iOS 18.4 beta 2: Scopri tutte le nuove funzionalità da provare subito

Novità significative in iOS 18.4 beta 2

Con l’uscita della seconda beta di iOS 18.4, Apple ha continuato il suo percorso di ottimizzazione, introducendo una serie di novità significative che migliorano l’esperienza utente. Tra le più rilevanti, troviamo l’integrazione di miglioramenti alle notifiche, l’arrivo di nuove funzionalità di Apple Intelligence e il supporto per iPhone 16e. L’aggiornamento affronta anche problematiche precedenti riguardanti l’installazione su alcuni iPhone 12, permettendo così una più ampia compatibilità. Ecco un’esplorazione delle nuove caratteristiche e funzionalità elaborate che arricchiscono ulteriormente la piattaforma iOS.

Gestione avanzata delle notifiche

Con l’implementazione della funzione Notifiche prioritarie, Apple ha elevato il standard nella gestione delle comunicazioni su iOS 18.4 beta 2. Questa funzionalità, già introdotta nella prima beta, permette ora agli utenti di stabilire manualmente quali applicazioni meritano di essere considerate prioritarie, grazie alla potenza di Apple Intelligence. A partire da questa beta, l’utente può rapidamente navigare tra le impostazioni e accedere a un elenco completo delle app installate, selezionando quali di esse possono beneficiare di questa caratteristica. Questa innovazione consente di filtrare le notifiche ricevendo solo quelle più rilevanti al momento, ottimizzando così l’interazione dell’utente con il proprio dispositivo. Questo approccio personalizzato è un passo significativo verso un’esperienza d’uso più efficiente e meno intrusiva, che riflette la continua evoluzione della piattaforma iOS nel rispondere alle esigenze degli utenti.

Nuove funzionalità per Apple Vision Pro e Visual Intelligence

Con l’arrivo della seconda beta di iOS 18.4, l’ecosistema Apple si arricchisce di funzioni innovative che potenziano l’utilizzo di dispositivi avanzati come il Vision Pro. Questa beta introduce finalmente Visual Intelligence per iPhone 15 Pro, consentendo agli utenti di accedere a una varietà di strumenti avanzati tramite il tasto Azione e il Centro di Controllo. Questa funzionalità offre un’interazione più fluida e accessibile con le capacità immersive che il Vision Pro rappresenta, ponendo l’accento sull’integrazione tra hardware e software. Gli utenti possono ora attivare nuove opzioni rapide, come “Parla con Siri” e “Scrivi a Siri”, aumentando la versatilità dell’interfaccia utente. Queste aggiunte non solo migliorano l’esperienza complessiva, ma pongono anche le basi per futuri sviluppi nell’intelligenza artificiale di Apple, evidenziando un impegno costante verso l’innovazione e l’ottimizzazione della user experience.

Miglioramenti e correzioni nella gestione delle app e dei dispositivi

La seconda beta di iOS 18.4 include una serie di aggiornamenti significativi mirati a ottimizzare la gestione delle app e la compatibilità con i dispositivi. Tra le novità principali, l’app Wallet ha ricevuto un design rinnovato, con l’aggiunta di un menu accessibile tramite tre puntini nell’angolo in alto a destra. Questo nuovo menu organizza gli ordini e le impostazioni, offrendo una nuova sezione dedicata agli “Abbonamenti e Pagamenti”, dove gli utenti possono facilmente visualizzare gli abbonamenti e i pagamenti associati a Apple Pay.

Inoltre, è stata introdotta la funzionalità di pausa per i download nell’App Store; gli utenti ora possono sospendere gli aggiornamenti direttamente dall’elenco senza dover accedere all’icona presente sulla home. Ciò consente una gestione più fluida e personalizzata delle installazioni delle app, riducendo le interruzioni. Sul versante delle fotografie, l’app Foto si è arricchita di nuovi controlli nella sezione “Eliminati di recente”, dove gli utenti possono eliminare o recuperare foto con un semplice tocco, ottimizzando ulteriormente la fruizione dei contenuti fotografici. Infine, è stato implementato un supporto aggiornato per i veicoli elettrici Ford nell’app Mappe di Apple, che ora riconosce le stazioni di ricarica Tesla NACS, offrendo così una maggiore comodità agli automobilisti.