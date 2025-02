Investimenti Sostenibili: opportunità per le imprese del Sud attraverso il nuovo bando

Investimenti sostenibili 4.0: caratteristiche del bando

Il bando “Investimenti sostenibili 4.0”, recentemente annunciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si propone di supportare la trasformazione digitale e tecnologica delle MPMI e stimolare la crescita nelle aree meno sviluppate del Mezzogiorno. Questa edizione prevede interventi progettuali della durata massima di 18 mesi e dispone di una dotazione complessiva di oltre 300 milioni di euro, con una riserva del 25% destinata specificamente a micro e piccole imprese. Il bando si rivolge a tutte le MPMI attive e regolarmente registrate, esclusi coloro che siano in liquidazione o interessati da procedure concorsuali, che devono dimostrare di avere almeno due bilanci approvati. Le aziende si dovranno localizzare in una delle regioni meno sviluppate, come Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia o Sardegna, o provare di possedere l’unità produttiva al momento della prima richiesta d’agevolazione.

I progetti ammissibili dovranno contribuire non solo al miglioramento della sostenibilità e dell’efficienza energetica, ma anche alla transizione tecnologica, rispondendo così agli obiettivi climatici e ambientali definiti dalla normativa europea. Annunciato tramite un decreto ministeriale del 22/11/2024, il bando attende ora l’emanazione del decreto attuativo, che fornirà ulteriori dettagli e specifiche riguardanti le modalità di partecipazione e le scadenze per la presentazione delle domande.

Investimenti sostenibili 4.0: cosa viene finanziato

Il bando “Investimenti sostenibili 4.0” si caratterizza per un ampio ventaglio di spese ammissibili, tutte indirizzate verso formare un ambiente produttivo sostenibile e innovativo. Saranno finanziati investimenti volti a potenziare la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alla transizione digitale. Le aziende possono richiedere fondi per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, fondamentali per modernizzare il processo produttivo. Anche le opere murarie relative agli impianti, fino a un massimo del 40% dei costi totali, saranno ammissibili, dimostrando il sostegno alle strutture fisiche in grado di ospitare innovazioni tecnologiche.

Inoltre, si prevedono finanziamenti per l’acquisizione di programmi informatici, licenze per l’uso delle nuove tecnologie e certificazioni ambientali, a conferma dell’impegno delle imprese verso standard di sostenibilità. La consulenza per implementare le tecnologie abilitanti, che può arrivare fino al 5% delle spese ammissibili, rappresenta un aspetto cruciale per garantire un’efficace transizione verso sistemi produttivi più ecologici e digitalizzati.

Questo bando si configura quindi come una vera opportunità per le MPMI, in quanto non solo promuove l’adozione di soluzioni innovative, ma favorisce anche una maggiore competitività sul mercato attraverso progetti sostenibili e in linea con le esigenze ambientali del nostro tempo.

Criteri di assegnazione del finanziamento

La valutazione delle domande per il bando “Investimenti sostenibili 4.0” si basa su criteri rigorosi che mirano a garantire la selezione dei progetti più promettenti. In primo luogo, le caratteristiche finanziarie delle imprese proponenti sono analizzate attraverso tre parametri chiave: la copertura finanziaria delle immobilizzazioni, la copertura degli oneri finanziari e l’indipendenza finanziaria, tutti calcolati sul bilancio degli ultimi due anni. Questi indicatori forniscono una visione chiara della solidità economica dell’azienda richiedente, un elemento essenziale per l’approvazione del progetto.

In secondo luogo, si valuta la qualità della proposta progettuale, basata su parametri oggettivi che riflettono la tipologia di investimenti previsti. La sostenibilità ambientale riveste un ruolo centrale, con un’attenzione particolare al potenziale di transizione verso un’economia circolare e all’efficienza energetica, che deve garantire riduzioni di almeno il 5% nei consumi. La capacità del progetto di contribuire agli obiettivi climatici fissati dall’Unione europea è fondamentale e deve essere comprovata tramite una perizia giurata.

In aggiunta, il punteggio finale può essere incrementato attraverso fattori positivi, come il possesso del rating di legalità o di una certificazione di parità di genere. Questi elementi non solo migliorano le possibilità di approvazione dei progetti, ma riflettono l’impegno dell’impresa verso pratiche commerciali responsabili e di conformità alle normative vigenti nel contesto della sostenibilità e dell’uguaglianza.

