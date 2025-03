iPhone 16e e iPhone 16 a confronto: quale modello scegliere per le tue esigenze?

iPhone 16e e iPhone 16: confronto delle specifiche

Quando si analizzano le specifiche tecniche dell’iPhone 16e e dell’iPhone 16, emerge una sorprendente somiglianza. Entrambi gli smartphone presentano dimensioni simili, con l’iPhone 16e che misura 146.7 x 71.5 x 7.8 mm e pesa 167 g, mentre l’iPhone 16 ha dimensioni leggermente maggiori con 147.6 x 71.6 x 7.8 mm e un peso di 170 g.

Specifiche iPhone 16e iPhone 16 Dimensioni 146.7 x 71.5 x 7.8 mm 147.6 x 71.6 x 7.8 mm Peso 167 g 170 g Display 6.1-inch Super Retina XDR OLED 6.1-inch Super Retina XDR OLED Risoluzione 2532 x 1170 2556 x 1179 Frequenza di aggiornamento 60Hz 60Hz Chipset A18 (GPU a 4-core) A18 (GPU a 5-core) Telecamere posteriori 48MP principale 48MP principale; 12MP ultra-grandangolare Telecamera frontale 12MP 12MP RAM 8GB 8GB Storage 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Batteria 3,961 mAh (non ufficiale) 3,561 mAh (non ufficiale) Caricamento 25W cablato, 7.5W wireless 25W cablato, 15W wireless

Nonostante queste similitudini, il chipset dell’iPhone 16e è una versione “binned” del A18, con una GPU a 4 core rispetto alla GPU a 5 core dell’iPhone 16. Tuttavia, le prestazioni quotidiane non mostrano una differenza significativa, grazie alla presenza di un CPU a 6 core identico su entrambi i modelli.

iPhone 16e e iPhone 16: design e display

La progettazione dell’iPhone 16e segna una chiara evoluzione rispetto ai modelli precedenti. Apple ha abbandonato il design del passato caratteristico dell’iPhone SE (2022 e 2020), integrando il modello entry-level nell’attuale gamma di smartphone. Di conseguenza, l’iPhone 16e presenta un aspetto simile a quello dell’iPhone 16, con dimensioni pratiche e un profilo elegante.

Entrambi i dispositivi sono dotati di una scocca in alluminio e vetro, rivestita da un Ceramic Shield sul display, garantendo una robustezza ai massimi livelli e una certificazione IP68. Tuttavia, l’iPhone 16e è disponibile solo in due colorazioni basilari: Nero e Bianco, mancando delle tinte più vivaci come Rosa, Teal e Ultramarino che caratterizzano l’iPhone 16.

Un aspetto distintivo riguarda la modulazione delle fotocamere posteriori. Mentre l’iPhone 16e ha un singolo modulo per la fotocamera, l’iPhone 16 ne vanta due, che consentono una maggiore versatilità nelle capacità fotografiche. La differenza è evidente anche nella parte anteriore: l’iPhone 16e presenta una tradizionale tacca per il Face ID, mentre l’iPhone 16 introduce il Dynamic Island, un’innovativa soluzione che offre un’interazione più fluida tramite widget animati.

Passando al display, entrambi i modelli vantano uno schermo da 6.1 pollici Super Retina XDR OLED, frequentemente considerato tra i migliori sul mercato. Tuttavia, vi sono alcune differenze chiave. La densità di pixel dell’iPhone 16 è leggermente superiore, a 460 ppi rispetto ai 457 ppi dell’iPhone 16e, ma la più significativa differenza risiede nella luminosità. L’iPhone 16 raggiunge 1000 nits di luminosità tipica, salendo a 2000 nits in modalità ad alta luminosità, mentre l’iPhone 16e si ferma a 800 nits e 1200 nits, limitando la visibilità in condizioni di luce intensa.

Se il design dell’iPhone 16e lo rende notevolmente simile al modello superiore, le differenze nei materiali, nel numero di fotocamere e nelle capacità del display offrono spunti interessanti per i consumatori, che devono considerare quali caratteristiche siano più rilevanti per le proprie esigenze quotidiane.

iPhone 16e e iPhone 16: prestazioni e batteria

Entrambi i modelli, iPhone 16e e iPhone 16, sono alimentati dal chipset A18 di Apple, garantendo prestazioni elevate. Tuttavia, il chip dell’iPhone 16e è una versione “binned”, dotata di una GPU a 4 core, mentre l’iPhone 16 utilizza una GPU a 5 core. Nonostante ciò, nella vita quotidiana, la differenza di prestazioni è minima, rendendo entrambi i dispositivi altamente reattivi e capaci di gestire le applicazioni più esigenti senza problemi.

Quando si tratta di gestione della batteria, l’iPhone 16e presenta un’unità da 3,961 mAh, superiore al vano da 3,561 mAh dell’iPhone 16. Questa capacità maggiore è influenzata dall’assenza di una seconda fotocamera e dall’utilizzo del modem C1, che Apple definisce il più efficiente mai realizzato per un iPhone. Grazie a queste migliorie, l’iPhone 16e offre una durata della batteria stimata fino a 26 ore di riproduzione video, risultando circa quattro ore superiore rispetto all’iPhone 16.

In termini di utilizzo pratico, il test ha mostrato che l’iPhone 16e può raggiungere circa 24 ore di riproduzione video in condizioni normali, con possibilità di scendere a 12 ore sotto un utilizzo intensivo. Entrambi i modelli presentano una buona autonomia, quindi la scelta di quale dispositivo si adatti meglio alle proprie esigenze dipende notevolmente dal tipo di utilizzo personale.

Passando al caricamento, entrambi gli iPhone supportano la ricarica cablata fino a 25W, ma si differenziano per la ricarica wireless: mentre l’iPhone 16e è limitato a 7.5W, l’iPhone 16 supporta la tecnologia MagSafe a 15W, offrendo una maggiore versatilità in termini di accessori e opzioni di ricarica senza fili. In effetti, l’iPhone 16e non supporta affatto il MagSafe, il che potrebbe influenzare le scelte degli utenti che desiderano sfruttare le numerose opzioni di accessori MagSafe disponibili sul mercato.