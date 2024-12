iPhone e iOS 19, scopri quali modelli riceveranno l’aggiornamento e le novità da non perdere.

iPhone compatibili con iOS 19

Secondo informazioni di IPhoneSoft, noto per la sua attendibilità in ambito Apple, i modelli di iPhone idonei all’aggiornamento a iOS 19 saranno tutti quelli che hanno ricevuto l’aggiornamento a iOS 18. Questa notizia è particolarmente rilevante per i possessori di iPhone XS e iPhone XR, che, nonostante l’età di sette anni, non saranno esclusi da questa nuova fase di aggiornamenti.

Apple ha instaurato un impegno a lungo termine, promettendo almeno cinque anni di supporto software. Sebbene non sia inusuale che alcuni dispositivi più datati non ricevano funzionalità avanzate, la sicurezza continuerà ad essere una priorità, garantendo agli utenti un uso sicuro dei loro dispositivi.

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2a generazione)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

Novità e attese per l’aggiornamento

Le aspettative per iOS 19 sembrano indirizzarsi verso un passo più misurato nell’introduzione di nuove funzionalità. Secondo quanto emerso, Apple potrebbe optare per un approccio graduale, simile a quanto già visto con iOS 18. L’implementazione di innovazioni come l’integrazione di ChatGPT in Siri ha richiesto del tempo, evidenziando la strategia del colosso di Cupertino di focalizzarsi su miglioramenti a lungo termine piuttosto che su rilasci repentini.

I dettagli sulle novità sono ancora in fase di definizione, ma si prevede che iOS 19 possa includere ottimizzazioni nell’esperienza utente e aggiornamenti di sicurezza, mantenendo gli utenti aggiornati senza stravolgere il sistema operativo. Nonostante le voci su un possibile ampio rilascio di nuove funzionalità, resta da vedere quali saranno effettivamente implementate e in che tempistiche, in un contesto dove la stabilità e la sicurezza continuano a essere prioritari per Apple.

Durata del supporto software e differenze tra iPhone e iPad

Apple ha da sempre mantenuto un impegno significativo nel garantire il supporto software per i propri dispositivi. Attualmente, la promessa di cinque anni di aggiornamenti è un chiaro indicatore della volontà dell’azienda di prolungare la vita utile dei suoi prodotti. Tuttavia, è interessante notare le differenze tra iPhone e iPad in questo contesto, specialmente riguardo agli aggiornamenti del sistema operativo.

Mentre i modelli di iPhone sono generalmente supportati più a lungo e ricevono aggiornamenti più frequenti, gli iPad hanno una politica di aggiornamento diversa. Per accedere a iPadOS 19, per esempio, sarà necessario avere almeno un chip A12 Bionic. Questo significa che alcuni modelli di iPad più datati rimarranno esclusi, evidenziando una disparità interessante nella strategia di aggiornamento tra i due tipi di dispositivo.

Inoltre, per iPhone, il supporto software non si limita solo a mantenere i dispositivi aggiornati. Esso include anche la sicurezza, che rappresenta una priorità non negoziabile. Apple ha dimostrato di voler mantenere i propri utenti al sicuro, anche se ciò significa che alcune funzionalità più innovative potrebbero non arrivare sui modelli più vecchi.