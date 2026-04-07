Home / SOCIAL MEDIA / Italia introduce nuove regole trasparenti sulle recensioni online di alberghi e ristoranti

Nuove regole sulle recensioni online per hotel e ristoranti in Italia

Dal 7 aprile entrano in vigore in tutta Italia le nuove norme sulle recensioni online nel settore di alberghi e ristoranti, previste dalla legge 34/2026 (Ddl Pmi).

Le regole stabiliscono chi può recensire, entro quando e a quali condizioni, per garantire maggiore trasparenza a consumatori e imprese.

Le disposizioni, tuttavia, diventeranno pienamente operative solo dopo l’adozione delle linee guida da parte di Antitrust e Agcom, sentiti Garante Privacy, Mimit e Ministero del Turismo, chiamati a definire gli standard applicativi per piattaforme digitali e operatori del comparto.

In sintesi:

Recensioni valide solo da clienti reali e pubblicate entro 30 giorni dal servizio.

Divieto di recensioni in cambio di sconti, vantaggi o altre utilità economiche.

Le recensioni decadono dopo 2 anni per mancanza di attualità.

Hotel e ristoranti possono contestare i contenuti ritenuti illeciti sulle piattaforme.

Cosa cambia concretamente per utenti, hotel e ristoranti

La legge 34/2026 introduce un principio chiave: una recensione è valida solo se scritta da chi ha effettivamente usufruito del servizio o acquistato il prodotto, e pubblicata entro 30 giorni dall’esperienza.

Il commento dovrà contenere riferimenti coerenti con la reale esperienza e con le caratteristiche della struttura o del servizio recensito, riducendo lo spazio per giudizi generici o manipolati.

Viene inoltre esclusa la liceità delle recensioni collegate a sconti, vantaggi o altre utilità offerte dal soggetto recensito o da intermediari: un punto centrale contro le cosiddette “recensioni incentivate”.

La legge presume autentiche le recensioni corredate da prove di documentazione fiscale, come scontrini o fatture digitali, rafforzando la tracciabilità.

Le recensioni pubblicate online cessano di essere considerate lecite dopo due anni, per “significativa mancanza di attualità”, così da evitare che giudizi vecchi condizionino eccessivamente la reputazione attuale di hotel e ristoranti.

Le strutture potranno segnalare alle piattaforme le recensioni non conformi, utilizzando i canali dedicati di contestazione dei contenuti ritenuti illeciti, con un possibile impatto diretto sugli algoritmi di ranking e affidabilità dei portali.

Impatto futuro su piattaforme, mercato turistico e diritti digitali

Perché il nuovo quadro normativo diventi pienamente operativo, l’Antitrust dovrà adottare, d’intesa con Agcom e le altre autorità coinvolte, specifiche linee guida che orientino piattaforme, catene alberghiere e ristorazione nell’adeguamento dei propri sistemi di raccolta e gestione delle recensioni.

Secondo Assoutenti e il suo presidente Gabriele Melluso, si tratta di una svolta destinata a incidere sul funzionamento del mercato digitale: “Quando le recensioni vengono gestite in modo non trasparente o, peggio, risultano idonee a indurre in errore i consumatori, si altera il corretto funzionamento del mercato e si mina la libertà di scelta degli utenti”.

Nel medio periodo, la riforma potrebbe diventare un modello anche per altri comparti del commercio elettronico, rafforzando la tutela dei diritti digitali dei consumatori e spingendo le piattaforme a sviluppare sistemi avanzati di verifica, moderazione e tracciamento delle recensioni, con riflessi diretti su Google, portali di prenotazione e app di consegna.

FAQ

Da quando si applicano le nuove regole sulle recensioni online?

Le nuove disposizioni entrano formalmente in vigore il 7 aprile 2026, ma saranno pienamente operative solo dopo l’adozione delle linee guida ufficiali da parte delle autorità competenti.

Quanto tempo ho per lasciare una recensione valida su hotel o ristorante?

La recensione è considerata valida se pubblicata entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall’acquisto del prodotto, salvo diverse indicazioni operative nelle future linee guida applicative.

Posso ricevere sconti o omaggi in cambio di una recensione positiva?

No, la normativa vieta espressamente recensioni collegate a sconti, vantaggi o altre utilità offerte dal soggetto recensito o da intermediari, per evitare condizionamenti.

Le strutture possono chiedere la rimozione di recensioni false o non conformi?

Sì, alberghi e ristoranti possono segnalare alle piattaforme le recensioni ritenute illecite, utilizzando i canali ufficiali messi a disposizione per contestare contenuti non conformi alla legge.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento normativo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.