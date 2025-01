Intelligenza Artificiale e futuro del Network Marketing: come l’AI sta trasformando il settore

Grazie al rapido sviluppo degli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale rappresenta oggi un potente fattore di trasformazione per molti settori; il digital marketing è certamente uno degli ambiti in cui le potenzialità dell’AI trovano maggiori possibilità di applicazione.

AI e marketing: un rapporto sempre più stretto

Come evidenzia uno studio pubblicato a dicembre dello scorso anno (“Artificial Intelligence in Digital Marketing: Insights from a Comprehensive Review”), la complessa integrazione tra Intelligenza Artificiale e digital marketing si evidenzia in una serie di ambiti fondamentali: l’AI e il Machine Learning, ad esempio, “sono diventati la spina dorsale del moderno digital marketing”, grazie a tecnologie quali il deep learning e i network neurali, utilizzate per analisi predittive e strategie di personalizzazione.

“Nell’ambito dei social media” – si legge tra le conclusioni degli autori – “gli strumenti basati sull’AI hanno potenziato il tracciamento e l’analisi dell’engagement”. Anche il comparto dell’e-commerce è stato trasformato dalle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto grazie agli algoritmi di raccomandazione e ai chatbot, che hanno ottimizzato i servizi di assistenza ai clienti.

Una nuova frontiera per l’AI: il Network Marketing

Tra i modelli imprenditoriali che possono avvalersi degli strumenti offerti dall’Intelligenza Artificiale figura anche il cosiddetto Network Marketing (NM). In sintesi, si tratta di un tipo di business basato su una struttura distributiva, detta appunto ‘network’. Questi può essere costituito da una rete di contatti, sia personali che professionali, oppure da una community di utenti (in tal caso, si parla anche di ‘community-based business’). All’interno del network vengono promossi e commercializzati beni e servizi, la cui distribuzione è appannaggio di una figura professionale specializzata (il network marketer).

Questo modello, nel quale la capacità di stabilire e consolidare relazioni interpersonali (a prescindere da obiettivi commerciali o professionali), ha preso piede anche in Italia, dopo essersi imposto negli Stati Uniti grazie a realtà emergenti come il Leverage Group. Nato nel 2017, raccoglie attualmente una community composta da oltre tremila tra professionisti, imprenditori digitali e semplici appassionati, offrendo servizi di formazione e promuovendo un approccio incentrato sulla crescita personale come presupposto per lo sviluppo professionale.

L’Intelligenza Artificiale al servizio del Network Marketing: i possibili utilizzi

Uno degli aspetti caratterizzanti del Network Marketing è la capacità di intessere e coltivare relazioni di carattere personale e professionale, costruendo una rete di contatti che possa fungere da target audience (pubblico di riferimento) per il proprio business. A tale scopo, un network marketer deve essere in grado di condividere all’interno del network o della community di cui fa parte conoscenze, competenze, esperienze e contenuti. Uno scambio reciproco, costante e genuino, crea ‘valore’ umano all’interno del network, tanto per il marketer quanto per gli altri membri che ne fanno parte.

Ma come entra in gioco l’AI in questo meccanismo? Semplice: come strumento per ottimizzare processi ripetitivi e noiosi, che tendono a inaridire la creatività e le capacità comunicative. Per fare un esempio concreto, l’Intelligenza Artificiale può essere sfruttata per raccogliere dati e informazioni circa un argomento di interesse generale, così da elaborare nuovi contenuti da condividere o restare aggiornati sulle principali novità di un settore specifico. Più in generale, l’AI può rappresentare un valido alleato per organizzare dati e statistiche, monitorare l’engagement all’interno del proprio network di riferimento e delineare un quadro più chiaro circa delle interazioni degli utenti.

In aggiunta, esistono risorse di Generative AI (Intelligenza Artificiale Generativa) sempre più avanzate, in grado di sviluppare contenuti multimediali da utilizzare per implementare una strategia di comunicazione più efficace. Dal punto di vista strettamente organizzativo, invece, specifici software di AI sono in grado di facilitare la pianificazione delle attività quotidiane, sviluppando un programma dettagliato e tenendo traccia dei progressi delle singole task.

In sintesi, come già avviene in altri settori, l’AI è destinata ad assumere un ruolo centrale anche nel Network Marketing, agevolando la raccolta e l’elaborazione di grandi quantità di dati per ottenere profili di analisi sempre più precisi e ottimizzando i processi operativi.