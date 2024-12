Jason Momoa svela il suo nuovo ruolo nel DC Universe senza Aquaman

Jason Momoa nel nuovo Dc Universe

Jason Momoa è pronto a un nuovo capitolo nel Dc Universe, segnando una notevole transizione dalla sua iconica interpretazione di Aquaman. Dopo aver ruolo dal 2016 al 2023 come re di Atlantide, l’attore ha deciso di abbandonare il tridente, chiudendo un’importante fase della sua carriera. Momoa, popolare per il suo carisma, ha ora l’opportunità di affrontare un personaggio del tutto differente, ampliando il suo ventaglio di ruoli nel vasto panorama supereroistico.

Il suo ingresso nel nuovo universo cinematografico, orchestrato da James Gunn e Peter Safran, avverrà con il film Supergirl: Woman of Tomorrow. Questo progetto segna l’inizio di una nuova era per il Dc Universe e Momoa ne sarà parte fondamentale, nonostante il cambiamento di direzione rispetto al suo precedente personaggio. La conferma della sua partecipazione è stata ufficializzata dallo stesso Momoa tramite un post sui social, un gesto che ha generato grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati di fumetti.

Con il suo talento e la sua presenza scenica, Momoa promette di portare una nuova energia al franchise. Sebbene non siano ancora definiti i dettagli della trama, è chiaro che l’attore continuerà a vivere nel mondo dei supereroi, affrontando questa nuova sfida con la stessa passione e dedizione che lo hanno portato al successo con Aquaman. La sua evoluzione all’interno del Dc Universe avrà sicuramente risvolti interessanti per i fan e per il futuro del franchise stesso.

Lobo: l’antieroe preferito di Momoa

Jason Momoa si prepara ad abbracciare un ruolo che ha sempre desiderato: l’antieroe Lobo. Questo personaggio, noto per il suo atteggiamento ribelle e il suo aspetto rozzo, ha particolarmente colpito l’attore, che ha condiviso la sua ammirazione per Lobo nel corso degli anni. In un’intervista rilasciata circa un anno fa a Fandango, Momoa aveva espresso chiaramente la sua passione per il personaggio. “Colleziono i fumetti e non faccio molto altro, ma è sempre stato il mio preferito. Se mi chiamano e mi chiedono di interpretarlo, per me è un c*zzo di sì”, aveva dichiarato, dimostrando il suo entusiasmo e il desiderio di portare Lobo sul grande schermo.

Nelle scorse ore, Momoa ha condiviso sui social un post riguardante la sua intervista, corredandolo con la frase “They called”, che funge da conferma della sua assunzione nel ruolo. Lobo, conosciuto come un cacciatore interplanetario, ha un aspetto distintivo e carattere selvaggio, rendendolo perfetto per un attore come Momoa, che incarna l’intensità e la physicalità necessarie per un simile personaggio. In precedenza, una versione live-action di Lobo era già apparsa nella serie Krypton nel 2018, interpretata da Emmett J. Scanlan, ma ora l’attore hawaiano porterà una nuova dimensione di questo iconico antieroe.

Il passaggio a Lobo offre a Momoa la possibilità di esplorare un personaggio complesso, scostandosi dal ruolo di supereroe tradizionale. Le sue caratteristiche, infatti, lo rendono un personaggio ambiguo dal quale gli spettatori possono aspettarsi non solo azione, ma anche una certa dose di umorismo e sarcasmo. Con la direzione artistica di James Gunn e Peter Safran, la reinterpretazione di Lobo da parte di Momoa è attesa con grande curiosità, mentre i fan sono entusiasti di questa nuova direzione creativa all’interno del Dc Universe.

Dettagli su Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow rappresenta un importante tassello nel rinnovato Dc Universe e si preannuncia come un film ricco di azione e profondità emotiva. La regia è affidata a Craig Gillespie, noto per il suo lavoro in produzioni di successo come Tonya e Cruella, mentre la sceneggiatura è scritta da Ana Nogueira, che ha già dimostrato il suo talento con opere come The Vampire Diaries. Con questo mix di talenti, le aspettative intorno al progetto sono elevate.

La trama del film ruoterà attorno a Kara Zor-El, la cugina di Superman, portando sul grande schermo le sue avventure e il suo viaggio per affermarsi come supereroina. Oltre a Momoa, nel cast troviamo Matthias Schoenaerts, che interpreterà il villain Krem, e Eve Ridley nel ruolo dell’alleata Ruthye Mary Knolle. Questi personaggi contribuiranno certamente a creare una dinamica avvincente, arricchendo la narrazione di tensioni e alleanze intriganti.

Pur non essendo stati rivelati dettagli specifici sul coinvolgimento di Lobo, il personaggio di Jason Momoa sembra destinato a interagire in modi sorprendenti con la trama principale. Il film, atteso nelle sale a partire da giugno 2026, inizierà le riprese il 13 gennaio, e i fan sono in fervente attesa di ulteriori novità. Con una produzione che promette di mescolare l’azione con elementi di umorismo e sviluppi narrativi complessi, Supergirl: Woman of Tomorrow potrebbe segnare una evoluzione significativa all’interno dell’universo cinematografico Dc, portando freschezza ed entusiasmo tra gli spettatori.