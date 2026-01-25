iPhone 17e sorprende gli analisti: indiscrezioni sulla crisi delle memorie svelano possibili scossoni di prezzo

iPhone 17e dovrà fare i conti con la crisi delle memorie? Ecco i primi rumor sul prezzo

Strategia memoria e forniture

Per il nuovo smartphone entry-level, **Apple** avrebbe blindato in anticipo le forniture di memorie **NAND** e **DRAM**, mettendosi al riparo dall’attuale crisi del settore e contenendo il rischio di rincari improvvisi. L’ottimizzazione della catena logistica consente al gruppo di **Cupertino** di pianificare i volumi produttivi senza dipendere dai picchi di prezzo dei chip.

Un ruolo chiave lo gioca il modem proprietario **C1 5G**, già visto sul precedente modello, che riduce la dipendenza da fornitori esterni e incide in modo diretto sul costo industriale del dispositivo. Questa integrazione verticale consente margini di manovra più ampi sul prezzo finale.

La combinazione tra contratti pluriennali per le memorie e componenti interni sviluppati in casa è il fulcro della strategia con cui **Apple** punta a mantenere stabile il listino anche nel pieno della turbolenza che sta interessando il mercato dei semiconduttori.

Display, chip e compromessi tecnici

Il dispositivo dovrebbe adottare il chip **A19**, con configurazione leggermente depotenziata rispetto a quella destinata ai modelli di fascia alta, così da bilanciare prestazioni e costi. In ambito quotidiano, le performance resterebbero comunque in linea con quanto ci si aspetta da un modello recente della gamma.

Un altro passo in avanti atteso è l’eliminazione del notch a favore della **Dynamic Island**, allineando il design agli altri iPhone pur mantenendo un posizionamento “budget”. Il pannello scelto sarebbe un **LTPS OLED** senza **Pro Motion**, per contenere i costi di produzione e preservare l’autonomia.

La fornitura del display dovrebbe arrivare da **BOE**, soluzione economicamente più competitiva rispetto ai pannelli di **Samsung** o **LG**. Questo compromesso tecnico consente di offrire un OLED moderno a un prezzo potenzialmente invariato, accettando qualche rinuncia sulle funzioni più avanzate del refresh adattivo.

Prezzo atteso e posizionamento sul mercato

Le indiscrezioni convergono su un listino europeo allineato al modello precedente: 729 euro per la variante da 128 GB, in assenza di impatti diretti dalla crisi delle memorie sui costi vivi di produzione. Per **Apple**, mantenere la stessa soglia di ingresso rafforza la percezione di stabilità nella gamma.

Nello scenario più probabile, la dinamica commerciale ripeterebbe quanto già visto con **iPhone 16e**: dopo le prime settimane, il prezzo reale sul canale retail e online potrebbe scendere rapidamente verso quota 600 euro, grazie a sconti e promo degli store partner.

In questo modo il nuovo modello diventerebbe il punto di accesso privilegiato all’ecosistema **iOS**, con un rapporto dotazione/prezzo più competitivo rispetto ai top di gamma. Per il pubblico che cerca un iPhone recente senza superare i 700 euro, l’entry-level potrebbe imporsi come riferimento naturale della lineup.

FAQ

D: La crisi delle memorie farà aumentare il prezzo?

R: I rumor indicano che **Apple** ha già assicurato le forniture di **NAND** e **DRAM**, evitando rincari diretti sul listino.

D: Qual è il prezzo di lancio previsto?

R: Le indiscrezioni parlano di 729 euro per la versione da 128 GB, in linea con il precedente **iPhone 16e**.

D: Il prezzo calerà dopo l’uscita?

R: Sulla base del comportamento del 16e, è plausibile un assestamento attorno ai 600 euro nei mesi successivi al debutto.

D: Che processore utilizzerà?

R: È atteso un chip **A19** in versione leggermente depotenziata rispetto a quello dei modelli top di gamma.

D: Il notch scomparirà davvero?

R: Le fonti indicano il passaggio definitivo alla **Dynamic Island**, abbandonando il notch tradizionale.

D: Il display avrà Pro Motion?

R: No, si parla di un pannello **LTPS OLED** a refresh standard, senza tecnologia Pro Motion.

D: Chi fornirà i display?

R: Secondo i leak, la fornitura principale dovrebbe arrivare da **BOE**, con condizioni economiche più vantaggiose.

D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento?

R: Le informazioni qui sintetizzate riprendono e rielaborano i rumor riportati dalla testata specializzata **HDblog**, nota per la copertura del mondo **Apple** e smartphone.