Iliad supporta la Serie A: innovazioni tecnologiche e sistema Var per arbitri

Iliad e il sistema VAR: partnership innovativa per la Serie A

Oggi, l’iter di collaborazione tra iliad Italia e la Lega Serie A ha raggiunto un traguardo significativo con la firma ufficiale dell’accordo tra i rispettivi amministratori delegati, Benedetto Levi e Luigi De Siervo, presso il centro VAR di Lissone. In base a quest’alleanza, iliad diventa l’Innovation & Technology Partner della Lega a partire dalla stagione 2024/2025. Questo accordo non solo conferma il posizionamento strategico di iliad nel supporto alle tecnologie innovative, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso un calcio più trasparente e all’avanguardia in Italia.

Benedetto Levi sottolinea: “Sostenere Lega Serie A come Innovation & Technology Partner significa contribuire all’evoluzione costante verso un calcio sempre più trasparente e all’avanguardia, valori che condividiamo profondamente e che ci guidano ogni giorno nelle nostre azioni e nelle nostre offerte.” L’impegno di iliad va oltre la fornitura di servizi economici, affermandosi come un attore strategico nel panorama calcistico moderno.

La partnership di iliad non si limita a un semplice sostegno finanziario; mira a elevarne l’integrità attraverso il Video Assistant Referee (VAR), un sistema che dal 2017 ha rivoluzionato il modo di prendere decisioni arbitrali sul campo. Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate, il VAR offre un ausilio determinante agli arbitri, garantendo maggiore accuratezza e minori margini di errore durante le partite di Serie A.

Questa iniziativa è in linea con l’attenzione di iliad nei confronti della trasparenza, un principio cardine che caratterizza la sua operatività nel settore delle telecomunicazioni. Con l’implementazione di tecnologie all’avanguardia, iliad non solo colma il gap esistente tra sport e innovazione, ma contribuisce a formare un ecosistema più chiaro e comprensibile per tutti gli appassionati di calcio.

In un contesto segnato da rapide evoluzioni, il supporto tecnologico offerto da iliad sembra rappresentare non solo un’opportunità, ma una vera e propria necessità per il sistema calcistico italiano, pronto ad affrontare le sfide e le aspettative di un pubblico sempre più esigente.

I valori di chiarezza e trasparenza nel calcio

I valori di chiarezza e trasparenza, centrali nell’identità di iliad, si manifestano in modo evidente anche nel contesto sportivo, in particolare nel calcio. L’entrata della compagnia telefonica nel mondo della Lega Serie A come Innovation & Technology Partner non si limita al mero sostegno tecnologico, ma rappresenta un impegno concreto a promuovere una cultura di apertura e fiducia tra tutte le parti coinvolte nel gioco. A partire dalla sua nascita, iliad ha ridefinito l’esperienza del consumatore, proponendo modelli tariffari e comunicativi caratterizzati da semplicità e trasparenza, aspetti che ora vengono trasferiti nel mondo del calcio.

Il paralelismo è evidente nell’adozione di tecnologie come la Goal Line Technology (GLT) e il Video Assistant Referee (VAR). Questi strumenti sono progettati per garantire decisioni più giuste e precise, riducendo l’incertezza in situazioni critiche, come la determinazione se un gol sia valido o meno. Fin dal suo debutto nel 2017, il VAR ha trovato applicazione in campionati di alto livello, instaurando una nuova epoca di fiducia nelle decisioni arbitrali. La trasparenza fornita dal VAR permette una visione più chiara degli eventi sul campo, favorendo un rapporto di fiducia non solo tra i giocatori e gli arbitri, ma anche tra il pubblico e le istituzioni calcistiche.

Questo approccio di chiarezza risuona profondamente con le aspirazioni dei tifosi, che richiedono sempre più un calcio accessibile e comprensibile. La partecipazione di iliad in questo contesto non è casuale, ma deriva da un’analisi approfondita delle dinamiche attuali nel calcio, caratterizzate da un crescente facile accesso a dati e informazioni. Il portale (ad esempio, Lega Serie A) offre ai tifosi l’opportunità di seguire le partite e le relative statistiche in tempo reale, aumentando la loro connessione con il gioco.

In questo quadro, iliad si propone non solo come fornitore di tecnologia, ma come un partner che collabora attivamente per promuovere una cultura del calcio basata sulla trasparenza e sull’integrità. La scommessa sulla qualità e sull’innovazione rappresenta quindi un valore aggiunto non solo per i club, ma per l’intero ecosistema calcistico, favorendo un ambiente più giusto e inclusivo per tutti gli attori coinvolti.

Riconoscere il ruolo di iliad come pioniere in questo ambito permette di comprendere come il calcio possa evolvere e adattarsi ai valori moderni di trasparenza e chiarezza, dando il via a una nuova era in cui i tifosi possano vivere lo sport con maggiore fiducia e coinvolgimento emotivo.

Le innovazioni tecnologiche nella Lega Serie A

La Lega Serie A, all’avanguardia nel panorama calcistico mondiale, ha da tempo abbracciato un percorso di innovazione tecnologica che ha modificato profondamente il modo in cui vengono disputate e arbitrate le partite. Con l’introduzione della tecnologia, l’istituzione calcistica italiana ha mostrato una capacità di adattamento alle sfide contemporanee e ha racchiuso nella propria visione un impegno per il miglioramento costante. Un esempio emblematico è rappresentato dall’adozione del fuorigioco semi-automatico (S.A.O.T.), che dal 2023 offre un supporto innovativo per le decisioni arbitrali, rendendo l’esperienza di gioco più fluida e giusta.

Il sistema S.A.O.T. utilizza un’analisi avanzata delle immagini per monitorare i calciatori in tempo reale, permettendo agli arbitri di effettuare decisioni rapide e precise in caso di sospetti fuorigioco. Questa tecnologia è particolarmente significativa poiché elimina incertezze, garantendo che le decisioni siano adottate in modo tempestivo e con elevata accuratezza. La sua implementazione rappresenta un punto di svolta, evidenziando l’intenzione della Lega di utilizzare strumenti che avvantaggiano non solo gli arbitri, ma anche i tifosi, migliorando l’integrità delle partite.

Oltre al S.A.O.T., la Lega ha investito nella Goal Line Technology (GLT), un sistema che verifica automaticamente se la palla ha superato completamente la linea di porta. Questa tecnologia ha reso obsoleta l’incertezza che spesso accompagna situazioni di gol, assicurando che ogni rete sia convalidata solo dopo una verifica accurata e immediata. Implementare tecnologie simili segna un’era di maggiore giustizia e miglioramento nell’arbitraggio, contribuendo a un’esperienza sportiva più emozionante e coinvolgente.

Le innovazioni nel calcistico italiano non si limitano a questi strumenti; la Lega Serie A ha continuamente investito in nuove tecnologie e soluzioni digitali per migliorare non solo il processo decisionale degli arbitri, ma anche l’esperienza complessiva degli spettatori. Questi sviluppi tecnici, unitamente alla crescente professionalizzazione nel settore, rappresentano una risposta alle aspettative elevate di un pubblico ormai abituato a standard globali.

Il passo avanti di queste tecnologie ha anche un impatto significativo sul modo in cui i tifosi vivono le partite: sempre più dotati di strumenti interattivi, possono accedere a informazioni dettagliate e in tempo reale, aumentando il loro coinvolgimento e la loro passione per il gioco. La Lega Serie A, attraverso l’adozione di sistemi all’avanguardia, si sta posizionando come un leader nella stagione calcistica, influenzando non solo il calcio italiano, ma ponendo anche un esempio a livello internazionale.

Il cuore tecnologico dell’International Broadcast Centre di Lissone

Il fulcro dell’innovazione tecnologica nel calcio italiano è rappresentato dall’International Broadcast Centre di Lissone, un polo d’eccellenza dove le tecnologie più avanzate si incontrano per garantire un’esperienza di visione senza precedenti. Qui, il sistema VAR trova il suo punto di coordinamento, con otto sale dedicate che gestiscono e integrano i segnali provenienti dalle telecamere dei 18 stadi che ospitano le partite di Serie A. Questo centro, inaugurato nel luglio 2021, non è soltanto un nodo centrale per l’elaborazione delle immagini, ma anche un hub strategico per la distribuzione dei contenuti a livello internazionale.

La posizione di Lissone come centro nevralgico consente una gestione ottimale dei vari flussi informativi, permettendo agli operatori di elaborare decisioni rapide e precise che hanno riflesso immediato sull’integrità delle partite. Ogni istante dell’azione sul campo è monitorato e analizzato in tempo reale, garantendo un elevato standard di precisione e accuratezza nelle decisioni arbitrali. La partnership di iliad, come Innovation & Technology Partner, amplifica ulteriormente questo processo, apportando un know-how tecnologico che rinnova continuamente le modalità di interazione tra sport, arbitri e spettatori.

La tecnologia implementata all’interno del centro non si limita al VAR. Infatti, il polo gestisce anche tutti i servizi relativi ai contenuti video e audio delle competizioni come la Coppa Italia Frecciarossa e l’EA SPORTS FC Supercup. Grazie a strumentazioni all’avanguardia, il Centro è in grado di supportare la produzione e la trasmissione di contenuti a un vasto pubblico che si estende ben oltre i confini nazionali, raggiungendo aree come Europa, America, Asia e MENA (Middle East and North Africa). Questo collegamento globale non solo accresce la visibilità della Lega Serie A, ma contribuisce a una crescente professionalizzazione del settore.

Il risultato è un quadro complesso e articolato, dove la tecnologia non è semplicemente un supporto, ma diventa parte integrante dell’esperienza calcistica. I tifosi, grazie alla rapidità e all’efficienza del sistema, possono assistere a eventi sportivi con un livello di chiarezza e precisione mai visto prima. Questa trasformazione non solo migliora la qualità del gioco, ma rinforza anche il legame di fiducia tra i fan e il mondo del calcio, permettendo a tutti di godere delle competizioni sportive in piena trasparenza.

La presenza di iliad e il suo impegno verso l’innovazione testimoniano un cambiamento di paradigma nel settore, dove le tecnologie avanzate sono strumenti di miglioramento e responsabilizzazione. Il centro di Lissone, quindi, non è solo un punto di riferimento, ma diventa il simbolo di un calcio italiano che guarda al futuro con determinazione e consapevolezza.