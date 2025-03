Ivana Mrazova a Pechino Express e il tamilok: scopri questa deliziosa specialità filippina

## La prova culinaria di Ivana Mrazova a Pechino Express

Durante la prima puntata di Pechino Express 2025, l’esperienza di Ivana Mrazova si è rivelata particolarmente complicata. La modella, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, si è trovata di fronte a una prova culinaria che ha messo a dura prova le sue capacità. Quando le è stato presentato un piatto di tamilok, un mollusco considerato una specialità nelle Filippine, ha mostrato segni immediati di disagio. Ivana, visibilmente turbata, ha subito provato a inghiottirlo, ma le reazioni del suo corpo raccontavano una storia diversa. Malgrado i continui incitamenti della sua compagna di avventura, Giaele De Donà, i conati di vomito non si sono fatti attendere. La situazione è stata estremamente imbarazzante e ha rappresentato un punto critico nel suo percorso durante il programma.

## I problemi di Ivana con il tamilok

La situazione di Ivana Mrazova durante il tentativo di consumare il tamilok a Pechino Express è stata drammatica e senza precedenti. Nonostante l’incoraggiamento di Giaele De Donà, che cercava di spronarla a perseverare con frasi come “Non mollare, vomita dopo averlo mangiato”, Ivana ha manifestato un nodo in gola insuperabile di fronte al mollusco. I suoi ripetuti atti di vomito sono stati accompagnati da descrizioni decisamente vivide e poco lusinghiere: “Erano dei vermi, che puzzavano di mer*a, pieni di occhi, non so che cos’era.” Questa reazione esprime chiaramente il livello di repulsione che il piatto ha suscitato in lei.

Il malessere fisico di Ivana non si è fermato al solo tamilok. Nella successiva prova, ha subito un’ulteriore crisi al giardino di una residente locale dopo aver assaporato dei cetrioli di mare piccantissimi. La reazione della donna è stata un misto di sorpresa e disapprovazione, evidenziando quanto possa essere difficile affrontare sapori ed esperienze gastronomiche insolite durante un’avventura come questa. Questo episodio ha messo in evidenza non solo le differenze culturali nel cibo, ma anche l’intensità delle sfide culinarie presenti nel programma.

## Cos’è il tamilok, la specialità delle Filippine

Il tamilok, noto anche come “verme del legno”, rappresenta una vera e propria specialità gastronomica delle Filippine, spesso servita durante occasioni festive o come prelibatezza locale. Questo mollusco di acqua salata, privo di guscio, è tradizionalmente consumato crudo, spesso accompagnato da aceto di cocco, spezie e talvolta sale; una combinazione che esalta il suo sapore caratteristico. In passato, il tamilok era conosciuto anche come verme di nave a causa della sua reputazione di “nemico” delle imbarcazioni, dato che si nutriva di legno e devastava gli scafi. Nonostante la sua creazione culinaria possa sembrare insolita, per molti gourmand è considerata una vera delizia, avente un gusto che ricorda l’ostrica, sebbene con una consistenza differente e un sapore marino più intenso.

Dopo il reperimento, il tamilok viene generalmente mangiato fresco e la sua preparazione richiede una certa abilità. Non essendo un alimento di consumo quotidiano, il tamilok non è ampiamente diffuso e gode di una certa rarità, rendendolo un piatto ricercato tra i visitatori delle Filippine. Per gli appassionati di esperienze gastronomiche insolite, il tamilok rappresenta un raggio di avventura culinaria, ma come dimostra l’esperienza di Ivana, non è un gusto facilmente digeribile da tutti.