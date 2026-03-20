Home / APPLE / iPhone 17 Pro Caviar in oro 24 carati: nuova esclusiva collezione Spirit of UAE

iPhone 17 di lusso Caviar: cosa sono, quanto costano, perché fanno notizia

Caviar, brand russo di lusso con sede a Dubai, ha presentato la nuova collezione Spirit of UAE, basata su iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max placcati in oro 24 carati. Lanciati negli Emirati Arabi nel 2026, questi modelli celebrano identità nazionale e leadership politica locale, trasformando gli iPhone in oggetti da investimento e status symbol per collezionisti globali ad alto reddito.

Al centro del design, il ritratto dello sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, circondato da elementi architettonici e cromatici ispirati alla bandiera degli Emirati.

La collezione include anche la variante Dubai, leggermente più sobria nei toni ma altrettanto opulenta nei materiali, con prezzi che partono da oltre 9.000 euro, posizionando questi dispositivi nella fascia ultra-nicchia del mercato tech di lusso.

In sintesi:

Nuova collezione Caviar “Spirit of UAE” su iPhone 17 Pro e Pro Max in oro 24 carati.

Ritratto dello sceicco Mohamed bin Zayed con simboli nazionali e architetture iconiche emiratine.

Versione parallela “Dubai” con skyline 3D e scocca in titanio dal prezzo da 9.100 euro.

Modelli ultra-lusso destinati a collezionisti e mercato premium del Medio Oriente.

Design, materiali e prezzi delle edizioni Spirit of UAE e Dubai

La collezione Spirit of UAE è dominata dal ritratto dello sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, raffigurato mentre regge la mappa degli Emirati Arabi Uniti. Secondo Caviar, l’immagine simboleggia “cura, responsabilità e legame con il popolo”, riprendendo una foto divenuta virale sui social locali.

Attorno al ritratto compaiono rilievi ispirati ai principali monumenti di Abu Dhabi e Dubai, integrati con i colori della bandiera nazionale. L’intera scocca è caratterizzata da una elaborata doppia placcatura in oro 24 carati, con incisioni e dettagli rifiniti a mano dagli artigiani del brand.

Gli iPhone 17 Pro Spirit of UAE partono da circa 9.900 euro, con sovrapprezzi fino a 1.400 euro in base a taglio di memoria (da 256 GB a 2 TB) e variante Pro Max. Si tratta di tirature limitate, destinate a un pubblico collezionistico e a clienti HNWI del Golfo e dell’Asia.

Accanto a Spirit of UAE, Caviar propone il modello Dubai, pensato per chi cerca una estetica leggermente meno carica ma sempre ultra-premium. La scocca mostra uno skyline tridimensionale con il Burj Khalifa e altri grattacieli simbolo della città, rivestiti in oro 24 carati.

Il corpo principale del dispositivo è in titanio, scelta che combina resistenza meccanica e percezione di lusso industriale, mantenendo al contempo il profilo di uno smartphone utilizzabile quotidianamente.

Gli iPhone 17 Pro Dubai partono da circa 9.100 euro, collocandosi appena sotto la soglia psicologica dei 10.000 euro ma restando, nei fatti, prodotti da vetrina più che strumenti consumer tradizionali.

Un mercato di nicchia che racconta il nuovo lusso tech globale

Queste edizioni speciali di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max mostrano come il segmento tech di lusso stia diventando sempre più identitario e territoriale, soprattutto in Medio Oriente.

Caviar sfrutta l’iconicità dell’iPhone per trasformarlo in un medium narrativo: da semplice device a manifesto visivo di potere, appartenenza nazionale e capacità di spesa.

La forte personalizzazione, unita a tirature limitate e materiali preziosi, rende probabile un interesse non solo dei collezionisti locali, ma anche di investitori in oggetti rari, alimentando un mercato secondario dove questi modelli potrebbero rivalutarsi nel tempo, soprattutto se legati a figure politiche centrali come lo sceicco Mohamed bin Zayed.

FAQ

Quanto costano gli iPhone 17 Pro Caviar Spirit of UAE?

Il prezzo degli iPhone 17 Pro Spirit of UAE parte da circa 9.900 euro, con incrementi fino a 1.400 euro per versione Pro Max e memoria superiore.

Quanto costa il modello iPhone 17 Pro Dubai di Caviar?

Il modello Dubai parte da circa 9.100 euro, rimanendo leggermente sotto i 10.000 euro a seconda di configurazione e memoria interna.

I modelli Caviar Spirit of UAE sono in oro massiccio?

No, sono in titanio o metalli strutturali con doppia placcatura in oro 24 carati sui dettagli esterni, per coniugare resistenza e estetica di lusso.

Quanti tagli di memoria sono disponibili per questi iPhone 17 Caviar?

Gli iPhone 17 Pro Caviar partono da 256 GB e arrivano fino a 2 TB, con sovrapprezzi progressivi al crescere della capacità di archiviazione.

Qual è la fonte delle informazioni su questi iPhone di lusso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.