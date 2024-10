Inflazione: la lotta si avvicina alla vittoria, afferma il capo economista dell’FMI

La battaglia contro l’inflazione quasi vinta

Secondo le stime dell’FMI, l’inflazione globale è attesa scendere al 3,5% entro la fine del 2025, un risultato attribuito principalmente alla resilienza dell’economia mondiale. Il Chief Economist dell’FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, ha annunciato in una dichiarazione del 22 ottobre che la battaglia contro l’inflazione ha quasi raggiunto il traguardo.

Gourinchas ha sottolineato che dopo aver raggiunto un picco del 9,4% su base annua nel terzo trimestre del 2022, si prevede che l’inflazione generale diminuisca al 3,5% entro la fine del prossimo anno. La maggior parte dei paesi ha raggiunto livelli di inflazione vicini agli obiettivi fissati dalle banche centrali. Un calo dell’inflazione potrebbe portare a una serie di vantaggi, inclusi costi della vita e tassi di interesse in diminuzione, favorendo così gli asset a rischio come le criptovalute.

Inoltre, l’FMI prevede che la crescita del prodotto interno lordo rimarrà stabile intorno al 3,2% nel 2024 e 2025, indicando una certa solidità dell’economia globale nonostante le sfide irrisolte. Tuttavia, Gourinchas ha messo in guardia sui rischi imminenti legati ai conflitti geopolitici, in particolare in Medio Oriente, e alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che complicano ulteriormente il panorama economico attuale.

“Questi rischi al ribasso includono un’escalation dei conflitti regionali, in particolare in Medio Oriente, che potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati delle materie prime,” ha affermato Gourinchas. Questa prudenza è importante in un momento in cui gli investitori cercano stabilità e opportunità di rendimento in un contesto economico complesso.

Nonostante le previsioni ottimistiche, l’FMI ha sottolineato la necessità di un “triplice pivot delle politiche” per mantenere il controllo sui tassi di interesse, affrontare la spesa pubblica e implementare riforme chiave necessarie a migliorare la produttività. L’ente ha riconosciuto che la riduzione dell’inflazione, evitando al contempo una recessione globale, rappresenta un risultato di grande valore, ma ha anche evidenziato che le prospettive di crescita a lungo termine sono rimaste rarefatte, con il tasso di crescita globale al suo livello più debole in decenni.

Previsione di inflazione e crescita economica

L’FMI prevede che l’inflazione complessiva scenderà notevolmente, fissando obiettivi ambiziosi per il futuro. Un calo previsto fino al 3,5% entro la fine del 2025 riflette non solo la stabilità delle economie nazionali, ma anche il ripristino della fiducia nei mercati. Secondo Pierre-Olivier Gourinchas, il Chief Economist dell’FMI, l’inflazione, dopo aver toccato un picco allarmante del 9,4% nel terzo trimestre del 2022, sta recuperando un percorso di normalità, essenziale per la salute economica globale. Questo cambiamento è incoraggiante per i cittadini, poiché detiene la promessa di un costo della vita ridotto e tassi di interesse in calo, fattori cruciali per stimolare la spesa e gli investimenti.

La proiezione di crescita del prodotto interno lordo, mantenuta al 3,2% per il 2024 e il 2025, indica che l’economia globale si sta consolidando di fronte a diverse avversità. Tali cifre suggeriscono una capacità di riprendersi fra le tensioni geopolitiche e le sfide interne che molte nazioni devono affrontare. È importante sottolineare che, mentre alcuni paesi mostrano segnali di ripresa, le prospettive variano significativamente da un contesto economico all’altro. Ad esempio, mentre gli Stati Uniti sono previsti come i leader nella crescita economica, altre importanti economie avanzate rischiano di rallentare.

L’FMI ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile indebolimento della crescita in alcune economie emergenti e avanzate, collegate a conflitti globali sempre più tesi e variabili nel mercato delle materie prime. A tal proposito, le previsioni suggeriscono che il potenziale di crescita potrebbe essere minacciato dalla precarietà di tali fattori esterni, il che rende essenziale un’approfondita analisi e preparazione per affrontare eventuali scossoni futuri.

Rimane, tuttavia, una certa ambivalenza nel panorama economico attuale: gli ottimismi alimentati dalla progressiva riduzione dell’inflazione devono essere bilanciati con i rischi emergenti. Con l’FMI che invita a un “triplice pivot delle politiche”, che comporta il controllo rigoroso dei tassi di interesse, il razionamento della spesa pubblica e l’introduzione di riforme produttive decisive, la responsabilità ora grava su governi e istituzioni finanziarie per garantire che il recupero economico sia sostenibile nel lungo termine.

Rischi geopolitici e incertezze economiche

Il contesto economico globale è attualmente influenzato da una serie di rischi geopolitici che potrebbero compromettere le prospettive di crescita favorevoli delineate dall’FMI. Pierre-Olivier Gourinchas ha richiamato l’attenzione su come le tensioni crescenti, in particolare in Medio Oriente, possano presentare minacce significative per i mercati delle materie prime. Questi sviluppi geopolitici non solo minacciano la stabilità economica delle nazioni coinvolte, ma hanno anche il potenziale di influenzare globalmente le catene di approvvigionamento e i mercati finanziari.

L’incertezza politica, amplificata da fattori come le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, aggiunge un ulteriore strato di complessità. Philippe Merckel del FMI ha esemplificato come le conseguenze delle elezioni possano alterare le dinamiche commerciali e le politiche fiscali, influenzando la fiducia degli investitori e la stabilità dei mercati. In un clima di incertezze, gli investitori tendono a valutare le opportunità con cautela, portando a una volatilità che può danneggiare la crescita economica prevista.

La potenziale escalation di conflitti regionali ha un impatto diretto sui prezzi dei beni e delle risorse, particolarmente nel settore energetico. L’instabilità in queste aree chiave potrebbe far aumentare i costi di produzione e trasporto, contribuendo a una nuova ondata di inflazione che contraddirebbe gli sforzi per stabilizzarla. Gourinchas ha avvertito che tali dinamiche richiedono attenzione, poiché accrescerebbero l’insicurezza economica in un momento in cui si cerca di consolida una ripresa.

Oltre a queste tensioni geopolitiche, l’ammontare crescente di debiti pubblici nei principali paesi sviluppati preoccupa gli analisti. La schiacciante pressione sui bilanci pubblici è destinata a influenzare le politiche economiche e le decisioni governative future. Gli enormi deficit previsti, come quelli segnalati dal Congressional Budget Office, pongono interrogativi sulla sostenibilità economica a lungo termine e sulla capacità di far fronte a eventi avversi senza compromettere la crescita.

Questi fattori interconnessi rendono cruciale per le nazioni adottare strategie politiche e fiscali che possano mitigare l’impatto delle incertezze geopolitiche. La pianificazione anticipata e un approccio coordinato tra paesi saranno essenziali per navigare le sfide incombenti, assicurando che le tensioni locali non si traducano in instabilità economica globale. Gli esperti avvertono che flamboyance in azioni sulla politica monetaria e fiscale può portare a conseguenze durevoli che potrebbero ostacolare la crescita e creare una ripercussione a lungo termine già fragile.

L’impatto sulle disuguaglianze economiche

La fluttuazione dell’inflazione e la crescita economica proiettata dall’FMI hanno implicazioni dirette sulle disuguaglianze economiche globali. Mentre si intravedono segnali di stabilità, il rapporto dell’FMI mette in evidenza che il divario di reddito tra paesi poveri e ricchi rischia di ampliarsi ulteriormente, richiedendo un’attenzione particolare da parte dei governi e delle istituzioni internazionali.

Gourinchas ha affermato che i segnali di rallentamento tra le economie emergenti e sviluppate comportano un allungamento dei tempi necessari per sanare le disparità economiche. Questa situazione potrebbe aggravare la disuguaglianza interna, poiché le nazioni più vulnerabili lottano per attrarre investimenti e sviluppare infrastrutture idonee a stimolare la crescita. Infatti, l’FMI ha evidenziato che l’andamento attuale dell’economia globale, pur presentando alcuni tratti positivi, continua a essere seriamente menomato da fattori esterni come le tensioni geopolitiche e le incertezze commerciali.

Nonostante le proiezioni di un’inflazione in calo, si corre il rischio che questa stabilità possa non tradursi in un miglioramento delle condizioni di vita per le fasce più svantaggiate. La persistente debolezza della crescita nelle economie emergenti crea una barriera all’ascensione sociale e aumenta il rischio di emarginazione economica. Senza interventi decisivi da parte dei governi per riequilibrare le politiche fiscali e incentrare gli investimenti verso settori critici, l’attuale contesto potrebbe rivelarsi sfavorevole per i più vulnerabili.

Per affrontare questo problema, l’FMI ha suggerito un “triplice pivot delle politiche”, che implica il rallentamento dell’espansione della spesa pubblica, il controllo dei tassi d’interesse e l’implementazione di riforme produttive. Questi approcci potrebbero aiutare a mitigare le disuguaglianze, stimolando allo stesso tempo la crescita economica e creando opportunità per una più ampia partecipazione ai benefici del progresso economico.

Le politiche di redistribuzione e investimento in capitale umano, come l’istruzione e le competenze tecniche, risultano essenziali per garantire che i benefici della crescita vengano condivisi in modo equo. Solo affrontando questi temi con urgenza si potrà sperare di ridurre le disparità e favorire una ripresa inclusiva che non lasci indietro le fasce più povere della popolazione mondiale.

Anche se la battaglia contro l’inflazione sembra avviarsi verso una soluzione, il cammino verso un’equa distribuzione del benessere resta impervio. Le disuguaglianze economiche devono rimanere una priorità per le politiche internazionali e nazionali, al fine di garantire che il futuro economico sia caratterizzato da maggiore equità e sostenibilità per tutti.

Opinioni contrastanti: la prospettiva degli economisti

Nel panorama attuale delle previsioni economiche, si registrano opinioni divergenti riguardo all’andamento dell’inflazione e alla salute generale dell’economia. Mentre le stime dell’FMI suggeriscono un contenimento dell’inflazione, alcuni analisti e investitori esprimono preoccupazioni contrastanti. In particolare, Paul Tudor Jones, noto miliardario e gestore di hedge fund, ha annunciato la sua convinzione che l’inflazione non solo persisterà, ma potrebbe addirittura aumentare.

Jones ha affermato di mantenere posizioni lunghe su asset come Bitcoin, oro e una serie di beni di base, a causa di un crescente allarme riguardo al debito accumulato dagli Stati Uniti negli ultimi anni. Secondo le previsioni del Congressional Budget Office, il deficit federale raggiungerà una cifra di 1,9 trilioni di dollari per l’anno fiscale 2024, con proiezioni che indicano un possibile aumento a 2,8 trilioni entro il 2034. Questi elementi sollevano interrogativi critici sulla sostenibilità della crescita economica nel lungo termine.

Jones ha argomentato che, in situazioni di elevato indebitamento, la strategia d’uscita consiste nell’inflazionare i debiti stessi, un approccio che altre nazioni, come il Giappone, stanno già seguendo. La sua posizione solleva interrogativi sulla capacità dei governi di gestire il debito senza compromettere la crescita e la stabilità economica. In questo contesto, la sua preoccupazione riguarda il rischio che le politiche fiscali lenitive non siano sufficienti a controbilanciare le pressioni inflazionistiche che potrebbero derivare da ulteriori misure di stimolo economico.

Le opinioni di Tudor Jones si inseriscono in un dibattito più ampio nel quale economisti e investitori cercano di valutare l’efficacia delle politiche monetarie e fiscali attuali. Mentre il taglio dell’inflazione rappresenta un obiettivo essenziale, il rischio di una destabilizzazione del mercato rimane in primo piano. L’FMI, pur essendo allineato con le previsioni di una progressiva normalizzazione dell’inflazione, non ha sottovalutato l’incertezza insita nelle dinamiche economiche globali.

Il confronto tra ottimismi ufficiali e avvertimenti provenienti da figure influenti come Jones mette in evidenza la complessità del contesto economico odierno. Gli investitori devono considerare non solo le statistiche ottimistiche di crescita e inflazione ma anche i segnali di preoccupazione che potrebbero influenzare il clima economico. La sfida di garantire una crescita stabile in un contesto di crescente vulnerabilità rimane cruciale, richiedendo una sorveglianza attenta per mitigare eventuali effetti collaterali che potrebbero colpire le economie già fragile.