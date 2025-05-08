Home / INTERNET / Italia e innovazione tecnologica nel Global Innosystem Index 2025: analisi e prospettive future

Il posizionamento dell’Italia nel Global Innosystem Index 2025

Il posizionamento dell’Italia nel Global Innosystem Index 2025 evidenzia una situazione di ritardo rispetto ai principali paesi leader nell’innovazione globale. L’ultimo rapporto stilato da TEHA Group assegna all’Italia il 30° posto su 47 nazioni analizzate, una flessione di due posizioni rispetto all’edizione precedente. Questo indice considera parametri chiave quali gli investimenti in ricerca e sviluppo, la spesa per l’istruzione, la qualità del capitale umano, la presenza e il valore delle startup, nonché l’efficacia dell’export tecnologico e manifatturiero. In tale contesto, nazioni come Israele, Singapore e Regno Unito si confermano in cima alla classifica, confermando un divario consistente con il nostro Paese.

Le cause principali del posizionamento italiano sono riconducibili a una carenza sistemica negli investimenti destinati al sistema educativo e alla ricerca. L’Italia si posiziona al 34° posto per la percentuale di popolazione con istruzione terziaria e al 41° per la presenza di sviluppatori software, due indicatori critici che limitano fortemente la capacità innovativa complessiva. Questi dati evidenziano una difficoltà nel generare e valorizzare capitale umano adeguatamente preparato per le sfide tecnologiche attuali e future.

Nonostante ciò, permangono elementi di rilievo. La qualità della ricerca scientifica italiana rimane elevata, come dimostrano la presenza sul territorio di due dei dieci supercomputer più potenti al mondo. Inoltre, l’Italia mantiene una posizione solida nell’export manifatturiero, con un saldo commerciale positivo che la inserisce nella top ten mondiale per efficacia dell’ecosistema innovativo, un dato che testimonia una base tecnologica industriale avanzata e competitiva a livello internazionale.

Punti di forza e debolezze del sistema innovativo italiano

L’ecosistema dell’innovazione in Italia presenta un profilo complesso, caratterizzato da evidenti punti di forza ma contraddistinto anche da criticità strutturali che ne limitano il pieno sviluppo. Tra gli aspetti positivi, spicca la qualità elevata della ricerca scientifica nazionale, sostenuta dalla presenza di infrastrutture tecnologiche d’eccellenza, come due supercomputer tra i più potenti a livello globale, che rappresentano un asset fondamentale per la competitività scientifica e tecnologica futura.

Tuttavia, le debolezze emergono nella dimensione dell’investimento umano e finanziario. L’Italia soffre di una ridotta quota di cittadini con istruzione terziaria, una lacuna significativa considerando la crescente domanda di competenze avanzate nel settore digitale e tecnologico. La scarsità di sviluppatori software, elemento cruciale per l’innovazione digitale, posiziona inoltre il paese in una posizione di netto svantaggio rispetto alle economie più dinamiche del panorama globale.

Un altro fattore critico riguarda la limitata capacità di attrarre e trattenere talenti, aggravata da un sistema di incentivi e di supporto all’innovazione ancora frammentato e caratterizzato da una burocrazia complessa. Ciò si ripercuote negativamente sul numero e sulla qualità delle startup, nonché sul valore complessivo generato dall’ecosistema innovativo, settore nel quale l’Italia non riesce ancora a esprimere tutto il suo potenziale.

Nonostante queste difficoltà, il settore manifatturiero italiano continua a rappresentare un volano importante per l’economia dell’innovazione, segnando un export tecnologicamente avanzato e un saldo commerciale positivo che conferma la capacità del Paese di competere su mercati internazionali evoluti. Questo elemento costituisce una base solida su cui costruire strategie di sviluppo più integrate e mirate ad accelerare la crescita innovativa complessiva.

Strategie e proposte per rilanciare l’innovazione nazionale

Per rilanciare l’innovazione nazionale, è necessario adottare un approccio coordinato e sistemico, volto a colmare le lacune strutturali che frenano la crescita tecnologica e la competitività internazionale dell’Italia. In primo luogo, è imprescindibile incrementare in modo significativo gli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo, garantendo una stabilità legislativa e fiscale che favorisca la programmazione a medio-lungo termine. Parallelamente, la riforma del sistema educativo deve diventare una priorità: l’introduzione obbligatoria del coding e delle materie STEM sin dai primi anni scolastici rappresenta una leva fondamentale per alimentare il capitale umano qualificato necessario al tessuto produttivo.

Un’altra misura strategica riguarda l’attrazione e la valorizzazione dei talenti internazionali attraverso un sistema di incentivi mirato, che preveda semplificazioni burocratiche e pacchetti dedicati per ricercatori e professionisti altamente qualificati. Al contempo, è urgente facilitare la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese per accelerare il trasferimento tecnologico e aumentare la nascita di startup innovative, supportando queste ultime con procedure snelle e accesso agevolato ai finanziamenti.

TEHA Group ha individuato otto azioni chiave che, se implementate in modo coerente e integrato, potrebbero cambiare radicalmente il posizionamento italiano nel prossimo futuro. Tra queste, spiccano la semplificazione normativa per la ricerca sperimentale, il rafforzamento degli incentivi fiscali per la R&D e la creazione di un clima più favorevole agli investimenti esteri nel settore tecnologico, strumenti indispensabili per stimolare un circuito virtuoso di investimento e innovazione.

Il miglioramento dell’ecosistema innovativo passa anche da una snellimento della burocrazia che grava sulle startup e da un’efficace promozione delle competenze digitali a livello nazionale, in modo da trasformare l’Italia in un hub attrattivo per imprese e talenti, in grado di competere ad armi pari nel contesto globale dell’innovazione.