **Nikita Pelizon** ha espresso un giudizio netto e severo nei confronti di **Jessica Morlacchi**, accusandola di aver provocato deliberatamente **Helena Prestes** in un gioco che ha superato i limiti. Nikita ha dichiarato: “Questo poco amore nei confronti di Helena non so da cosa sia causato. Jessica voleva far sbottare Helena, lo ha proprio detto”, evidenziando la gravità della situazione. Secondo lei, il comportamento di Morlacchi è inaccettabile, e le sue actions hanno come conseguenza l’accumulo di tensioni insostenibili nella Casa.

Pelizon ha sottolineato che il protrarsi di insulti gratuiti da parte di Jessica ha portato Helena a un punto di rottura, manifestando una reazione che può essere compresa, seppur non giustificata. “Al contempo”, ha aggiunto Pelizon, “c’è da marcare il fatto che Helena è cresciuta in un contesto difficile. Sebbene non ci sia scusa per atti violenti, è importante comprendere il background da cui proviene”. La vincitrice del reality ha evidenziato che **Morlacchi**, piuttosto che affrontare Helena, potrebbe scegliere di mantenere le distanze, considerati gli altri concorrenti presenti. Questo, secondo lei, sarebbe stata una strategia più costruttiva.

In una valutazione più ampia, Nikita ha insinuato che la vera motivazione dietro le provocazioni di Jessica potrebbe essere l’invidia per il successo e le qualità di Helena, da cui Jessica si sente minacciata: “C’è anche da ricordare che Helena è bella, ha un cervello, è divertente e ha un animo da bambina super creativa”. The dichiarazioni di Pelizon non solo rivelano la complessità del conflitto tra le due concorrenti, ma sollevano anche interrogativi su come le dinamiche di gruppo stiano influenzando le relazioni e il comportamento all’interno della Casa del Grande Fratello.

Tutti contro Helena Prestes: i concorrenti pronti a chiederne la squalifica

La recente colluttazione tra **Jessica Morlacchi** e **Helena Prestes** ha scatenato una forte reazione anche tra gli altri partecipanti del Grande Fratello. Dopo che **Helena** ha lanciato un bollitore pieno d’acqua contro **Jessica**, numerosi concorrenti si sono dichiarati indignati e pronti a prendere provvedimenti. Questo episoido ha colpito profondamente l’atmosfera all’interno della Casa, creando una frattura tra i concorrenti.

Fra coloro che hanno espresso il desiderio di agire, **Tommaso Franchi**, **Lorenzo Spolverato** e **Shaila Gatta** si sono mostrati particolarmente vocali, discutendo la possibilità di chiedere la squalifica di Helena nel corso della prossima puntata del reality show. Il milanese Tommaso ha affermato: “Basta che se lo dico, qualcuno mi viene dietro. Io vorrei, è l’unico modo”. Questa affermazione mette in luce la volontà di alcuni concorrenti di unire le forze per affrontare un episodio che, secondo loro, ha superato ogni limite di tollerabilità e distanza. Lorenzo ha ribadito l’importanza di una decisione collettiva, affermando che se l’azione deve essere intrapresa, dovrà coinvolgere tutti i membri del gruppo.

Shaila, dal canto suo, ha palesato il suo imbarazzo riguardo alla condotta di alcune concorrenti, ritenendo che “è una figura di me**a”: “Mi sono vergognata a stare qua perché siamo tutti dei professionisti e siamo al macello,” ha aggiunto, evidenziando il disorientamento generale che governa la Casa. La sua dichiarazione sottolinea il rischio che situazioni di questo tipo comportano, minando non solo le relazioni interne ma anche l’immagine del programma. Con molti concorrenti pronti a schierarsi contro **Helena**, la tensione sembra destinata a crescere, e si attende di vedere come risponderà la produzione di Canale 5 a tale clamore. Il futuro della modella all’interno della Casa rimane quindi un interrogativo aperto, mentre lo scenario di conflitto si fa sempre più intenso.