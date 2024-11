Infura di Consensys lancia EigenLayer AVS: innovazioni nella decentralizzazione blockchain

Rete decentralizzata per servizi di infrastruttura

Il marketplace decentralizzato di Web3 sta per beneficiare notevolmente dell’infrastruttura fornita da EigenLayer, che mira a migliorare l’accessibilità e a ridurre i costi di sviluppo. Infura, il noto fornitore di nodi validator per Ethereum, ha annunciato un progresso significativo nel suo progetto Decentralized Infrastructure Network (DIN). Questa iniziativa prevede il lancio come Actively Validated Service (AVS) sulla piattaforma di restaking di EigenLayer. Secondo Tom Hay, responsabile del prodotto per Infura DIN, questo sviluppo rappresenta un passo fondamentale per creare un marketplace permissionless dedicato ai servizi di infrastruttura blockchain.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

DIN funge da API marketplace decentralizzata, e può essere concepita come un “app store” per l’infrastruttura blockchain, fornendo un nuovo meccanismo ai programmatori per interagire con Ethereum e altre blockchain principali. Attualmente, DIN è operativo su più reti, tra cui Blast, Mantle, Starknet, ZKsync, BNB Smart Chain e Scroll, garantendo così un’ampia accessibilità ai servizi di infrastruttura decentralizzata.

Il passaggio a un AVS sulla rete EigenLayer offre vari vantaggi, tra cui una significativa riduzione dei costi di sviluppo. Questa transizione non solo migliora l’affidabilità e l’accessibilità dei servizi Web3, ma promuove anche un ambiente cooperativo tra i fornitori. Inoltre, semplifica il processo di lancio di nuovi servizi attraverso i gateway Web3. Sreeram Kannan, fondatore di EigenLayer, ha sottolineato che costruire DIN come un AVS di EigenLayer consente una fornitura di infrastruttura permissionless, aumentando la scalabilità del marketplace e al contempo migliorando l’affidabilità e riducendo i costi associati.

Vantaggi della piattaforma EigenLayer

La piattaforma EigenLayer offre un approccio innovativo che si basa sulla sicurezza economica di Ethereum per ottimizzare la fornitura di servizi infrastrutturali decentralizzati. Un vantaggio fondamentale è l’utilizzo del restaking di Ether, che consente ai validator di ottenere rendimenti addizionali sui propri token già in staking. Questo non solo incentiva una maggiore partecipazione alla rete, ma crea anche un ciclo virtuoso in cui la sicurezza della rete viene costantemente rafforzata.

Uno dei principali benefici della piattaforma consta nella diminuzione dei costi di sviluppo per i progetti che desiderano integrare i propri servizi nel marketplace decentralizzato. Le interfacce aperte e la disponibilità di API semplificate permettono ai programmatori di accedere rapidamente a funzionalità avanzate senza dover affrontare complesse architetture di rete. Di conseguenza, i team di sviluppo possono concentrarsi sull’innovazione e sull’implementazione di nuove funzionalità, piuttosto che sulla creazione di infrastrutture sottostanti.

In aggiunta, l’approccio permissionless di EigenLayer favorisce la creazione di un ambiente collaborativo tra i fornitori di servizi. Questa cooperazione si traduce in una maggiore diversità di offerte e in una rete di servizi altamente integrata, in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze nel settore Web3. Inoltre, l’AVS permette di ridurre i rischi associati al lancio di nuovi servizi, grazie alla protezione da eventuali slashing, senza necessità di dover emettere tokens che potrebbero diluire il valore per gli investitori.

In sostanza, EigenLayer non solo accelera il processo di sviluppo, ma contribuisce anche a garantire un ecosistema decentralizzato più resiliente e affidabile. La combinazione di questi vantaggi sta trovando crescente riconoscimento tra i progetti di Web3, rendendo EigenLayer un attore indispensabile nell’evoluzione delle infrastrutture decentralizzate.

L’implementazione di un Actively Validated Service (AVS) sulla piattaforma EigenLayer introduce un innovativo paradigma per la validazione decentralizzata. Questa funzionalità consente la creazione di meccanismi di validazione personalizzati specificamente progettati per operazioni offchain. L’AVS utilizza la sicurezza economica intrinseca di Ethereum, attuando un sistema di ricompense e protezione che si rivela vantaggioso per i progetti e per gli sviluppatori che operano nell’ecosistema Web3.

Tra le caratteristiche distintive dell’AVS troviamo la possibilità di offrire un’ampia gamma di servizi orientati al cliente senza le costose barriere all’ingresso tipiche di altre soluzioni. La struttura di EigenLayer consente così ai progetti di avvalersi di un’infrastruttura robusta, garantendo al contempo che l’affidabilità sia mantenuta nei livelli più alti. Grazie al restaking di ETH, gli sviluppatori possono attingere a risorse economiche supplementari, creando un ambiente economicamente sostenibile e incentivante.

Un aspetto cruciale dell’AVS è la capacità di limitare i rischi legati a pratiche di slashing grazie all’implementazione di meccanismi protettivi. Ciò consente ai progetti di lanciare servizi senza doversi preoccupare di compromettere il capitale o impairare il valore economico della propria offerta. La funzione di validazione attivamente coordinata non solo garantisce che i servizi siano controllati e mantenuti da validatori affidabili, ma consente anche una manutenzione e un aggiornamento continui per far fronte a qualsiasi situazione imprevista.

Inoltre, l’AVS promuove un’interazione più fluida tra i vari attori coinvolti nell’ecosistema Web3, facilitando una cooperazione che si traduce in un incremento della qualità e della varietà dei servizi offerti. Grazie a questa interconnessione, gli sviluppatori possono attingere a un ventaglio di opzioni diverse per integrare le rispettive soluzioni, accelerando i tempi di implementazione e migliorando l’usabilità complessiva. La flessibilità dell’AVS, dunque, rappresenta un passo significativo verso la creazione di un’architettura decentralizzata più resiliente e reattiva, capace di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione dello spazio blockchain.

Impatto sullo sviluppo di Web3

La transizione verso un Actively Validated Service (AVS) di EigenLayer ha un impatto profondo sul panorama dello sviluppo nella dimensione Web3. Con DIN che si presenta come un marketplace decentralizzato, i programmatori acquisiscono un accesso semplificato a una gamma di servizi infrastrutturali innovativi, fondamentali per la creazione di applicazioni più sofisticate. La disponibilità di API facili da usare favorisce un ambiente di sviluppo più agile, dove le idee possono essere tradotte in prodotti operativi con maggiore rapidità rispetto alle soluzioni tradizionali.

Questa accessibilità porta con sé un’importante democratizzazione delle risorse, in quanto permettere ai piccoli team e alle startup di entrare nel mercato senza dover affrontare i costi elevati e le complessità legate alla creazione di infrastrutture proprie. Poiché il modello AVS si fonda su meccanismi di validazione decentralizzati, gli sviluppatori beneficiano di una maggiore fiducia nella stabilità dei servizi, sapendo che le loro applicazioni dialogano con sistemi che rispettano gli standard di affidabilità e sicurezza richiesti nel contesto del Web3.

Inoltre, l’uso di EigenLayer per la fornitura di servizi infrastrutturali si traduce in una maggiore interoperabilità tra diversi progetti e blockchain. Grazie a questo approccio, è possibile sviluppare soluzioni cross-chain che funzionano senza attriti. Le applicazioni possono quindi espandere la loro portata e inclusività, interagendo senza problemi con vari ecosistemi blockchain. Questo aumento dell’interoperabilità non solo stimola l’innovazione, ma anche una fluidità di operazioni e dati senza precedenti nel mondo decentralizzato.

Come risultato di queste dinamiche, il panorama dello sviluppo Web3 potrebbe essere destinato a un’accelerazione della crescita e dell’adozione, sostenuta dalla creazione di un ecosistema robusto e interconnesso. L’AVS rappresenta non solo una risposta alle sfide attuali, ma anche una visione strategica per il futuro, dove la resilienza, l’affidabilità e la cooperazione spingeranno l’intero settore verso nuove vette di innovazione e sviluppo.

Crescita e prospettive future di EigenLayer

EigenLayer ha visto un’espansione straordinaria nel 2024, con il valore totale bloccato (TVL) nella piattaforma di restaking che è aumentato del 900% dall’inizio dell’anno, raggiungendo i 13,4 miliardi di dollari, secondo i dati di DefiLlama. Questo incremento, sebbene con una flessione rispetto al picco di 20 miliardi di dollari registrato a giugno, evidenzia una ripresa significativa, alimentata dall’andamento positivo dei prezzi di ETH nelle ultime settimane.

La continua crescita di EigenLayer può essere collegata a una domanda crescente di infrastrutture decentralizzate che supportano l’ecosistema Web3. Gli sviluppatori e i progetti stanno cercando soluzioni più economiche e facilmente accessibili per implementare le loro applicazioni, e EigenLayer si propone come una risposta a queste esigenze. La capacità della piattaforma di offrire servizi infrastrutturali senza dover lanciare token prematuramente riduce il rischio per i progetti, garantendo al contempo una maggiore sicurezza e potenziali ricompense attraverso meccanismi di restaking.

Guardando al futuro, EigenLayer è potenzialmente posizionata per diventare un attore principale nell’evoluzione delle infrastrutture decentralizzate. Con la crescente accettazione e conferma del modello AVS, la rete si apre a ulteriori opportunità di collaborazione tra diversi progetti. Le ricerche di sviluppo e innovazione all’interno del suo ecosistema potrebbero generare una varietà di nuove applicazioni e servizi che espandono ulteriormente le capacità della blockchain.

Inoltre, il consolidamento della sicurezza economica portata da EigenLayer potrà incentivare i validator a partecipare attivamente, contribuendo a creare un ambiente più resiliente e sicuro per le transazioni e i servizi decentralizzati. Col passare del tempo, questa sinergia tra fornitori di servizi e sviluppatori potrebbe dare vita a un ecosistema sempre più ricco e diversificato, capace di affrontare le sfide trasversali del settore blockchain e di rispondere in modo efficace alle necessità emergenti degli utenti.