iPhone 17 novità e rumors: Tutto ciò che sappiamo finora

Data di rilascio e prezzo dell’iPhone 17 Air

La presentazione dell’iPhone 17 Air è attesa nel settembre 2025, seguendo un trend consolidato negli ultimi anni da parte di Apple. È probabile che la data di lancio avvenga nella prima metà del mese, ma attendiamo ulteriori dettagli. Per quanto riguarda il prezzo, è prematuro fare previsioni definitive, tuttavia, considerando i modelli precedenti, possiamo osservare che l’iPhone 16 ha un costo di partenza di 9 presso il negozio ufficiale di Apple, mentre l’iPhone 16 Plus parte da 9 per il modello da 128GB. Alcuni rumors ipotizzano che l’iPhone 17 Air potrebbe sostituire il modello Plus con prezzi simili.

Nonostante l’analista Ming-Chi Kuo anticipi l’assenza di un nuovo modello Plus l’anno prossimo, egli ha anche chiarito che l’iPhone 17 Air non ha l’obiettivo di rimpiazzarlo. La priorità dell’iPhone 17 Air sarà il design e il form factor, piuttosto che le specifiche hardware come processore o fotocamera. Altre voci indicano che il costo dell’iPhone 17 Air potrebbe superare addirittura quello del Pro Max, che inizia a ,199; tuttavia, raggiungere una fascia di prezzo così alta potrebbe risultare sfidante se le eventuali caratteristiche dell’iPhone 17 Air verranno confermate.

Design e dimensioni dell’iPhone 17 Air

Il design dell’iPhone 17 Air si preannuncia come una delle caratteristiche più sorprendenti del nuovo modello. Secondo quanto riportato da The Information tramite MacRumors, i prototipi misurano tra i 5 e i 6 mm di spessore, rendendolo il dispositivo più sottile mai realizzato da Apple. In confronto, i modelli attuali come l’iPhone 16 e 16 Pro hanno uno spessore di 7.8 mm. Tuttavia, questa scelta di design potrebbe comportare delle limitazioni in termini di hardware.

Con un profilo così snello, lo spazio per l’hardware diventa una questione critica. Si stima infatti che la batteria prevista per l’iPhone 17 Air sia già spessa 6 mm, il che rappresenta una sfida per raggiungere l’obiettivo di un dispositivo più sottile. Senza un’adeguata soluzione ingegneristica, il nuovo iPhone potrebbe risultare poco più sottile rispetto all’iPhone 6, che misura 6.9 mm. Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, si prevede che l’iPhone 17 Air avrà un display compreso tra 6.1 e 6.7 pollici, con analisti che ipotizzano una misura vicina ai 6.6 pollici.

In aggiunta, il dispositivo dovrebbe presentare un telaio in lega di alluminio e titanio, a seconda delle fonti, il che potrebbe migliorare sia l’estetica che la robustezza del prodotto finale. Questa attenzione al design potrebbe rendere l’iPhone 17 Air un’opzione attraente per coloro che cercano non solo prestazioni, ma anche un’estetica curata.

Nuove funzionalità dell’iPhone 17 Air

Le nuove funzionalità dell’iPhone 17 Air potrebbero essere limitate a causa del suo design sottile, il quale influisce sulle opzioni hardware disponibili. Secondo rapporti recenti, prevista è una batteria ridotta rispetto ai modelli precedenti, suggerendo una possibile diminuzione dell’autonomia. Le specifiche esatte riguardanti l’adeguamento della durata della batteria non sono ancora disponibili.

Inoltre, le attuali versioni del prototipo dell’iPhone 17 Air si caratterizzano per la presenza di un solo altoparlante, posizionato vicino all’orecchio, una scelta apparentemente necessaria per mantenere il profilo snello, rispetto ai due altoparlanti comunemente utilizzati nei modelli precedenti.

Un’altra modifica rilevante riguarda la fotocamera, che potrebbe ridursi a un’unica opzione centrale sul retro. Non ci saranno obiettivi ultra grandangolari o teleobiettivi; si prevede però una fotocamera principale da 48 megapixel. Tuttavia, il modello potrà contare su un miglioramento nella fotocamera frontale, prevista a 24 megapixel, un incremento significativo rispetto ai modelli attuali.

Riguardo alle tecnologie di visualizzazione, l’iPhone 17 Air potrebbe includere un display con un refresh rate di 120Hz, similmente al modello Pro della serie 16, offrendo così una fluidità visiva migliorata. Supportato da 8GB di RAM, il dispositivo avrà anche capacità avanzate di intelligenza artificiale, insieme all’innovativo chip A19, il quale rappresenta un passo in avanti dopo l’A18.

In materia di connettività, si mormora che l’iPhone 17 Air sarà dotato di un modem 5G sviluppato internamente da Apple, segnando una transizione dalle soluzioni precedentemente adottate basate su chip Qualcomm. Questo cambiamento è atteso da tempo nel settore, poiché Apple sta cercando di rafforzare il suo ecosistema hardware e software.