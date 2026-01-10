Jessica Moretti shock a Crans-Montana: la verità nascosta che spiega perché non è finita in galera

Jessica Moretti shock a Crans-Montana: la verità nascosta che spiega perché non è finita in galera

Misure cautelari e ruolo della procura

Sion, nel pomeriggio del minuto di silenzio nazionale, la procura cantonale cambia linea e dispone il carcere per Jacques Moretti e i domiciliari con braccialetto per Jessica Moretti. La procuratrice Béatrice Pilloud, finora contraria a misure restrittive, riconosce ora i presupposti di legge: pericolo di fuga, rischio di inquinamento probatorio e possibilità di reiterazione.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Determinanti, secondo gli inquirenti, le “dichiarazioni” e il “percorso di vita” di Jacques, la rete di interessi in Svizzera e all’estero e la cittadinanza francese in un quadro di estradizione complesso. A rafforzare la stretta, la rapidità con cui sono stati rimossi contenuti online legati al Constellation dopo l’incendio, elemento letto come potenziale interferenza probatoria.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il cambio di passo segue le critiche pubbliche, inclusa la sorpresa espressa dall’ex procuratrice federale Rosa Cappa. La procura concentra ora gli approfondimenti sulla situazione patrimoniale dei Moretti: acquisizioni immobiliari tra Crans e Lens, assenza di debiti e un precedente per sfruttamento della prostituzione a carico di Jacques.

La difesa, con gli avvocati Yael Hayat, Nicola Meyer e Patrick Michod, annuncia il deposito in 48 ore delle garanzie richieste dal procuratore generale, lasciando intendere un possibile rapido aggiustamento delle misure cautelari.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Perché Jessica non è stata incarcerata

Jessica Moretti non entra in carcere perché il tribunale ha ritenuto prevalente l’esigenza familiare: deve accudire un figlio piccolo. Misura sostitutiva: arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disposti dopo sei ore di interrogatorio in procura a Sion.

L’assetto cautelare riflette la diversa valutazione del rischio: minore pericolo di fuga e interferenza probatoria rispetto a Jacques Moretti, pur restando intatte le ipotesi di reato colposo (omicidio plurimo, incendio, lesioni). La scelta arriva mentre gli inquirenti contestano la rimozione rapida di contenuti dai profili social legati al Constellation.

All’uscita, sorretta dal legale, Jessica si limita a scusarsi tra le lacrime e a ricordare le vittime. Per gli inquirenti, la misura domiciliare garantisce controllo e tracciamento, evitando la detenzione in presenza di un minore a carico. La difesa, con Yael Hayat, Nicola Meyer e Patrick Michod, ha accettato le garanzie richieste e promette il deposito formale entro 48 ore, ipotizzando un possibile riequilibrio delle restrizioni.

Le reazioni delle vittime e i passi delle altre procure

Gli avvocati delle famiglie, tra cui Sébastian Fanti e Romani Jordan, denunciano il ritardo negli arresti: prove potenzialmente compromesse, compresa la disattivazione di parti del sito e la rimozione di contenuti social legati al Constellation. Chiedono ascolto, risposte complete e accertamento delle responsabilità “dalla A alla Z”.

In Roma, la procura apre un fascicolo per omicidio e incendio colposi riguardo alle vittime italiane, delegando a Milano, Bologna e Genova le autopsie sulle salme rientrate. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sostiene la costituzione di parte civile dello Stato, alla luce dei sei cittadini italiani deceduti.

L’inchiesta si articola su più giurisdizioni: Svizzera competente per territorio, ma con il supporto di Francia e Belgio per i profili transnazionali. Al centro, la gestione delle prove digitali, i controlli omessi e le verifiche di sicurezza non svolte da anni. Le famiglie attendono riscontri su dinamica, vie di fuga, allarmi e responsabilità gestionali.

FAQ

  • Quante vittime italiane sono coinvolte?
    Sei cittadini italiani risultano deceduti nell’incendio di Crans-Montana.
  • Quali reati contestano gli inquirenti svizzeri?
    Ipotesi di omicidio plurimo colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose.
  • Perché si parla di prove digitali rimosse?
    Per la cancellazione di contenuti web e social connessi al Constellation nelle ore successive al rogo.
  • Cosa fa la Procura di Roma?
    Indaga per omicidio e incendio colposi, coordina autopsie tramite Milano, Bologna e Genova.
  • Chi rappresenta le famiglie delle vittime?
    Tra i legali figurano Sébastian Fanti e Romani Jordan, che chiedono pieno accertamento delle responsabilità.
  • Qual è la posizione del governo italiano?
    Antonio Tajani sostiene la costituzione di parte civile dello Stato italiano.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Ricostruzioni e dettagli provengono dalla copertura della procura di Sion e da articoli di testate nazionali, come riportato dalla stampa italiana (fonte giornalistica: quotidiani nazionali italiani).

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com