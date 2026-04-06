Home / SOCIAL MEDIA / Irlanda impone nuova stretta sui social per minori di 16 anni e cambia le regole in Europa

Irlanda testa un portafoglio digitale per limitare i social agli under 16

Il governo dell’Irlanda sta sperimentando un portafoglio digitale pubblico per verificare in modo sicuro l’età degli utenti online, in particolare sui social network, con l’obiettivo di vietare o limitare l’accesso agli under 16. Il progetto, operativo nel quadro del piano Digital Ireland, viene testato nel Paese che ospita le sedi europee di colossi come Meta e TikTok. La novità nasce ora per rispondere all’urgenza di proteggere i minori dai rischi della rete, ma punta a diventare un modello tecnico e normativo replicabile in altri Stati membri, inclusa l’Italia, dove il tema della sicurezza online dei minori e della verifica dell’età è sempre più centrale nel dibattito politico e regolatorio.

In sintesi:

Portafoglio digitale governativo per verificare l’età senza condividere documenti con i social.

Risposta binaria “sì/no” all’accesso, in linea con GDPR e minimizzazione dei dati.

Sperimentazione collegata al piano Digital Ireland e al Codice di sicurezza online.

Modello osservato da altri Paesi UE per future restrizioni ai minori.

Come funziona il portafoglio digitale irlandese e perché interessa l’Europa

Il sistema si basa su un’app governativa in cui i cittadini possono archiviare documenti ufficiali: certificato di nascita, patente, tessera sanitaria e altre identità riconosciute dallo Stato.

Quando un utente tenta di accedere a una piattaforma social che prevede il limite dei 16 anni, la piattaforma interroga il portafoglio digitale chiedendo solo la conferma dell’età minima.

L’app risponde con un semplice esito binario – *“sì, ha almeno 16 anni”* oppure *“no, non li ha”* – senza trasferire copie dei documenti o dati sensibili.

Non vengono comunicati nome, data di nascita, indirizzo o altre informazioni personali: si applica rigorosamente il principio di “minimizzazione dei dati” previsto dal GDPR europeo.

Il ministro del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione irlandese ha spiegato che la soluzione servirà a rendere operativi i requisiti di verifica dell’età del piano Digital Ireland e del nuovo Codice di sicurezza online, che impone alle piattaforme designate misure tecniche specifiche per proteggere bambini e giovani.

L’Irlanda, che ospita gli headquarter europei delle principali Big Tech, è di fatto un laboratorio regolatorio per l’intera Unione europea: un’adozione su larga scala di questo modello potrebbe diventare standard di riferimento per le politiche digitali rivolte ai minori.

Implicazioni future per social, minori e regolazione in Italia e UE

Se la sperimentazione irlandese avrà esito positivo, Bruxelles e i singoli Stati membri potrebbero adottare soluzioni analoghe per rendere effettivi i divieti di accesso ai social per gli under 16, oggi spesso solo formali e facilmente aggirabili.

Per l’Italia, dove il dibattito sui social vietati agli under 16 è in crescita, un portafoglio digitale pubblico potrebbe rappresentare un compromesso tra tutela dei minori e difesa della privacy, evitando la consegna di documenti a piattaforme private.

Restano aperte questioni cruciali: interoperabilità tra sistemi nazionali, costi di implementazione, responsabilità delle aziende tech in caso di mancati controlli e definizione di limiti d’età differenziati per tipologia di contenuti e servizi.

Nel medio periodo, la scelta irlandese potrebbe accelerare la convergenza tra regolazione sui minori, disciplina dei dati personali e strategie di compliance delle Big Tech, spingendo verso un ecosistema digitale europeo più sicuro ma anche più strutturato nei meccanismi di identificazione degli utenti.

FAQ

Come funziona la verifica dell’età con il portafoglio digitale irlandese?

Funziona tramite un’app statale che conserva i documenti e risponde ai social solo con un esito binario “sufficientemente maggiorenne/sotto soglia”, senza condividere dati personali completi.

Il sistema irlandese è conforme al GDPR europeo sulla privacy?

Sì, perché applica il principio di minimizzazione dei dati: non trasferisce documenti, ma soltanto l’informazione essenziale sull’età, riducendo al minimo il trattamento di dati personali.

Questo modello potrebbe essere adottato anche in Italia sui social per minori?

Sì, il modello è tecnicamente replicabile. Servirebbero però una base legislativa chiara, un portafoglio digitale nazionale maturo e accordi operativi con le piattaforme social.

Le piattaforme come Meta e TikTok sarebbero obbligate a usare il sistema?

Probabilmente sì, se designate dalla normativa nazionale o europea. Dovrebbero integrare l’interfaccia di verifica dell’età nei propri processi di registrazione e accesso degli utenti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.