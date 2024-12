INPS Mobile migliora con la versione 4.0: nuovi servizi personalizzati e intuitivi con AI

Novità della versione 4.0 di INPS Mobile

Nella storica cornice di Palazzo Wedekind a Roma, Gabriele Fava, presiedente dell’INPS, ha illustrato le innovazioni apportate con la versione 4.0 di INPS Mobile, l’app ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Questa nuova edizione si distingue per l’introduzione di funzionalità avanzate e un’interfaccia utente rinnovata, il tutto grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’app, disponibile per sistemi operativi iOS e Android, è progettata per rispondere alle diverse esigenze di lavoratori, pensionati e famiglie, con un accesso facilitato a oltre 40 servizi.

Con la nuova versione, gli utenti possono ora personalizzare l’esperienza, configurando la schermata iniziale in base ai servizi più rilevanti per le loro necessità. Inoltre, le novità non si fermano qui; le nuove “card” informative offriranno una visione immediata dei dati principali, permettendo un approfondimento facile tramite il tasto “Apri”. Questi miglioramenti intendono semplificare l’interazione e l’utilizzo delle funzioni più comuni, garantendo una gestione più snella delle pratiche previdenziali.

L’app si propone di essere un punto di riferimento per tutti gli utenti, segnando un passo significativo nella digitalizzazione dei servizi pubblici. Fava ha sottolineato l’importanza della chiarezza e dell’immediatezza dei servizi offerti, evidenziando come, attraverso questa app, l’INPS intenda avvicinarsi ulteriormente ai cittadini. Con questa trasformazione, l’Istituto continua a puntare su strategie innovative per migliorare l’efficienza e la fruibilità dei propri servizi.

Un’app istituzionale per tutti

INPS Mobile rappresenta un’applicazione fondamentale concepita per soddisfare le necessità di un’ampia gamma di cittadini italiani, inclusi lavoratori, famiglie, pensionati, disoccupati e professionisti autonomi. Sviluppata per garantire una fruizione ottimale delle informazioni e dei servizi previdenziali, l’app fornisce accesso diretto a oltre 40 servizi essenziali, rendendo il rapporto tra l’utente e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale molto più diretto e immediato.

Tra i servizi più consultati tramite l’app rientrano il bonus nido, il premio alla nascita, il cedolino della pensione e la Certificazione Unica. Quest’ultima funzionalità, particolarmente utile in ambito fiscale, consente agli utenti di avere sempre a disposizione il proprio documento, riducendo il bisogno di recarsi fisicamente presso gli sportelli dell’INPS. È un aspetto significativo che testimonia l’impegno dell’ente nel semplificare le operazioni burocratiche, rispondendo in modo efficace alle esigenze di un pubblico diversificato.

Nel corso del 2024, il servizio ha registrato 3,66 milioni di download e una media giornaliera di oltre 500.000 accessi, un dato che evidenzia la crescente popolarità e l’importanza di questa app tra gli utenti. Dalla sua prima release nel 2011, INPS Mobile ha evoluto il suo modello di interazione, implementando sistematicamente miglioramenti che ne hanno accresciuto l’efficacia e l’usabilità, con l’intento di soddisfare le crescenti aspettative degli utenti moderni.

Funzionalità di personalizzazione e interfaccia utente

La nuova versione 4.0 di INPS Mobile è caratterizzata da funzionalità di personalizzazione avanzate, progettate per migliorare l’esperienza dell’utente e facilitare l’accesso ai servizi più rilevanti. Gli utenti ora hanno la possibilità di configurare la schermata iniziale selezionando i tre servizi che considerano più importanti per le loro esigenze quotidiane. Questa opzione di personalizzazione non solo rende l’app più adatta alle necessità individuali, ma consente anche un’interazione più rapida con le informazioni di cui si ha bisogno.

In aggiunta alla personalizzazione della home page, l’interfaccia utente è stata notevolmente ottimizzata. Grazie ai miglioramenti all’UX e a un’interfaccia grafica più intuitiva, gli utenti possono ora navigare senza sforzo tra le diverse sezioni dell’app. Questa evoluzione si traduce in un controllo più semplice e immediato dello stato delle domande e dei pagamenti. L’app facilita anche il download di documenti come i cedolini e le certificazioni, riducendo i tempi necessari per l’ottenimento delle informazioni.

Le innovative “card” informative, presenti sulla schermata principale, forniscono un’istantanea dei dati più rilevanti e offrono l’opzione di approfondire ulteriormente gli argomenti di interesse con un semplice tocco sul tasto “Apri”. Queste soluzioni non solo semplificano l’interazione, ma conferiscono all’app un’impronta moderna, rendendo più agevole anche l’accesso a informazioni previdenziali cruciali, come l’estratto conto contributivo. In sintesi, la versione 4.0 di INPS Mobile rappresenta un significativo passo avanti verso la creazione di un’app veramente user-friendly, in linea con le aspettative degli utenti digitali odierni.

Simulatori innovativi per pensione e sussidi

La nuova versione 4.0 di INPS Mobile introduce due simulatori innovativi che si pongono come strumenti fondamentali per gli utenti. Questi strumenti offrono la possibilità di effettuare calcoli e stime essenziali per la pianificazione previdenziale e il supporto economico. Il primo di questi simulatori, denominato “Pensami”, è dedicato al calcolo della pensione. Esso permette agli utenti di determinate l’importo della loro futura pensione, facilitando una stima realistica degli anni di lavoro necessari per raggiungere l’obiettivo pensionistico. Questo approccio proattivo rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza finanziaria da parte dei lavoratori.

Il secondo strumento, il simulatore per l’Assegno Unico Universale, è pensato per le famiglie con figli a carico, consentendo di calcolare con precisione l’importo del sussidio disponibile. Questa funzionalità si rivela cruciale per le famiglie che desiderano pianificare meglio le proprie finanze e comprendere il sostegno economico a cui hanno diritto. Non è sufficiente sapere di avere accesso a questi sussidi; è essenziale anche saperne quantificare l’importo, e questo simulatore fornisce un servizio altamente personalizzato in quest’ottica.

Entrambi i simulatori sono accessibili senza necessità di autenticazione, rendendoli facilmente fruibili da tutti i cittadini. All’avvio dell’app, gli utenti troveranno già preimpostate tre card relative ai servizi più richiesti: Estratto conto contributivo, Stato pagamenti e cedolini, e Stato Domanda. Questa immediatezza è pensata per supportare un utilizzo semplice e diretto dell’app, evidenziando l’impegno dell’INPS nel rendere i propri servizi accesibili e comprensibili a tutti.

Inoltre, è importante sottolineare che, attraverso la combinazione di design intuitivo e funzionalità all’avanguardia, la versione 4.0 di INPS Mobile si configura come uno strumento essenziale per una gestione consapevole delle proprie risorse e diritti previdenziali, in un contesto sempre più caratterizzato dalla digitalizzazione dei servizi pubblici.

Ampio ventaglio di servizi disponibili

La nuova versione 4.0 di INPS Mobile offre un ampio ventaglio di servizi, accessibili in modo immediato e senza necessità di accesso. Questo approccio espande notevolmente la fruibilità dell’app, permettendo a tutti gli utenti di beneficiare di strumenti utili sin dal primo utilizzo. Tra le funzionalità di spicco figurano il simulatore di pensione “Pensami” e il simulatore per l’“Assegno unico e universale”, entrambi progettati per fornire informazioni chiare e tempestive. Il simulatore “Pensami” consente di calcolare l’importo della pensione futura, aiutando gli utenti a comprendere meglio il percorso verso la pensione desiderata, compresi i requisiti temporali per ottenerla.

Il simulatore per l’Assegno Unico Universale, invece, si rivolge specificamente alle famiglie con figli a carico. Questa funzionalità permette di stimare con precisione l’importo del sussidio, fornendo alle famiglie uno strumento fondamentale per la pianificazione economica. Entrambi questi simulatori sono stati sviluppati pensando a una fruizione user-friendly, facilitando l’accesso a informazioni che possono rivelarsi decisive per la programmazione finanziaria.

Per quegli utenti che decidono di registrarsi e accedere all’app con identità digitale (SPID o CIE), INPS Mobile continua ad offrire una serie di servizi avanzati. Tra questi rientrano la verifica dello stato di una domanda, il controllo dei pagamenti e l’accesso a documenti cruciali come i cedolini pensione e l’estratto conto contributivo, oltre alla dichiarazione ISEE. Questi strumenti coprono quattro principali aree d’interesse: Previdenza e Pensioni, Lavoro, Sussidi e Indennità e Infine Imprese e Liberi Professionisti.

Con INPS Mobile, gli utenti possono accedere a oltre 40 servizi specifici, consultare le proprie informazioni previdenziali ovunque si trovino e gestire la loro situazione in maniera facile e tempestiva. Grazie a questa app, l’INPS continua a rafforzare il proprio impegno verso una digitalizzazione efficace dei servizi pubblici, offrendo agli utenti non solo strumenti pratici, ma anche un modo per prendersi cura della propria vita economica e lavorativa in modo autonomo e consapevole.