Jacques Moretti torna libero, decisione inaspettata: la norma svizzera che spiazza magistrati italiani e opinione pubblica

Ecco perché Jacques Moretti è stato liberato: cosa prevede la legge svizzera

La scarcerazione e la cauzione record

La liberazione di Jacques Moretti, in cella dal 9 gennaio per la strage di Capodanno a Crans-Montana, è stata possibile dopo il versamento di una cauzione di 200.000 franchi svizzeri, circa 215.000 euro. Secondo gli atti, a depositare la somma sul conto della procura competente sarebbe stato un amico stretto dell’imputato, elemento ritenuto decisivo nel calcolo del rischio di fuga.

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha stabilito che l’importo, unito alle restrizioni imposte, è sufficiente a garantire la presenza dell’uomo sul territorio elvetico. Le autorità hanno spiegato che la nuova valutazione del pericolo di fuga ha ridimensionato la necessità della carcerazione preventiva, ritenuta misura eccezionale nel sistema elvetico.

La notizia ha sollevato polemiche feroci in Italia e in Svizzera, con accuse di eccessiva “mitezza” verso un imputato coinvolto in un fatto di sangue. Nonostante ciò, per i magistrati svizzeri la combinazione tra garanzia finanziaria e vincoli personali scongiura il rischio che Moretti faccia perdere le proprie tracce.

Come funziona il sistema cautelare svizzero

Nel diritto elvetico la carcerazione preventiva è considerata extrema ratio, ammessa solo in presenza di un rischio concreto e attuale di fuga, collusione o recidiva. I giudici sono obbligati a verificare periodicamente se esistano alternative meno afflittive, come la liberazione dietro garanzia finanziaria o altre misure sostitutive.

La cauzione in Svizzera non è una “scappatoia”, ma uno strumento processuale previsto dal codice di procedura penale per bilanciare sicurezza collettiva e presunzione di innocenza. Il giudice analizza l’entità del danno, la situazione economica dell’imputato e il rapporto con chi versa il denaro, così da rendere la perdita della somma realmente dissuasiva.

Una volta fissata la garanzia, l’indagato può tornare in libertà, ma resta soggetto a controlli stretti e all’obbligo di partecipare a ogni atto d’indagine o udienza. In caso di fuga o violazione grave delle condizioni, la cauzione viene confiscata e può essere disposta nuovamente la detenzione preventiva.

Divieti, obblighi e reazioni politiche

La scarcerazione non è sinonimo di libertà piena: a Jacques Moretti è vietato lasciare il territorio elvetico, deve depositare tutti i documenti d’identità e presentarsi ogni giorno in un posto di polizia. Non è stato imposto il braccialetto elettronico, giudicato non necessario alla luce della nuova valutazione del rischio. Le autorità hanno sottolineato che ogni violazione comporterebbe misure immediate e più severe.

Il ruolo dell’amico che ha pagato la cauzione è centrale: il legame personale rende la perdita dei 200.000 franchi particolarmente credibile come deterrente. Il denaro è stato accreditato direttamente sul conto della procura, che lo custodirà fino alla fine del procedimento, salvo revoca per inadempienze.

In Italia la decisione ha provocato una reazione dura, soprattutto sul piano politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che chiederà chiarimenti formali alle autorità svizzere, contestando una scelta percepita come troppo permissiva verso un imputato di una strage che ha colpito cittadini italiani.

