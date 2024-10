Insurtech Summit 2024: invia la tua candidatura per gli Award entro l’11 novembre

Italian Insurtech Summit 2024: le candidature e il programma

L’Italian Insurtech Summit 2024 si svolgerà a Milano il 21 e 22 novembre presso il Milano LUISS Hub, segnando la quinta edizione di un evento dedicato all’innovazione nel settore assicurativo. L’incontro, organizzato dall’Italian Insurtech Association (IIA), mira a riunire una vasta gamma di professionisti dell’industria, dalle startup Insurtech a compagnie assicurative, investitori e esperti di tecnologia. La manifestazione si propone di incentivare il dialogo e la collaborazione, fondamentali per affrontare le sfide attuali e future del settore.

Il titolo dell’edizione di quest’anno, “Innovation out of the box”, riflette l’intenzione di esplorare soluzioni innovative e approcci freschi per tutte le parti coinvolte. I partecipanti avranno l’opportunità di condividere le proprie esperienze e di farsi ispirare dalle best practices internazionali. Per consolidare ulteriormente l’impegno verso l’innovazione, il Summit presenta diversi workshop e tavole rotonde incentrate su temi di rilevanza critica come l’intelligenza artificiale e la trasformazione digitale dei servizi assicurativi.

Fino all’11 novembre, le candidature sono aperte agli Italian Insurtech Awards, riconoscimenti che celebrano l’eccellenza nel campo dell’innovazione assicurativa. Le aziende e le startup possono presentare la loro candidatura per compete in tre diverse categorie, ognuna delle quali mira a mettere in luce le iniziative più significative del panorama Insurtech italiano. Questo riconoscimento è tanto un’opportunità di visibilità quanto un incentivo per stimolare l’innovazione continua, incoraggiando le entità a implementare modelli operativi avanzati e soluzioni innovative.

Clicca qui per accedere al form di candidatura e scoprire i dettagli relativi al programma dell’evento, dove sarà possibile anche leggere l’agenda completa del Summit.

Obiettivi dell’evento

Nel contesto attuale, caratterizzato da un’evoluzione rapidissima delle tecnologie digitali e dall’emergere di nuove esigenze da parte dei consumatori, l’Italian Insurtech Summit 2024 si propone di delineare una visione chiara per il futuro del settore assicurativo. L’obiettivo centrale di questo importante appuntamento è stimolare un profondo dibattito sulle dinamiche che stanno trasformando l’industria, favorendo la condivisione di idee e pratiche innovative tra tutte le parti interessate.

Il Summit si propone di affrontare principalmente tre aree strategiche: la sinergia tra startup e istituzioni tradizionali, l’implementazione di tecnologie innovative come l’Intelligenza Artificiale, e lo sviluppo di una cultura della collaborazione nell’ecosistema Insurtech. Questi aspetti rappresentano punti cruciali per rafforzare la competitività del settore e garantire un’evoluzione sostenibile. Attraverso sessioni di networking e discussioni dal vivo, i partecipanti avranno l’opportunità di mettere in luce esperienze reali e di comprendere come le tecnologie emergenti possano offrire risposte concrete alle sfide attuali.

La manifestazione si pone quindi come uno spazio di confronto dove le tavole rotonde e i workshop non solo informano, ma anche ispirano i partecipanti a innovare. Pertanto, è fondamentale per i leader del settore partecipare attivamente per convertire le idee in strategie pratiche. L’impegno verso l’innovazione e il miglioramento dei processi sarà un tema ricorrente che accompagnerà ogni momento dell’evento.

Un altro obiettivo cruciale è quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori riguardo ai prodotti assicurativi. L’Italian Insurtech Summit 2024 sottolinea l’importanza di educare il pubblico attraverso soluzioni digitali accessibili e intuitive, per garantire una maggiore trasparenza nel mercato. Questo approccio non solo contribuisce a una giusta comprensione delle offerte assicurative, ma promuove anche un ecosistema più informato e coinvolto.

In questo modo, il Summit non è solo un’opportunità per la comunità Insurtech di presentare le proprie innovazioni, ma anche un catalizzatore per un cambiamento più incisivo e duraturo all’interno del settore, mirando a una collaborazione proficua tra tutti gli attori coinvolti.

Candidature agli Italian Insurtech Awards

Fino all’11 novembre 2024, le alle aziende e alle startup hanno l’opportunità di presentare la propria candidatura per gli Italian Insurtech Awards, riconoscimenti che mirano a celebrare le innovazioni più significative nel panorama assicurativo nazionale. Questo evento rappresenta un’importante occasione per quelle entità che si sono distinte nel settore, contribuendo allo sviluppo e all’adozione di pratiche innovative. La partecipazione ai premi non solo offre visibilità, ma incoraggia anche un clima di competizione positiva e stimola un ciclo continuo di evoluzione nel mercato.

Il riconoscimento è suddiviso in tre categorie principali, ciascuna delle quali ha obiettivi specifici e criteri di valutazione. Gli Insurance Awards, ad esempio, sono dedicati a coloro che hanno raggiunto l’eccellenza nelle dinamiche di innovazione e trasformazione digitale, premiando quelle aziende che riescono a ridefinire il paradigma operativo del settore con l’introduzione di modelli avanzati e soluzioni digitali. L’accento è sulla capacità di migliorare significativamente l’offerta di prodotti e servizi, con un’influenza diretta sul servizio al cliente.

Un’altra categoria significativa è quella degli Ecosystems Awards, i quali riconoscono le collaborazioni più fruttuose tra startup, compagnie assicurative e partner tecnologici. Questo premio mette in evidenza le iniziative che hanno favorito la crescita dell’ecosistema Insurtech, dimostrando come l’integrazione delle competenze possa portare a soluzioni innovative che affrontano le sfide attuali del settore. Le aziende che hanno saputo instaurare sinergie efficaci hanno l’opportunità di farsi notare e di mostrare il loro impatto positivo.

Infine, i Trailblazing Awards sono dedicati a progetti che promuovono la responsabilità sociale e la sostenibilità. Questi riconoscimenti celebrano le iniziative che vanno oltre il profitto, contribuendo a una società più equa e inclusiva. Le aziende che si impegnano in cambiamenti culturali e ambientali, sia internamente sia nei propri prodotti, possono candidarsi per ricevere questo importante apprezzamento.

Le candidature possono essere inviate compilando il form di candidatura, disponibile sul sito ufficiale dell’Italian Insurtech Association. È fondamentale che i partecipanti siano pronti a illustrare i loro successi e le innovazioni che rappresentano, giustificando con concrete evidenze il loro valore. La premiazione si terrà il 22 novembre 2024, in concomitanza con il Summit, creando un’importante piattaforma per mettere in evidenza le migliori pratiche del settore e accelerare il progresso verso l’innovazione.

Collaborazione tra startup e compagnie assicurative

Nel contesto dell’Italian Insurtech Summit 2024, emerge chiaramente un’inversione di tendenza in relazione alla dinamica tra startup e compagnie assicurative. Fino a oggi, le startup Insurtech sono state percepite principalmente come entità disruptive, pronte a sfidare un settore tradizionalmente lento nell’adottare innovazioni tecnologiche. Tuttavia, come sottolineato da Simone Ranucci Brandimarte, presidente dell’Italian Insurtech Association (IIA), stiamo assistendo a un significativo cambiamento di paradigma, in cui la cooperazione si fa sempre più centrale.

Questo nuovo approccio non solo facilita lo sviluppo di soluzioni assicurative più personalizzate, ma promuove anche una cultura di innovazione continua. Le startup, dotate di una grande agilità e di capacità di adattamento, possono collaborare sinergicamente con le istituzioni tradizionali, portando idee fresche e tecnologie avanzate che rispondono a esigenze emergenti. Tali alleanze permettono alle compagnie assicurative di rimanere competitive in un mercato in rapida evoluzione, dove l’adozione di tecnologie come l’intelligenza artificiale è diventata imperativa.

Il summit si propone di fungere da catalizzatore per queste partnership, creando un ambiente favorevole alla condivisione di idee e risorse. Tra i temi chiave dell’evento vi è l’importanza di sviluppare ecosistemi collaborativi, in cui startup e assicuratori possano unire forze e competenze, dando vita a progetti innovativi. Questi sforzi comuni non solo generano un impatto positivo sui servizi offerti, ma contribuiscono anche alla crescita dell’intero ecosistema Insurtech, in particolare nei momenti di crisi come quello attuale, in cui il mercato richiede risposte rapide e orientate al cliente.

Il modello di collaborazione promosso dall’Italian Insurtech Association è destinato a ridefinire l’intero panorama assicurativo, introducendo nuovi modelli di business e soluzioni che affrontano le sfide moderne. Le tavole rotonde e i workshop previsti durante il summit offriranno un’importante opportunità ai partecipanti di scoprire best practices e modalità di cooperazione già in atto, creando connessioni che potranno prospettare futuri successi condivisi.

Non è solo una questione di competitività; è anche un riconoscimento del valore di un approccio integrato, che valorizza la diversità delle competenze. Startup e compagnie assicurative hanno l’opportunità non solo di co-creare, ma anche di educare e sensibilizzare il mercato, allo scopo di favorire una maggiore comprensione da parte dei consumatori riguardo alle offerte assicurative. Ciò rappresenta un passo fondamentale per rafforzare l’interesse e l’engagement degli utenti, che sono sempre più alla ricerca di soluzioni su misura, intuitive e sostenibili.

In questa nuova era di collaborazione, i riconoscimenti assegnati durante il summit, come gli Italian Insurtech Awards, serviranno a mettere in luce i risultati più significativi di queste iniziative congiunte, premiando le innovazioni che stanno contribuendo a un cambiamento reale e positivo nell’industria. Il futuro dell’assicurazione è sicuramente promettente, grazie a questa sinergia tra startup e attori tradizionali, che rappresenta un modello da emulare anche in altri settori.